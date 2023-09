[Foot Locker atmos Japan合同会社]

ー キービジュアルにラップグループのスチャダラパーを起用 ー





90年代にリリースされ、カルト的な人気でストリートシーンを沸かせた「アディダス オリジナルス」の隠れたマスターピースADIMATICが昨年2022年に満を辞して復刻を果たしました。今回発売されるatmos別注の新作は、96年当時に登場した幻のオリジナルカラーをオマージュしたADMIATIC MID。



ADIMATICの特長であるスウェードアッパーやギザギザ模様のミッドソール、ガムソール仕様のアウトソールはそのままに、ヒールとバッジオブスポーツロゴを「アディダス オリジナルス」の90年代を象徴するクラシカルなサブグリーンでデザイン。フォルムは、重厚感のあるミッドタイプで展開いたします。









今回のキービジュアルには、1990年にデビューし、1994年の“今夜はブギー・バック”で日本の音楽シーンにその名を刻んだラップグループのスチャダラパーを起用。









今もなお高い影響力を誇るBose、ANI、SHINCOの3名がADIMATIC MIDを履きこなしており、当時のフレーバーを醸し出す圧巻のビジュアルを見逃すことはできません。



本商品は9月9日(土)よりatmos-tokyo.comにて抽選受付開始。9月16日(土)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmosオンラインにて展開。

【ADIMATIC MID atmos “OG BLACK”】抽選詳細

抽選期間 : 2023年9月8日(金)12:00~9月15日(金)8:59

https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-adimaticmid-ogblack





【PRODUCT】

















ADIMATIC MID atmos “OG BLACK”

No: IF6289

Price: 16,500円 (税込)

Size: 23.0-29.0、30.0cm

Release: 2023年9月16日(土) 発売予定





Key Visual Aboutスチャダラパー

URL http://www.schadaraparr.net/

ANI、Bose、SHINCOの3人からなるラップグループ。1990年にデビューし、1994年『今夜はブギー・バック』が話題となる。

以来、なんやかんやあって、現在に至る。

2016年に『スチャダラ2016 ~LB春まつり~』を開催し、ミニアルバム『あにしんぼう』を発売。デビュー30周年を迎える2020年にアルバム『シン・スチャダラ大作戦』を発売。2021年5月にnever young beachとのコラボレーションユニット『スチャとネバヤン』名義で『ネバやんとスチャやん』を含む2曲をリリース。2021年11月に、これまで約10年にわたり刊行してきた冊子『余談』を、編集、加筆した書籍『大余談』を発売。

2023年4月にシングル『リンネリンネリンネ feat. ロボ宙 & LUVRAW』を配信し、4月16日に『祝・日比谷野音100周年 スチャダラ2090』を開催した。



