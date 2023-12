[鑫三海株式会社]

12/9-12/10 | ベルサール秋葉原 2F-06



鑫三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、2023年12月9日(土)・10日(日)にベルサール秋葉原で開催される「ポタフェス2023冬 秋葉原」にPHILIPS製サウンドバー Philips Fidelio FB1を出展します。

PHILIPS上位機種のサウンドバーを実際に見て、触れて、スマホとBluetoothでつなげて音を体験できるチャンス!

また当日は会場限定のオトクなキャンペーンも実施いたします。









Philips Fidelio FB1







1.IMAX Enhanced対応サウンドバー。

2.15基のスピーカーを搭載。7.1.2chのサラウンドサウンドを実現。

3.最新サラウンドフォーマットのDolby Atmosに対応。

4.自動キャリブレーション機能搭載。

5.専用アプリからイコライザー設定が可能。

6.AirPlay、Alexaに対応。

7.eARC対応HDMI端子。ゲームもテレビの音声もサウンドバーから。

8.欧州地域で権威のある「EISA AWARD」にてBEST PRODUCT賞を受賞。

9.スコットランドの名門「ミュアヘッド社」のレザーをあしらったデザイン。



【GREEN FUNDINGの先行販売について】

本商品は、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGの先行予約販売商品です。支援者様には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。

商品の詳細・ご購入>>https://greenfunding.jp/afustore/projects/7715

価格:224,800円(税込)⇒ 先着200名様限定【38%OFF】139,800円(税込)~

先着300名限定PHILIPS製ヘッドホン無料プレゼントキャンペーン実施中

販売期間:2023年10月18日 ~ 2024年1月5日まで

目標金額:200,000円(2023年10月19日目標達成)



展示会概要





イベント名:ポタフェス2023冬 秋葉原

開催期間:2023年12月9日(土)~10日(日)

時間:11:00~18:00 ※最終入場17:30予定

入場料:無料(事前登録なしのフリー入退場)

会場:ベルサール秋葉原 B1F、1F、2F

〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル

出展ブース:2F-06 GREEN FUNDING

公式サイト:https://www.potafes.com/





鑫三海株式会社について





-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

