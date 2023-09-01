【新刊】『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP202…
［第一法規株式会社］
デロイトトーマツのスペシャリストチームが執筆したIFRS適用ガイドの決定版！
法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）が、『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022 第1巻～第5巻』を、2023年8月28日に発売しました。
『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022』全5巻
商品紹介ページはこちら
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104717.html?utm_source=prtimes
amazonでの購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4474078977
楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/17595794
デロイトトーマツのスペシャリストチームが執筆した本書を、 有限責任監査法人トーマツが翻訳。
多くの具体的なガイダンスや設例を含み、IFRSの導入にあたって有用で実践的な内容。
「サステナビリティ報告」「保険契約」「リース」「金融商品」など最新の改訂状況もフォローし、重要基準を徹底解説。
【 目次 】
第 1 巻
第 1 章 国際財務報告基準に関して/第 2 章 財務報告に関する概念フレームワーク/第 3 章 財務諸表の表示/第 4 章 会計方針,会計上の見積りの変更および誤謬/第 5 章 棚卸資産/第 6 章 引当金,偶発負債および偶発資産/第 7 章 法人所得税/第 8 章 顧客との契約から生じる収益/第 9 章 キャッシュ・フロー計算書/第 10 章 期中財務報告/第 11 章 サービス委譲契約
第 2 巻
第 1 章 有形固定資産/第 2 章 投資不動産/第 3 章 無形資産/第 4 章 資産の減損/第 5 章 従業員給付/第 6 章 株式に基づく報酬/第 7 章 リース/
第 8 章 借入コスト/第 9 章 売却目的で保有する非流動資産および非継続事業/第 10 章 公正価値測定/第 11 章 退職給付制度の会計および報告
第 3 巻
第 1 章 連結財務諸表/第 2 章 企業結合/第 3 章 関連会社および共同支配企業に対する投資/第 4 章 共同支配の取決め/第 5 章 他の企業への関与の開示/第 6 章 個別財務諸表/第 7 章 事業セグメント/第 8 章 外国為替レート変動の影響/第 9 章 後発事象/第 10 章 関連当事者についての開示/第 11 章 1 株当たり利益/第 12 章 政府補助金/第 13 章 超インフレ経済下における財務報告/第 14 章 農業/第 15 章 鉱物資源の探査および評価/第 16 章 規制繰延勘定/第 17 章 国際財務報告基準の初度適用/第 18 章 気候変動/第 19 章 より幅広い企業報告/第 20 章 経営者による説明/第 21 章 統合報告/第 22 章 気候関連財務情報開示タスクフォース
第 4 巻
第 1 章 金融商品：適用範囲/第 2 章 金融商品：金融資産/第 3 章 金融商品：金融負債と資本/第 4 章 金融商品：デリバティブ/第 5 章 金融商品：組込デリバティブ/第 6 章 金融商品：測定/第 7 章 金融商品：金融商品の公正価値測定/第 8 章 金融商品：認識および認識の中止/第 9 章 金融商品：国際財務報告基準の初度適用/第 10 章 金融商品：IFRS第9号の経過規定
第 5 巻
第 1 章 保険契約/第 2 章 保険契約：IFRS第17号の範囲/第 3 章 保険契約：集約のレベル/第 4 章 保険契約：認識/第 5 章 保険契約：当初認識時の測定/第 6 章 保険契約：事後測定/第 7 章 保険契約：不利な契約/第 8 章 保険契約：保険料配分アプローチ/第 9 章 保険契約：保有している再保険契約/第 10 章 保険契約：裁量権付有配当投資契約/第 11 章 保険契約：保険契約の条件変更/第 12 章 保険契約：認識の中止/第 13 章 保険契約：基本財務諸表/第 14 章 保険契約：開示/第 15 章 保険契約：発効日および経過措置/第 16 章 保険契約 ：IFRS第4号/第 17 章 金融商品：ヘッジ会計/第 18 章 金融商品：ヘッジ会計─設例/第 19 章 金融商品：開示
【商品概要】
『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022 第1巻～第5巻』
翻訳：有限責任監査法人トーマツ
定価：各巻 17,600円(本体：16,000円＋税10%）
ページ数：第１巻 1,428頁 / 第２巻 1,536頁 / 第３巻 1,552頁 / 第４巻 1,280頁 / 第５巻 1,372頁
版型：A5判
商品紹介ページはこちら
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104717.html?utm_source=prtimes
amazonでの購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4474078977
楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/17595794
発売元：第一法規株式会社
https://www.daiichihoki.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/01-19:40）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
全方位集中ケアで美しい頭皮環境を整える『KASUIプレミアムエッセンス』10月3日登場(09/01 21:16)
『RPG MAKER UNITE』バージョン1.00.03アプデは本日配信開始。購入者に向けた3D Character Converterも本日より無料配布を開始。(09/01 20:40)
【動いてしゃべってずっと楽しい】マイムフレンズプラスのお取り扱いを開始！(09/01 20:40)
「すごい街になる…」文枝が駅前再開発で話題の中野区に仰天！『桂文枝の全国の首長さんに逢いたい！』(09/01 20:40)
藤崎マーケット田崎がマイペースすぎるきよしに困惑!?『西川きよしのコツコツ大冒険！』(09/01 20:40)
BSよしもと「よしもとDVDコレクション」９月のラインナップはこちら！(09/01 20:40)
リラックスして眠りにつける！優しい光でベッドサイドを照らす、可愛らしいアヒル型ランプ「Quacky」を「Gloture楽天ストア」で販売開始(09/01 20:40)
freee人事労務とLINE WORKSを連携する「チャットで勤怠（freee人事労務）」提供開始(09/01 20:40)
【9/8まで】「令和6年度の助成金」に関する無料相談サービスを開始します(09/01 20:40)
もう悩まないで！「水虫」と「尿もれ」を徹底リサーチ...人に言いにくい身体のお悩み解決 9/3(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』(09/01 20:40)
極太のステッチがアクセントの新しいツイード！デニムのようなジャケットとスカートがアルチザンから登場(09/01 20:40)
ガソリン価格高騰を受け、声明を発表“自動車ユーザーの暮らしを守るためにも 「当分の間税率の廃止」・「Tａｘ ｏｎ Ｔａｘの解消」を！”(09/01 20:40)
女子プロゴルフレギュラーツアー秋の陣。50回目を迎える「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2023」をCS放送日テレジータスで9/22(金)より全日程徹底中継！(09/01 20:40)
「SNS／SDGs時代のブランドとは」実践ブランディングセミナー【9月11日(月)16時開催】(09/01 20:40)
2023年10月1日(日) JR新小岩駅直結 シャポー新小岩 オープン！(09/01 20:40)
いよいよ明日！Amazon月のキャンペーン開催、最大43％ OFF可能！Teclast人気商品おすすめ。Android 13/Widevine L1対応/GPS+LTEサポート/(09/01 20:40)
【レポート】知立市教育委員会生涯学習スポーツ課主催「知立市バスケットボール協会所属～小学生対象バスケットボールクリニック～」(09/01 20:40)
SPEEDA、経営企画担当102名に聞いた『日本の経営企画部の理想と現実』意識調査を公開(09/01 20:40)
株式会社コントロールテクノロジーが、自治体向けのDX情報サイト「RESERVA.lg」を公開(09/01 20:40)
【参加無料】新事業を考えるビジネスパーソン向けウェビナー「『事業を創る人』の大作戦 ～Vol.３ はじめの１ミリ～」を開催します。(09/01 20:40)
企業の成長を見据えた女性の活躍推進を発信する「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 」2023年も開催。エントリー受付開始！(09/01 20:40)
純正LEDバルブと交換できるバイカラーLEDフォグバルブ。手前も明るく照射｜GIGA（ギガ）(09/01 20:40)
株式会社アシスト（代表取締役：宇井和朗）福岡エリアでAI搭載ホームページ販売代理を募集開始(09/01 20:40)
フォーミュラ1(R)日本グランプリ2023 タイトルスポンサーのレノボ、「Lenovo All Players Challenge」を開催(09/01 20:40)
新規集客とリピート集客を包括的に支援する店舗集客サービス「Location Connect」がパートナープログラムを開始(09/01 20:40)
TD SYNNEX、Google Cloud 社「Diversity, Equity & Inclusion Partner of the Year - Japan」受賞(09/01 20:40)
【9月6日（水）16時開始】ウェルネット山根裕基氏登壇セミナー「2024年4月施行・労働安全衛生法関係政省令の改正ポイント」をオンライン開催(09/01 20:40)
博報堂プロダクツ、鹿児島県阿久根市と地域活性化包括連携協定を締結(09/01 20:40)
エチオピアにおける教育課題解決のために現地事業パートナーとしてBITSカレッジと提携(09/01 20:40)
【Amazon prime 専用】’’2023業界新登場’’ Greeshow 携帯浄水ボトル 高性能浄水器 【アウトドア/キャンプ用品】防災、緊急時に適用！いまたったの3680円！(09/01 20:40)