[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

公開先:https://www.moet.com/ja-jp/effervescence2022



11月29日(火)18時よりEFFERVESCENCE特設サイトにて公開







MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、メゾンのフレンズ オブ ザ ハウスであるモデル・女優の水原希子さん、EXILE/三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんが出演するホリデースペシャルムービー「モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを」を11月29日(火)より公開します。



立ちのぼる泡がグラスの中で 花火が弾けるように生き生きと煌めく、シャンパンの魔法にかけられたような世界観の中、キラキラとしたドレスに身を包んだ水原希子さんと、エレガントな装いの岩田剛典さんが登場し、シャンパンとともに 楽しむホリデーシーズンへ期待感や高揚感を表現しています。



“モエ・エ・シャンドン フレンズ オブ ザ ハウス”について、岩田剛典さんは、「毎秒1本世界中どこかでモエ・エ・シャンドンが飲まれているとお聞きしました。これほどまでに世界中で愛されているブランドは他にないと思いますし、かつてナポレオンやポンパドゥール夫人にも愛された、歴史あるモエ・エ・シャンドンのフレンズ オブ ザ ハウスを任されたことは大変光栄です!」。水原希子さんは「フレンズ オブ ザ ハウスに就任したことはすごく嬉しく思います。シャンパンは特別な楽しい瞬間に飲みたくなるもの。そういう気持ちを体現できるような、そして皆さんにちょっとでも盛り上がってもらえるようなクリエイティブを一緒に作っていけたらいいなと思っています。」と語っています。



1743年の創業以来、約3世紀に渡りシャンパンを世界中に広め、ラグジュアリーとセレブレーションの世界的 アイコンとなったモエ・エ・シャンドン。3代目当主ジャン・レミー・モエの「シャンパンの魔法を世界中に」届けたいという願いは、今日へと脈々と受け継がれています。



世界中が華やぐホリデーシーズンを「モエ・エ・シャンドン “EFFFERVESCENCE - エフェルヴェソンス” 」とともにお楽しみください。





FILM INFORMATION 動画概要



モエ・エ・シャンドン 2022年の“フレンズ オブ ザ ハウス”を務める水原希子さん、岩田剛典さんが出演するホリデースペシャルムービー「モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの 魔法と輝きを」



公開先URL:https://www.moet.com/ja-jp/effervescence2022

公開日時:11月29日(火)18:00









PROFILE プロフィール



水原希子 KIKO MIZUHARA





女優、モデル、デザイナーとしてマルチに活躍。女優活動としては、様々な映画やテレビ番組に出演。 日本語、英語、韓国語を話すトライリンガルである水原はソーシャルメディアの中でも圧倒的な人気を誇る。インスタグラムでは 718 万人を超えるフォロワーを持ち、今後もグローバルに活躍の幅を広げていく。





岩田剛典 TAKANORI IWATA





EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE。

2010年、三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとしてデビュー。現在はEXILEと三代目 J SOUL BROTHERSを兼任してアーティスト活動を中心に、俳優業、CM出演等、各方面で活動中。





12月10日(土)に開催されるイベント「モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを」の会場にて当日ご来場のお客様に抽選でサインボトルをプレゼントいたします。





EVENT INFOMATION イベント概要



モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを

●イベント名:モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを

●日時:2022年12月10日(土)

-DAY PARTY : 12:30~14:00

-AFTERNOON PARTY : 15:00~16:30

-NIGHT PARTY: 19:00~22:00

※完全予約制とさせていただきます。

※開始時間より受付開始となります。

●料金:

-DAY PARTY: 税込 6,000円(モエ アンぺリアル 2杯付き)

-AFTERNOON PARTY: 税込 6,000円(モエ アンぺリアル 2杯付き)

-NIGHT PARTY: 税込 12,000円(モエ アンぺリアル 3杯付き)

●場所:東京タワー地上特設イベント会場(東京都港区芝公園4丁目2−8)

●ドレスコード:スマートエレガンス、サムシングゴールド

●予約方法:Peatixよりご予約いただけます。(https://moet-effervescence2022.peatix.com/)





EVENT HIGHLIGHT イベントハイライト



■Mr. CHEESECAKE代表の田村浩二氏がモエ アンぺリアルのために考案したこの日限りのオリジナルフィンガーフード





料理人として13年レストラン業界で働く。

シェフとして働いた2年間で、World‘s 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。香りをテーマに様々なプロダクトを開発。

現在は Mr. CHEESECAKE の他、複数の事業を手掛ける事業家、経営者としても多方面に活躍。



■DJ タイムテーブル:DAY/AFTERNOON/NIGHT PARTYの各セッションで様々なDJの音楽をお楽しみください











ABOUT MOËT & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて



モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が自らの知恵と感性を活かし完成させてきたサヴォワ・フェール(職人の匠) を受け継いで、世界中で愛され続けている唯一無二のシャンパンメゾンです。

その長い成功の背景には、2次発酵による圧力に耐えられるように瓶を強化した1800年代のボトリング革命から、フィロキセラ菌の撲滅に貢献することとなった初のブドウ栽培研究所の設立(1900年)、製造工程にステンレスタンクを導入するなど、数々の技術革新があります。また、サヴォア・フェールに多様性の観点からも取り組んでおり、幅広い味わいと嗜好に対応することで、あらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。



EFFERVESCENCE特設サイト:https://bit.ly/2022EOY_LP_release

#MoetChandon #モエエシャンドン #MoetEffervescence #シャンパンの魔法と輝きを



モエ・エ・シャンドン公式サイトhttps://www.moet.com/ja-jp

公式LINEアカウント:https://lin.ee/aK9ulUb

Facebook: https://www.facebook.com/moet.jp

Instagram: https://www.instagram.com/moetchandon/



