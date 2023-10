[株式会社TSIホールディングス]



TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が運営する「FIGURE(フィギュア)」にて、岩田剛典氏がクリエイティブディレクターを務めるシューズブランド「NERD MIND (ナードマインド)」のPOP UPイベントを「FIGURE SAPPORO」で開催いたします。



様々な世界観に満ち溢れた洋服が展開され、確固たる人気を博すブランドから新進気鋭のブランドまで、独自のストアスタイルを築き上げているセレクトショップ「FIGURE」。



今回、北海道は札幌市に店を構える「FIGURE SAPPORO」にて、岩田剛典氏がクリエイティブディレクターを務めるシューズブランド「NERD MIND (ナードマインド)」のPOP UP STOREを2023年10月21日(土)より開催いたします。



2020年10月に始動し、ブランドコンセプトとして"NERD MIND=オタクマインド=職人気質"を掲げ、日本で作るハイクオリティかつ細部までに拘りを宿したレザーシューズを提案していく「NERD MIND(ナードマインド)」。





クラシカルなデザインをモダンにブラッシュアップした、ユニセックスなデザインで男女問わず人気を博し、今回のPOP-UP期間中は定番モデルから新作モデルまで豊富なサイズ展開にてご紹介するほか、オリジナルのシューケアアイテムもラインナップします。



ブランドの世界感をより身近に感じていただける「NERD MIND POP UP AT FIGURE SAPPORO」をぜひお見逃しなく。





Produced by TAKANORI IWATA

岩田剛典

EXILEと三代目 J SOUL BROTHERSを兼任して活動中。

2021年11月、NERD MINDのクリエイティブディレクターに就任。







― NERD MIND POP UP AT FIGURE SAPPORO ―

■イベント概要

日程 : 2023年10月21日(土)~ 29日(日)

営業時間:11:00~20:00

場所 : FIGURE SAPPRO

〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1 NORBESA 1F



【販売方法】

FIGURE店頭では、当日の混雑状況により通常入店または、入店順位抽選の実施 / 入店人数の規制の判断をさせていただきます。



【抽選条件】

抽選時実施の際は、FIGURE公式アプリが必要となります。

※ダウンロード・会員登録をいただいた方が対象、ご登録済みの画面を提示していただき当店スタッフが確認いたします。(電話 : 011-242-1950)



公式Instagram

https://www.instagram.com/figure_sapporo/



FIGURE(フィギュア)

1999年4月、FIGURE はクラシックスタイルとストリートカルチャーを上質なアイテムとともに伝えていくセレクトショップとして静岡市にオープン。その後2013年2月、同エリアにリニューアルオープンを果たした際には、セレクト業態4店舗を集約し、メンズ、ウイメンズブランドを取り揃え、ファッションからライフスタイルを豊かにする生活雑貨が揃う複合型ショップへと進化を遂げました。以来、ファッションの持つ自由と創造性、価値とカルチャーをお客様に伝え続けています。そして、定期的に開催するPOP UP SHOP では、ファッションやアート、家具、器、ボタニカル、ワークショップなど、上質さをベースに、さまざまなエッセンスを取り入れ、ジャンルレスな新しい出会いを創出。2000年9月には国内2 店舗目を札幌市、そして2023年4月には沖縄県那覇市に3店舗目をオープン。地域に根差したコミュニティ店舗として、「FIGURE」の姿をアップデートし続けています。



問い合わせ先:株式会社スタージョイナス

PR担当 新酒 seitaro_shinzaka@starj.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-02:40)