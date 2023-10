[株式会社TSIホールディングス]



TSIホールディングスグループの株式会社スタージョイナス(所在地:静岡県静岡市、代表取締役社長:松下一英)が東京・代官山と福岡・大名に店舗を持つウィメンズオンリーのスニーカー・アパレルセレクトショップForget-me-nots(フォーゲットミーノッツ)が、2023年10月7日(土)~2023年10月23日(月)の約2週間の期間限定でSHIBUYA PARCO 3FにてPOPUP STOREをオープンいたします。







今回のPOPUP STOREでは、Forget-me-nots代官山本店・福岡店で取り扱っている人気ブランドを幅広くラインナップ。肌寒くなり始め、秋のショッピングを楽しむのにぴったりな各ブランドの新作コレクションやスニーカー、バッグ、ジュエリー、アイウェアなど、秋冬のワードローブを彩るアイテムに加え、Forget-me-nots福岡店でしか取り扱いのないブランドの展開、Forget-me-nots 2023AW オリジナルコレクションをはじめとした、数多くのブランドががSHIBUYA PARCOに登場します。



さらに、今回のPOPUP STOREオープンを記念して製作されたスペシャルなアイテムも発売決定。



トップ LOVE ¥5,000

チェーン Magnets Slidball Necklace/Curve ¥18,000

チェーン Magnets Slidball Necklace/Snake ¥19,500

チェーン Magnets Slidball Necklace/Venetian ¥17,800



日本発のユニセックスジュエリーブランド<KNOWHOW(ノウハウ)>からは、Forget-me-nots別注デザインの「LOVE Necklace」

こちらは、“LOVE”の文字をお好みのチェーンに通してカスタマイズできる特別なデザインに仕上がっています。動くたびに揺れる”LOVE”のモチーフが美しいネックラインを演出します。





また、6月にForget-me-nots店舗でもPOPUP STOREを開催し好評を博した、今最も注目される韓国発のシューズブランド<YIE YIE(イエイエ)>からは新作バッグ「LUNA BAG」がForget-me-nots限定カラーで登場します。

こちらは、Forget-me-notsのイメージカラーであるピンクを採用した、ダブルネームならではのデザインとなっています。



YIEYIE/ LUNA BAG ¥41,800



Forget-me-nots × SHIBUYA PARCOでしか出会えない、特別なラインナップを是非手にとってご覧ください。



<販売予定ブランド>

・A.D.S.R. ・BIRKEN STOCK ・BLANC ・Carne Bollente ・converse

・Dr.Martens ・FABIO RUSCONI ・Forget-me-nots ・GANNI MAIN ・GANNI PRE

・gim CONTEXT ・Hydro Flask ・JAKKE ・KNOWHOW ・kotohayokozawa

・LEVI'S ・MARMOT ・NEEDLES ・new balance ・NEWERA ・NIKE ・OOFOS

・P.A.M. ・rokhSalomon ・SELENA HERIOS ・WHOLE TREE ・Yves Salomon

and more..







Forget-me-nots POPUP STORE

at SHIBUYA PARCO



日程|2023年10月7日(土)~2023年10月23日(月)

時間|11:00-21:00

住所|東京都渋谷区宇田川町15-1 3F POPUP SPACE









ショップコンセプトは”Street is beautiful, Sneaker is elegant”。

スニーカー・ファッションのForget-me-nots (forgetmenots.jp)

ストリートスタイルを提案していきます。

ショップ名の”Forget-me-nots”は、「忘れな草」の英名。

女性は誰しもがそれぞれの美しさを持った花であり、自立した女性は、

どんな時もどんな道でも強く美しく立っています。

「忘れな草」は野生の花、ストリートに咲く”wild flower”。

野生の美しさと強さ、それぞれが個性的に輝く姿を花に投影しました。



オフィシャルOnline Store

https://forgetmenots.jp/



オフィシャルInstagram

https://www.instagram.com/forgetmenots_official/







SHOP INFORMATION



Forget-me-nots代官山本店

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-13 佐久間ビル1F Forget-me-nots代官山本店

代官山ストアInstagram

https://www.instagram.com/forgetmenots_daikanyama/



Forget-me-nots福岡店

福岡県福岡市中央区大名1丁目14番23号 大名入江ビル 1F

福岡ストアInstagram

https://www.instagram.com/forgetmenots_fukuoka/





お問い合わせ

担当:ハン ティンティン / Tintin FAN

Mail:tintin_fan@star-j.com



