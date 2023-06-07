［アパホテルズ＆リゾーツ］

アパホテルネットワークとして全国最大の725ホテル111,924室（建築・設計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む）を展開するアパホテル株式会社（本社：東京都港区赤坂3丁目2‐3 社長 元谷 芙美子）は、JFAナショナルチームパートナーとしてサッカー日本代表を応援するため、各代表戦で日本代表のスタメン11人を予想する、ユーザー参加型の企画「サッカー日本代表予想イレブンチャレンジ」を6月7日（水）から開催します。





アパホテルサッカー日本代表応援特設サイト

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◎アパホテルフォトスポット一例 キリンチャレンジカップ2023 3月召集メンバー(C)JFA





「サッカー日本代表予想イレブンチャレンジ」は、アパホテル公式サイト上で各代表戦のスタメン11人を予想し、スタメン11人を見事当てた方に豪華賞品をプレゼントする企画です。キリンチャレンジカップ2023 6月15日（木）エルサルバドル代表戦、6月20日（火）ペルー代表戦から応募を開始します。

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■サッカー日本代表予想イレブンチャレンジ









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【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の725ホテル・111,924室（建築・設計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む）を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5（頂上戦略）」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。





アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-20230607-7db1c0046e8ecc68cc8043273fec6e89.pdf





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企業プレスリリース詳細へ （2023/06/07-18:16）