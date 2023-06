[株式会社スモールブリッジ]

【日本最大級オンライン習い事のカフェトーク】2023年6月のオンラインイベント



世界中の講師と生徒をつなぐオンライン習い事サイト「カフェトーク(http://cafetalk.com/)」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋爪小太郎)は、2022年6月1日、「プライド月間2023 LGBTQIA+ レッスン・イベント特集」ページを公開致しました。







「プライド月間2023 LGBTQIA+ レッスン特集」特設ページについて

https://cafetalk.com/campaign/2023/season/pridemonth/?lang=ja



毎年6月はアメリカでLGBTQIA+ Pride Month(プライド・マンス)が開催されています。

カフェトークでも毎年この季節に「プライド・マンス」イベントやレッスンを特集します。



プライド月間とは?・・・6月は、LGBTQIA+の権利について啓発を促す「プライド月間(Pride Month)」です。「プライドマンス」と呼ばれており、アメリカをはじめ世界各地でLGBTQ+の権利について啓発を促すさまざまなイベントが開催されています。



<カフェトークの取り組み>



LGBTQIA+ フレンドリー講師バッジ(アイコン)配布



LGBTQIA+の生徒に対し、レッスンが安全な空間であること・レッスンでLGBTQIA+関連の話題を取り上げても問題ないことを表明したい講師の方々がプロフィール、レッスン詳細に表示するバッジです。

このバッジを表示している講師のレッスンは、LGBTQIA+の人たちにとって安全な空間であるということの証です。



英語シンポジウム - プライドマンス2023 開催

https://cafetalk.com/campaign/2023/symposium/english/june/?lang=ja

2023年6月13日(火)19:00~ (日本時間) 無料 / 60 分

カフェトークスタッフとカフェトークの講師陣がオンライン対談する様子をライブ配信します。

テーマ:「クィア・メディア: ポップカルチャー・メディアを通して、多様なジェンダーとセクシュアリティについて学ぼう」





無料オンラインセミナー「アライ(Ally)としてできること」開催

ページ準備中

2022年6月24日(土)10:00~ (日本時間) 無料配信



「アライ (Ally)」 とは、当事者ではない人が、性的マイノリティ(もしくは性的マイノリティーの当事者が他のLGBTQIA+の人)を理解し支援するという考え方、あるいはそうした立場を明確にしている人々を指します。

例)ヘテロセクシュアルの人で、ゲイアライである人 / シスジェンダーのレズビアン女性で、トランスジェンダーアライである人



LGBTQIA+レッスン 特集



LGBTQ History in Britain

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJwLSSksMAkvqygwzNA2DHaKcMx0zzYItLUFAGb8B7w.&lang=ja



LGBTQ+ history

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJyrTDbM9oso8gnzzqwszq4sC4swTPEPtLUFAG6fCIo.&lang=ja



LGBTQ Talk

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJwLzYpMSgks9w9yTC8uN0orLfJ1jch3tLUFAG0oCG0.&lang=ja



LGBTQ2+とは

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJxLizT1yY0wSQpySw43LXGzNCn1z_Qtt7UFAGD1B7U.&lang=ja



LGBTQ+ movies and books

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJxLiYrI8PeKMMw2d00ydgmP8srMyjctt7UFAGIQB8Q.&lang=ja



Introduction to Virginia Woolf

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJwzSDMvSK_0zzcuLzVKD3P2MDIqcvYtt7UFAGSeB8w.&lang=ja



[Pride Month] イタリア語でLGBTQIA+について話す時のああしろこうしろ★

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJzzKkt38nDXL8nM8wzWTkotdjaNMi5Jt7UFAGOdB84.&lang=ja



ジークフリード・サスーンとウィルフレッド・オーウェンの紹介

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJzzijQtcTMut3TzS3WsCMjwTXKq9El1tLUFAGBZB7Y.&lang=ja



世界中のLGBTに関する法律

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJyrcs4tM9IP9tf2KdE3TTMwL3QtiihztLUFAF7AB3E.&lang=ja



パワー・ポジティブなプリンス/プリンセス・ショー:プライド月間フレンドリーなテレビ番組、映画、そして音楽

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJzT9smyNAhNCTbNM8rJSsswj0p1s7RIt7UFAFvKB14.&lang=ja



プライド月間のニュース!ジャック・デトロイトによるLGBT+トップニュース紹介

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJzLMawMTjZL9XBPjDALNc4zLUqtKg10tLUFAGOtB%7EM.&lang=ja



A Banned Book

https://cafetalk.com/lesson/detail/?c=eJzzriiuyikJNnY1TC4qzMsuckuP0DYrt7UFAG%7EGCHU.&lang=ja





LGBTQIA+コミュニティとアライの皆様にハッピープライドの気持ちを発信し、

多様性を祝い、学び続ける素晴らしいひと月にできればと思います。



カフェトークについて



https://cafetalk.com/?lang=ja



「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



<オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中>

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 :株式会社スモールブリッジ(https://small-bridge.com/ )

代表者 :代表取締役 橋爪小太郎

所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



