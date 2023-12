[株式会社ドコモ・アニメストア]

5,500作品以上のアニメが見放題(※)の「dアニメストア」( https://animestore.docomo.ne.jp/ )では、「もっとリクエストに応えました2024Winter Special」を公開中!

2023年10月~2024年1月に配信開始&再配信するタイトルの中から、リクエストが多かった作品をピックアップしました!

※2023年9月1日時点、一部個別課金あり







もっとリクエストに応えました2024Winter Special:

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001768



皆様からいただいたリクエスト作品がぞくぞく配信開始予定!

【配信タイトル】



▼12月22日(金)配信開始

BANANA FISH

犬夜叉 第1期

犬夜叉 第2期

犬夜叉 第3期

ヲタクに恋は難しい

結界師

モンキーターン

モンキーターンV

人類は衰退しました



▼1月1日(月)配信開始

HUNTER×HUNTER

犬夜叉 第4期

犬夜叉 完結編

映画「犬夜叉 時代を越える想い」

映画「犬夜叉 鏡の中の夢幻城」

映画「犬夜叉 天下覇道の剣」

映画「犬夜叉 紅蓮の蓬莱島」



▼1月15日(月)配信開始

メジャー 第1シリーズ

メジャー 第2シリーズ

メジャー 第3シリーズ



▼1月19日(金)配信開始

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア

機動戦士ガンダムF91 完全版

機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争

機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY

機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光

機動戦士ガンダム 第08MS小隊

機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート

機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ラスト・リゾート

機動戦士ガンダムSEED C.E.73 -STARGAZER-

機動戦士ガンダムNT

機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル

機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア

機動戦士ガンダム THE ORIGIN III 暁の蜂起

機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜

機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦

機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星

機動戦士ガンダム MSイグルー -1年戦争秘録-

機動戦士ガンダム MSイグルー -黙示録0079-

機動戦士ガンダム MSイグルー2 重力戦線

機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY

機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER



▼1月22日(月)配信開始

メジャー 第4シリーズ

メジャー 第5シリーズ

メジャー 第6シリーズ

劇場版MAJOR/メジャー 友情の一球(ウィニングショット)

メジャー メッセージ

メジャー ワールドシリーズ編 夢の瞬間へ

「メジャーセカンド」第1シリーズ

「メジャーセカンド」第2シリーズ





※ラインナップ及び配信日時等については、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。







===



◆ご利用料金:月額550円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。



【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中(2014年11月8日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】

※2023年7月7日時点



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-19:47)