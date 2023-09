[学校法人 日本教育財団]

この度、専門学校HAL大阪の総合校舎内に、新施設となるスクールラウンジ「INCUBATION LOUNGE 0(インキュベーションラウンジゼロ)」が誕生しました。





























「INCUBATION LOUNGE 0」





HAL大阪総合校舎内に新設された、新時代のスクールラウンジ。「実験室のように創作できる場所」「自分たちで更新できる環境」「PC上では経験できない設備」をコンセプトに、本学に通うすべての学生たちが豊かな創造力と感性を発揮し、この場所から「ZEROからPRO」へ成長してほしいという想いを込めて「INCUBATION LOUNGE 0」と名付けました。



今後はHAL大阪で学ぶ学生たちが作品発表やディスカッションの場として活用するほか、企業・自治体の皆様と連携し、特別講義やセミナー、ケーススタディ、eスポーツ大会など各種イベントを実施する予定です。

本学への入学を検討されている方は、オープンキャンパスや個別相談の際に見学することも可能です。



9月9日(土)開催 「参加型クラロワ学校」by FENNEL







HALと産学連携パートナーシップを結んでいるプロeスポーツチーム「FENNEL」によるeスポーツイベントを開催します。FENNEL所属ストリーマーのけんつめしが来校し、「クラッシュロワイヤル」の来場者参加型イベントを実施します。



FENNEL<https://fennel-esports.com/>







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



HAL大阪<https://www.hal.ac.jp/osaka>







専門学校HAL大阪は、大阪・梅田駅前に校舎を構え、ゲーム・CG・ミュージック・カーデザイン・IT分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100%を実現しています。

