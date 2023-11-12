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本日、行政書士試験【解答速報】を実施します！さらに総評と合格…

本日、行政書士試験【解答速報】を実施します！さらに総評と合格ライン・YouTubeトークライブ生配信も決定いたしました！

［株式会社アガルート］

【無料】アガルートアカデミーによる解答速報イベント！

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、行政書士試験当日の11月12日（日）に講師3名による 「解答速報」「総評」「トークライブ」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたします。



■2023年 行政書士試験試験 解答速報
詳細：https://bit.ly/3QqVjhR

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アガルートアカデミーは2023年行政書士試験の試験当日に「解答速報」、講師3名による 「総評」「トークライブ」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。
ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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行政書士試験当日、11月12日（日）18：00より解答速報を実施いたします。
解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。

■アガルートアカデミー行政書士試験「X（旧Twitter）」
https://bit.ly/462Ai2L

詳細はこちら
詳細：https://bit.ly/3QqVjhR


■総評トークライブ【皆様の質問にお答えします！】YouTubeLIVE配信決定！





















解答速報に加えて、

・豊村講師、田島講師、林講師による【法令択一】【法令多肢選択・一般知識・記述】の総評
・【皆様の質問にお答えします！】講師3名によるYouTubeトークライブのYouTubeLIVE

の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。

■当日のスケジュール
・解答速報：18時00分
・総評ライブ配信１.【法令択一】：18時30分
・総評ライブ配信２.【法令多肢選択・一般知識・記述】：20時00分
・【皆様の質問にお答えします！】トークライブ：21時00分

※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます


詳細はこちら
詳細：https://bit.ly/3QqVjhR


アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：25,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

企業プレスリリース詳細へ （2023/11/12-11:16）

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