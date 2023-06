[エレコム株式会社]

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、クリップ式リングライトと定常光ライト、動画撮影をランクUPさせる2タイプのLEDライトを6月下旬より新発売いたします。







被写体に光をあてて、明るくキレイに撮影できるLEDライトです。充電式なので、撮影時にわずらわしい電源ケーブルがなく、すぐに撮影を始めることができます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))対応の充電ポートを装備し、AC充電器やモバイルバッテリーから簡単に充電できます。

クリップ式リングライト“DE-L04WH”は、スマートフォンやノートパソコンに挟んで撮影できるLEDライトです。クリップの内側には、機器への傷を防ぎ、滑り止めにもなるラバーパッドを装備しています。

定常光ライト“DE-L05BK”は、カメラのアクセサリーシューに取り付けて撮影できるLEDライトです。本体にもアクセアリーシューを装備しており、本製品を連結したり、マイクなどのアクセサリーを取り付けることができます。

2タイプとも1/4インチネジを装備しており、対応する三脚などにも固定できます。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色から選べ、明るさは、3段階(DE-L04WH)または5段階(DE-L05BK)の切り替えが可能です。

充電式の小型サイズで気軽に持ち運べるので、ご自宅での撮影や配信はもちろん、外出時に暗くて撮影する気にならない、そんな場面で、ぜひ本製品をご活用ください。





被写体を明るく、キレイに魅せるLEDライト



撮影シーンにおいて、クリップやネジで固定できるLEDライトです。ネジ穴も装備した「クリップ式リングライト」と、ネジで固定する「定常光ライト」の2種類をご用意しました。

充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。

撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。

暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。

いずれも1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。



▲ クリップ式リングライトタイプ、スマートフォンに挟んだり、三脚に固定したりできる

▲ 定常光ライトタイプ、カメラのアクセサリーシューや三脚に取り付けて使える





ケーブルレスで使用可能なUSB充電式



充電はUSB Type-C(USB-C)ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です(※1)。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。

UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。

USB-A -USB Type-C(USB-C)ケーブルが付属。DE-L04WHは約1m、DE-L05BKは約1.5mです。

1:モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。当社製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。

工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。



▲ 充電用のUSB Type-C(USB-C)ポートを装備(写真:定常光ライト DE-L05BK)

▲ 充電用のUSB-A -USB Type-C(USB-C)ケーブルが付属





撮影や配信・オンライン会議などに最適な「クリップ式リングライト」



撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」問題を解決します。

動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。

リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。

明るさは約25~75lmです。

厚み約2cmまで対応するクリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。

クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。

1/4インチネジに対応し、三脚などに取り付け可能です。

約1mのUSB-A - USB Type-C(USB-C)ケーブルが付属しています。



▲ スマートフォンに挟んでの使用イメージ

▲ ノートパソコンに挟んでの使用イメージ

▲ 厚み約2cmまで挟めるほか、1/4インチネジにも対応









デジタルカメラや三脚に取り付け可能な「定常光ライト」



デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常光ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」問題を解決します。

お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。

コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。

明るさは約40~220lmです。

1/4インチネジに対応し、三脚などに取り付け可能です。

本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。

約1.5mのUSB-A -USB Type-C(USB-C)ケーブルが付属しています。



▲ カメラのアクセサリーシューに装着可能

▲ 1/4インチネジに対応し、三脚などに装着可能

▲ 本製品にもアクセサリーシューを装備。本製品を追加して連結したり、マイクなど取り付け可能 (本製品は1個入り)









環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)









おもな仕様



■ クリップ式リングライト:DE-L04WH仕様

固定方式:クリップ、三脚穴(1/4インチ)

使用電源:リチウムイオン電池 3.7V 1000mAh

定格入力:5V・0.5A/2.5W

LED灯数:20個+20個

明るさ:約25lm-75lm、色温度:3000-6500K

調光:3段階調整(昼光色、電球色、昼白色)

連続使用時間:約4時間30分~12時間

外形寸法/重量:直径約90×奥行約41mm/約54g

付属品:USB-A - USB Type-C(USB-C)ケーブル(約1m)



■ 定常光ライト:DE-L05BK仕様

固定方式:アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)

使用電源:リチウムイオン電池 3.7V 1000mAh×2

定格入力:5V・1A/5W

LED灯数:20個+20個

明るさ:約40lm-220lm、色温度:3000-6500K

調光:5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)

連続使用時間:約2時間~10時間

外形寸法/重量:幅約80×奥行約26×高さ約91mm/約135g

付属品:USB-A - USB Type-C(USB-C)ケーブル(約1.5m)

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.





製品詳細(すべてオープン価格)



<クリップ式リングライト>

型番:DE-L04WH

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-L04WH.html





<定常光ライト>

型番:DE-L05BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-L05BK.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230620-04/





