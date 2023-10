[ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社]

難病と闘う子どもたちを支援する団体“メイク・ア・ウィッシュ(R)”を支援 ディズニー創立100周年を祝して、世界各国から参加できるオンラインオークションを10月12日より開催



日本からはグラフィックアーティストのVERDYと、アートディレクターの吉田ユニも参加!







ディズニー創立100周年を祝して、作品に関連するアイテムが多数出品されるチャリティオークション、『Disney Create 100』が10月12日よりスタートします。このグローバル規模のオークションでは、ファッション、音楽、アートなどの各分野で活躍するビジョナリーや次世代を担うタレントが、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、そして20世紀スタジオのストーリーやキャラクターに個人的なつながりを感じて、そのインスピレーションから生まれたアート作品やアイテム、体験を寄贈しています。

オークションは10月12日から10月30日まで18カ国で開催され、収益はメイク・ア・ウィッシュ(R)に寄付されます。



日本からはファッションデザイナーNIGO(R)とアートディレクターの吉田ユニが日本のローカル・クリエイティブ・コミュニティを代表して参加します。NIGO(R)はスター・ウォーズの象徴的なキャラクターであるヨーダをセレクトし、等身大の張り子(パピエマシェ)作品を制作。ミッキーマウスとミニーマウスにインスパイアされたという吉田ユニのアートワーク『アニバーサリー』は、まさに色彩の祭典です。さらに、NIGO(R)は次世代アーティスト枠にグラフィックアーティストのVERDYを招聘し、VERDYはディズニーの人気キャラクター、プルートとVERDY自身が生み出したアイコニックなキャラクターである“VICK”が描かれたアクリル画『Vick & Pluto』を制作しました。



▼出品される豪華なアイテムの数々

・ビヨンセが『Black is King』の際に着用したキャットスーツ

・CACTUS PLANT FLEA MARKETより特別版フィギュア「カクタスバディ!グーフィーファンクラブ」

・ カルロス・ビべスとグシより「Un nino en la tierra del olvido(忘却の土地)」 ジャケット

・ ディズニーの『ティンカー・ベル』から発想を得たケイト・モスのポートレート デヴィッド・ダウントン作

・クリスチャンルブタンより「The Sea Queen Shoe(海の女王のシューズ)」

・マーク・ジェイコブスによるディズニーミッキーマウス 「アーカイバル」のトレーナー

・NIGO(R) によるヨーダのライフサイズの張り子(パピエマシェ)

・ディズニー制作『ライオン・キング』のムファサに発想を得たポートレート

・ ヴァレンティノのクリエイティブディレクター、ピエールパオロ・ピッチョーリより「The Pink Hulk(ザ・ピンク・ハルク)」

・ サバサチ・マッカジーより「ナマステ・ミッキー」

・ ダニエル・ローズベリーによるスキャパレリの「The Boy and the Bird」

・ セバスティアン・ジャトラとロベルタ・ロベイラよりペイントギター「Together Forever」

・ ディズニーとトミー・ヒルフィガーのコラボ・バーシティジャケット

・ ヴィック・ムニーズより「For Art’s Sake」 - ミッキーマウスをコラージュしたアーカイバル・インクジェット・プリント

・アラスカアラスカ/ヴァージル・アブローセキュリティーズから寄付された「Structural Sorcerer」 - Sorcererの実習生によるミッキーの彫刻作品

・その他多数



さらに、ケビン・ファイギ(マーベル・スタジオ)、ジェニファー・リー(ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ)、ジョン・ランドー(ライトストーム・エンターテイメント)、ピート・ドクター(ピクサー・アニメーション・スタジオ)などディズニーのスタジオ、映画、物語を代表するクリエイターも、特別なアイテムを寄贈しています。



ディズニーは『Disney Create 100』を通じて、難病と闘う子どもたちを支援する団体メイク・ア・ウィッシュ(R)に全世界で100万ドルを寄付し、重い病気を抱える子供たちの人生を変えるような願いの実現を支援します。



40年以上にわたり、ディズニーとメイク・ア・ウィッシュ(R)は、世界中で15万人以上の難病の子どもたちのために願いを一緒に叶えてきました。その人生を変えるような願いには、ショッピングツアー、スタジオ見学、テーマパークやリゾートでのバケーション、クルーズ旅行、タレントとの交流会、スポーツをテーマにした体験など多岐にわたります。多くのディズニーキャストメンバーは、ウィッシュをかなえるボランティアとして活動したり、ウィッシュの子どもたちの親であったり、ウィッシュの叶えられた卒業生でもあります。



出品アイテムのチェック・入札は、以下からアクセスできます。

https://au.disneycreate100.givergy.com/jp/?controller=home



出品アイテムの画像データは、以下よりダウンロードいただけます。

https://brandfolder.com/s/jk6g7v6hnqx7m7z5spp9zvt











ディズニー100について

『ディズニー100』は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの 100 周年を記念して、類まれなコンテンツ、体験、コレクションを提供するものです。この一生に一度のイベントは、ディズニーのストーリーテラーやファン、家族が一緒になり、ディズニーの感動と魔法を祝うものです。





メイク・ア・ウィッシュ(R)とは

『メイク・ア・ウィッシュ(R)」とは英語で「ねがいごとをする」という意味のボランティア団体です。3歳から18歳未満の難病と闘っている子どもたちの夢をかなえ、生きるちからや病気と闘う勇気を持ってもらいたいと願って設立されました。国内では、メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンが、子どもたちに勇気を与える事に加え、社会における非営利組織の存在の重要性を自覚し、社会貢献の「場」を提供する有意義な存在となることを目指しています。

https://www.mawj.org/



(C)Disney



