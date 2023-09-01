時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

【新刊】『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP202…

【新刊】『国際財務報告基準（IFRS）詳説 iGAAP2022 全5巻』発刊！

［第一法規株式会社］

デロイトトーマツのスペシャリストチームが執筆したIFRS適用ガイドの決定版！

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）が、『国際財務報告基準（IFRS）詳説　iGAAP2022　第1巻～第5巻』を、2023年8月28日に発売しました。



『国際財務報告基準（IFRS）詳説　iGAAP2022』全5巻
商品紹介ページはこちら
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104717.html?utm_source=prtimes
amazonでの購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4474078977
楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/17595794

デロイトトーマツのスペシャリストチームが執筆した本書を、 有限責任監査法人トーマツが翻訳。

多くの具体的なガイダンスや設例を含み、IFRSの導入にあたって有用で実践的な内容。

「サステナビリティ報告」「保険契約」「リース」「金融商品」など最新の改訂状況もフォローし、重要基準を徹底解説。






















【 目次 】
第 1 巻
第 1 章 国際財務報告基準に関して/第 2 章 財務報告に関する概念フレームワーク/第 3 章 財務諸表の表示/第 4 章 会計方針,会計上の見積りの変更および誤謬/第 5 章 棚卸資産/第 6 章 引当金,偶発負債および偶発資産/第 7 章 法人所得税/第 8 章 顧客との契約から生じる収益/第 9 章 キャッシュ・フロー計算書/第 10 章 期中財務報告/第 11 章 サービス委譲契約

第 2 巻
第 1 章 有形固定資産/第 2 章 投資不動産/第 3 章 無形資産/第 4 章 資産の減損/第 5 章 従業員給付/第 6 章 株式に基づく報酬/第 7 章 リース/
第 8 章 借入コスト/第 9 章 売却目的で保有する非流動資産および非継続事業/第 10 章 公正価値測定/第 11 章 退職給付制度の会計および報告

第 3 巻
第 1 章 連結財務諸表/第 2 章 企業結合/第 3 章 関連会社および共同支配企業に対する投資/第 4 章 共同支配の取決め/第 5 章 他の企業への関与の開示/第 6 章 個別財務諸表/第 7 章 事業セグメント/第 8 章 外国為替レート変動の影響/第 9 章 後発事象/第 10 章 関連当事者についての開示/第 11 章 1 株当たり利益/第 12 章 政府補助金/第 13 章 超インフレ経済下における財務報告/第 14 章 農業/第 15 章 鉱物資源の探査および評価/第 16 章 規制繰延勘定/第 17 章 国際財務報告基準の初度適用/第 18 章 気候変動/第 19 章 より幅広い企業報告/第 20 章 経営者による説明/第 21 章 統合報告/第 22 章 気候関連財務情報開示タスクフォース

第 4 巻
第 1 章 金融商品：適用範囲/第 2 章 金融商品：金融資産/第 3 章 金融商品：金融負債と資本/第 4 章 金融商品：デリバティブ/第 5 章 金融商品：組込デリバティブ/第 6 章 金融商品：測定/第 7 章 金融商品：金融商品の公正価値測定/第 8 章 金融商品：認識および認識の中止/第 9 章 金融商品：国際財務報告基準の初度適用/第 10 章 金融商品：IFRS第9号の経過規定

第 5 巻
第 1 章 保険契約/第 2 章 保険契約：IFRS第17号の範囲/第 3 章 保険契約：集約のレベル/第 4 章 保険契約：認識/第 5 章 保険契約：当初認識時の測定/第 6 章 保険契約：事後測定/第 7 章 保険契約：不利な契約/第 8 章 保険契約：保険料配分アプローチ/第 9 章 保険契約：保有している再保険契約/第 10 章 保険契約：裁量権付有配当投資契約/第 11 章 保険契約：保険契約の条件変更/第 12 章 保険契約：認識の中止/第 13 章 保険契約：基本財務諸表/第 14 章 保険契約：開示/第 15 章 保険契約：発効日および経過措置/第 16 章 保険契約 ：IFRS第4号/第 17 章 金融商品：ヘッジ会計/第 18 章 金融商品：ヘッジ会計─設例/第 19 章 金融商品：開示

【商品概要】
『国際財務報告基準（IFRS）詳説　iGAAP2022　第1巻～第5巻』
翻訳：有限責任監査法人トーマツ
定価：各巻　17,600円(本体：16,000円＋税10%）
ページ数：第１巻 1,428頁 / 第２巻 1,536頁 / 第３巻 1,552頁 / 第４巻 1,280頁 / 第５巻 1,372頁
版型：A5判

商品紹介ページはこちら
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104717.html?utm_source=prtimes
amazonでの購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4474078977
楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/17595794

発売元：第一法規株式会社
https://www.daiichihoki.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/01-19:40）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
8月号の特集は「香港の苦悩」。 国際金融センター・香港は国安法体制下で中国化が進んでいる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ