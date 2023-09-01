［第一法規株式会社］

デロイトトーマツのスペシャリストチームが執筆したIFRS適用ガイドの決定版！



法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）が、『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022 第1巻～第5巻』を、2023年8月28日に発売しました。







『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022』全5巻

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デロイトトーマツのスペシャリストチームが執筆した本書を、 有限責任監査法人トーマツが翻訳。



多くの具体的なガイダンスや設例を含み、IFRSの導入にあたって有用で実践的な内容。



「サステナビリティ報告」「保険契約」「リース」「金融商品」など最新の改訂状況もフォローし、重要基準を徹底解説。













































【 目次 】

第 1 巻

第 1 章 国際財務報告基準に関して/第 2 章 財務報告に関する概念フレームワーク/第 3 章 財務諸表の表示/第 4 章 会計方針,会計上の見積りの変更および誤謬/第 5 章 棚卸資産/第 6 章 引当金,偶発負債および偶発資産/第 7 章 法人所得税/第 8 章 顧客との契約から生じる収益/第 9 章 キャッシュ・フロー計算書/第 10 章 期中財務報告/第 11 章 サービス委譲契約



第 2 巻

第 1 章 有形固定資産/第 2 章 投資不動産/第 3 章 無形資産/第 4 章 資産の減損/第 5 章 従業員給付/第 6 章 株式に基づく報酬/第 7 章 リース/

第 8 章 借入コスト/第 9 章 売却目的で保有する非流動資産および非継続事業/第 10 章 公正価値測定/第 11 章 退職給付制度の会計および報告



第 3 巻

第 1 章 連結財務諸表/第 2 章 企業結合/第 3 章 関連会社および共同支配企業に対する投資/第 4 章 共同支配の取決め/第 5 章 他の企業への関与の開示/第 6 章 個別財務諸表/第 7 章 事業セグメント/第 8 章 外国為替レート変動の影響/第 9 章 後発事象/第 10 章 関連当事者についての開示/第 11 章 1 株当たり利益/第 12 章 政府補助金/第 13 章 超インフレ経済下における財務報告/第 14 章 農業/第 15 章 鉱物資源の探査および評価/第 16 章 規制繰延勘定/第 17 章 国際財務報告基準の初度適用/第 18 章 気候変動/第 19 章 より幅広い企業報告/第 20 章 経営者による説明/第 21 章 統合報告/第 22 章 気候関連財務情報開示タスクフォース



第 4 巻

第 1 章 金融商品：適用範囲/第 2 章 金融商品：金融資産/第 3 章 金融商品：金融負債と資本/第 4 章 金融商品：デリバティブ/第 5 章 金融商品：組込デリバティブ/第 6 章 金融商品：測定/第 7 章 金融商品：金融商品の公正価値測定/第 8 章 金融商品：認識および認識の中止/第 9 章 金融商品：国際財務報告基準の初度適用/第 10 章 金融商品：IFRS第9号の経過規定



第 5 巻

第 1 章 保険契約/第 2 章 保険契約：IFRS第17号の範囲/第 3 章 保険契約：集約のレベル/第 4 章 保険契約：認識/第 5 章 保険契約：当初認識時の測定/第 6 章 保険契約：事後測定/第 7 章 保険契約：不利な契約/第 8 章 保険契約：保険料配分アプローチ/第 9 章 保険契約：保有している再保険契約/第 10 章 保険契約：裁量権付有配当投資契約/第 11 章 保険契約：保険契約の条件変更/第 12 章 保険契約：認識の中止/第 13 章 保険契約：基本財務諸表/第 14 章 保険契約：開示/第 15 章 保険契約：発効日および経過措置/第 16 章 保険契約 ：IFRS第4号/第 17 章 金融商品：ヘッジ会計/第 18 章 金融商品：ヘッジ会計─設例/第 19 章 金融商品：開示



【商品概要】

『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022 第1巻～第5巻』

翻訳：有限責任監査法人トーマツ

定価：各巻 17,600円(本体：16,000円＋税10%）

ページ数：第１巻 1,428頁 / 第２巻 1,536頁 / 第３巻 1,552頁 / 第４巻 1,280頁 / 第５巻 1,372頁

版型：A5判



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発売元：第一法規株式会社

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