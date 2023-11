[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社⾧:二宮一浩 以下当社)は、北海道のスガイディノス店舗と宝島店舗およびジャムジャム店舗の「GiGO」へのリブランディングを進めております。

11 月と12 月には、北海道を中心として、茨城県を含め12 店舗の「GiGO」が誕生いたします。









お店情報サイト:https://tempo.gendagigo.jp/

Twitter :https://twitter.com/GENDA_GiGO



メディア各位

各店では、店舗の撮影や店⾧への取材が可能です。お問い合わせは下記にご入力ください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html





■2023 年11 月1 日(水)

・『GiGO 帯広稲田』(現 ディノスパーク帯広稲田)

・『GiGO スーパーアークス室蘭中央』(現 ディノスパーク室蘭中央)

・『GiGO ちとせモール』(現 でぃのぱ!ちとせモール)

・『GiGO メガセンタートライアル旭川』(現 でぃのぱ! 旭川)



■2023 年11 月11 日(土)

・『GiGO 北見』(現 ディノスパーク北見)

・『GiGO ひたちなか』(現アミューズメントジャムジャムひたちなか)

・『GiGO ひたちなか別館』(現アミューズメントジャムジャムひたちなか本店新館)



■2023 年11 月12 日(日)

・『GiGO ドリームタウン白樺』(現 ディノスパーク帯広)

・『GiGO BOWL ドリームタウン白樺』(現 ディノスボウル帯広)



■2023 年11 月19 日(日)

・『GiGO 神栖』(現 アミューズメントジャムジャム神栖)



■2023 年12 月下旬

・『GiGO 西友手稲』(現 ディノスパーク札幌手稲)

・『GiGO BOWL 西友手稲』(現 ディノスボウル札幌手稲)



上記日程は工事の都合等で変更になる場合があります。



GiGO リブランディング記念グッズ





リブランディングを記念して、記念グッズをプレゼントします。

配布の日時と内容詳細は、お店のツイッター(X)にてお知らせします。発信をご確認ください。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。



GiGO の意味







Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンター

の価値だと考えています。更に人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into

the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-21:16)