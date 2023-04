[東日本電信電話株式会社]

NTT タウンページ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:村田 和也、以下「NTT タウンページ」)は、デジタルマーケティング分野における中堅・中小企業の皆さまのビジネス支援等を目的とした新サービスを2023 年4 月19日(水)より提供開始いたします。

特に、事業主さまご自身によるセールスプロモーションの支援を行うサービスについては「Digital Lead for SP※1」シリーズとして新たに展開し、今後もサービスラインアップを拡充し中堅・中小企業の皆さまのビジネス拡大・成長の支援に取り組んでまいります。





1. 背景と狙い ※2

NTT タウンページ株式会社は、ホームページを起点に中堅・中小企業のお客さまの集客から成約までをワンストップで支援するデジタルマーケティングサービス「NTTタウンページ Digital Lead Powered by Wix※3」を2019年9月より提供※4し、30,000件※5を超える企業・事業主さまにご利用を頂いております。こうしたお客さまからのより一層の集客・売上増、ブランディング強化を図りたいといったご要望にお応えし、お客さまのビジネスを支援する15の新サービスを提供いたします。



2.新サービス一覧

これから起業・開業・ホームページ開設を検討されるお客さまのご要望にお応えした「ロゴ制作サービス」、ホームページ用「写真撮影サービス」、インバウンド需要に対応した「英語ページ追加」、「フリーデザインタイプ 英語サイト制作」、既設のホームページのリニューアル需要に対応した「HPリニューアルパック」等を含む以下のサービスを新たに提供します。



・ドメイン引継サービス

・ドメインメール設定代行サービス

・ロゴ制作サービス

・写真撮影サービス

・お知らせ投稿代行サービス

・動画制作サービス(ライト)

・Yahoo!広告 ※6

・フリーデザインタイプ ※7

・定型デザインタイプ ※7

・フリーデザインタイプ 英語サイト制作 ※7

・定型デザインタイプ 英語サイト制作 ※7

・英語ページ追加 ※7

・集客強化パック ※8

・HPリニューアルパック ※8

・英語ページ追加パック ※8



これらの新サービスの詳細については【別紙1】、

ならびにホームページ(https://www.ntttp-dlead.com/service)をご覧ください。※9



3. 提供開始日

2023 年4月19 日(水)



■「Digital Lead」についてのホームページはこちらからご覧ください

https://www.ntttp-dlead.com/



※1 SP:Sales Promotionの略称です

※2 新サービス提供の背景は【別紙1】のとおりです

※3 Digital Lead Powered by Wix はNTTタウンページ株式会社とWix.com Ltd.の共同ブ

ランドとして提供するデジタルマーケティングサービスの名称です

※4 詳細については2019年 9月4 日(水)の報道発表資料でご案内しています

https://www.ntt-tp.co.jp/release/wp-content/uploads/2019/09/190904.pdf?page=1

※5 2023年1月時点

※6 Yahoo!広告はヤフー株式会社の登録商標または商標です

※7 ホームページを起点とした集客・成約の支援を行う「Digital Lead Powered by Wix」シリーズのサービスです

※8「Digital Lead Powered by Wix」シリーズと他サービスがセットになったサービスです

※9 NTTタウンページのデジタルマーケティングサービスについては【別紙2】をご参照ください



本件に関する詳細資料は下記よりダウンロードいただけます。

https://onl.sc/4384Lhu



