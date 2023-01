[CS 日テレ]







ハーバード大、コロンビア大など全米屈指の名門大学が揃うIVYリーグ選抜チームが来日。コーチ陣にはNFL経験者も参加予定。対するは日本の社会人トップリーグであるXリーグの選手を中心とする全日本選抜。率いるのは(1月3日)ライスボウルで連覇を果たした・富士通フロンティアーズの山本洋ヘッドコーチ。



舞台は久々開催のアメリカンフットボール日米親善試合に相応しい国立競技場。

IVYリーグ選抜に勝利し、今後より強いチームが来日する恒例のイベントにできるかどうかの試金石でもあり、結果も重要。ポストシーズンに突入しているNFLも熱いが、日本のアメフト熱も今年は1月下旬まで冷めることはない。



CS放送 日テレジータスでは1月22日(日)に行われる「JAPAN U.S. DREAM BOWL 2023 presented by ヒト・コミュニケーションズ」を1月22日(日)20時より当日ディレード放送でお届けします。



<放送日程>





JAPAN U.S. DREAM BOWL 2023 presented by ヒト・コミュニケーションズ





1月22日(日) 20:00 ~ 24:00 VTR

【解説】秋元諭宏 【実況】増田隆生







視聴方法





スカパー!(CS257)、スカパー!プレミアムサービス(Ch.608)

J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかり などでご覧いただけます。







視聴方法に関するお問い合わせ先





日テレジータス カスタマーセンター:TEL 0120-222-257(年中無休 10:00~20:00)







