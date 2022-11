[MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社]

2022年12月10日(土)東京タワー地上特設会場



MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)の取扱いブランドである、シャンパン メゾン モエ・エ・シャンドンは、ホリデーシーズンを華やかに彩るイベント「モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE - エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを」を2022年12月10日(土)に東京タワー地上特設会場にて、1日限定で開催いたします。







1743年の創業以来シャンパンを世界中に広め、ラグジュアリーとセレブレーションの世界的アイコンとなったモエ・エ・シャンドン。ヨーロッパの宮廷人や政治家のお気に入りからフランス王室御用達となり、熱烈な愛好家として知られたポンパドゥール公爵夫人に「飲んだ後に女性を美しくするのはシャンパンだけ」と言わしめたシャンパン メゾンです。唯一無二のブランドストーリーを築き上げ、フランス皇帝ナポレオンと親交も深く、シャンパン史上における最も重要な人物とされる3代目当主ジャン・レミー・モエが、「シャンパンの魔法を世界中に」届けたいと願ったその想いは次世代へそして今日へと脈々と受け継がれています。



2022年12月、モエ・エ・シャンドンは「“EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを」をテーマにお届けするホリデーシーズンイベントを、東京、ニューヨーク、パリ、シドニーなど世界の都市で開催します。東京では、シンボリックなスケールと輝きを放つ東京タワー直下でモエ・エ・シャンドンが初めて大規模なイベントを実施。また一般公開イベントに先駆けて12月8日(木)には、メゾンの創業1743年に合わせて「17時43分」に東京タワーがシャンパンゴールド色に輝き、ブランドのシンボルであるクラウンエンブレムが点灯します。



このたび、1日限定で3回のみのスペシャルなパーティーを開催(一般公開・有料)し、年末限定商品モエ アンペリアル エフェルヴェソンスのウェルカムドリンクに続き、モエ アンペリアルのマグナムボトル(1,500ml)でのサービスを、Mr. CHEESECAKE代表の田村浩二シェフが今回のために考案したフィンガーフードと共にお届けします。会場ではフランスの著名ジュエリー職人カルル・マズロ氏が作製した世界に3点だけの真鍮製ジェロボア ボトルの展示や、モエ・エ・シャンドンが生み出し数々の創意あふれるセレブレーション モーメントを飾ってきたシャンパンタワーを中心に、音楽とダンスのパフォーマンスをお楽しみいただけます。



本イベントでは、モエ・エ・シャンドンのチャリティ活動である「Toast for a Cause(トースト・フォー・ア・コーズ)」として、イベントでの収益の一部を森林保全団体「more trees(モア・トゥリーズ)」に寄付し、森と人がずっとともに生きる社会をつくる取り組みを支援します。



エレガンスそして壮麗さをも感じさせる芳醇に立ち上るモエ・エ・シャンドンの弾ける泡は、日常を特別な瞬間に変え、心の内側から自然に湧き上がる喜びを表現しています。やさしくクリーミーな口当たり、そしてサヴォア・フェール(職人の匠)によってブドウから姿を変えた見事なアロマが、高揚感を呼び覚まし五感のすべてを魔法のように魅了します。



世界中が華やぐホリデーシーズンに、大切な人と一緒に「モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを」をお楽しみください。





INFORMATION 開催概要



モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを

人生はセレブレーションの瞬間に溢れている。モエ・エ・シャンドンのボトルをあけると、

魔法のような時間の始まりとともに、喜びの輪が広がり輝きをまとう。

大切な人と一緒にシャンパンの魔法にかかる輝くひとときをお楽しみください。



●イベント名:モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを

●日時:2022年12月10日(土)

-DAY PARTY : 12:30~14:00

-AFTERNOON PARTY : 15:00~16:30

-NIGHT PARTY: 19:00~22:00

※完全予約制とさせていただきます。

※開始時間より受付開始となります。

●料金:

-DAY PARTY: 税込 6,000円(モエ アンぺリアル 2杯付き)

-AFTERNOON PARTY: 税込 6,000円(モエ アンぺリアル 2杯付き)

-NIGHT PARTY: 税込 12,000円(モエ アンぺリアル 3杯付き)

●場所:東京タワー地上特設イベント会場(東京都港区芝公園4丁目2−8)

●ドレスコード:スマートエレガンス、サムシングゴールド

●予約方法:Peatixよりご予約いただけます。(https://moet-effervescence2022.peatix.com/)





Mr. CHEESECAKE代表 田村浩二氏

料理人として13年レストラン業界で働く。シェフとして働いた2年間で、World‘s 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。香りをテーマに様々なプロダクトを開発。

現在は Mr. CHEESECAKE の他、複数の事業を手掛ける事業家、経営者としても多方面に活躍。





ABOUTMOËT IMPÉRIAL Effervescence モエ アンペリアル エフェルヴェソンス







立ちのぼる泡がグラスの中で花火が弾けるように生き生きと煌めく、シャンパンの魔法にかけられたような世界を表現した2022年末限定ボトル。



世界中で愛され続けるモエ アンペリアルは、モエ・エ・シャンドンを代表するブリュット (辛口)シャンパン。メゾンのスタイルを最も高い完成度で普遍的に表現した、みずみずしい果実味、魅惑的な味わい、そしてエレガントな熟成が特徴です。



•価格:¥8,140(税込)

•取扱:全国の一部百貨店及びスーパーマーケット、オンラインショッピング サイト MILLEPORTE(ミレポルテ)



・ブレンド(アッサンブラージュ):ピノ・ノワール 30-40%、ムニエ 30-40%、シャルドネ 20-30%

・ドザージュ:7.0 g

・セラーでの熟成期間:24ヶ月





ABOUT MOËT & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて









モエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大の作付面積を有し、1743年の創業以来約3世紀もの間、代々の醸造家が自らの知恵と感性を活かし完成させてきたサヴォワ・フェール(職人の匠) を受け継いで、世界中で愛され続けている唯一無二のシャンパンメゾンです。



その長い成功の背景には、2次発酵による圧力に耐えられるように瓶を強化した1800年代のボトリング革命から、フィロキセラ菌の撲滅に貢献することとなった初の葡萄栽培研究所の設立(1900年)、製造工程にステンレス タンクを導入するなど、数々の技術革新があります。また、サヴォア・フェールに多様性の観点からも取り組んでおり、幅広い味わいと嗜好に対応することで、あらゆるシーンでお楽しみいただけるシャンパンとして世界中の人々を魅了し続けています。 メゾンを代表するシャンパン「モエ アンペリアル」をはじめ、 表情豊かな味わいの「ロゼ アンペリアル」、氷と一緒に楽しむ革新的な「アイス アンペリアル」に至るまで、それぞれのシャンパンがみずみずしい果実味、魅惑的な味わい、エレガントな熟成と いうメゾンのスタイルを表現しています。歴史に刻まれる祝福の瞬間や、大切な人との 忘れられない時間に彩りを添えてきたモエ・エ・シャンドンは、これからも人々の人生の最高の瞬間に寄り添い続けます。



