［株式会社アガルート］

【無料】アガルートアカデミーによる解答速報イベント！



株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、行政書士試験当日の11月12日（日）に講師3名による 「解答速報」「総評」「トークライブ」YouTubeLIVE配信を無料で実施いたします。







■2023年 行政書士試験試験 解答速報

詳細：https://bit.ly/3QqVjhR



-------------------

アガルートアカデミーは2023年行政書士試験の試験当日に「解答速報」、講師3名による 「総評」「トークライブ」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開いたします。

ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。

-------------------



行政書士試験当日、11月12日（日）18：00より解答速報を実施いたします。

解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。



■アガルートアカデミー行政書士試験「X（旧Twitter）」

https://bit.ly/462Ai2L



■詳細はこちら

詳細：https://bit.ly/3QqVjhR





■総評・トークライブ【皆様の質問にお答えします！】YouTubeLIVE配信決定！











































解答速報に加えて、



・豊村講師、田島講師、林講師による【法令択一】【法令多肢選択・一般知識・記述】の総評

・【皆様の質問にお答えします！】講師3名によるYouTubeトークライブのYouTubeLIVE



の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。



■当日のスケジュール

・解答速報：18時00分

・総評ライブ配信１.【法令択一】：18時30分

・総評ライブ配信２.【法令多肢選択・一般知識・記述】：20時00分

・【皆様の質問にお答えします！】トークライブ：21時00分



※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます





■詳細はこちら

詳細：https://bit.ly/3QqVjhR





アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：25,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験，検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/12-11:16）