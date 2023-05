[株式会社三陽商会]

併設のバーにて金曜日限定メニューの提供やジャズの生演奏を実施



株式会社三陽商会が展開するブランド「Paul Stuart(ポール・スチュアート)」は、旗艦店である「ポール・スチュアート 青山本店」にてプレミアムフライデーイベントを開催しております。

今回のプレミアムフライデーのイベントでは、ポール・スチュアート 青山本店内にあるバー「The Copper Room(ザ コッパールーム)」での期間限定のオリジナルカクテルの提供とジャズの生演奏を行います。5月は旬のミントを使用したオリジナルのモヒートを提供し、6月以降はその時期の旬の素材を使用した新たなオリジナルカクテルを提供予定です。



「Paul Stuart Aoyama Premium Friday」詳細ページ

https://www.paulstuart.jp/news/detail.php?news_id=394









「Paul Stuart Aoyama Premium Friday」 実施の背景





2017年2月に始まったプレミアムフライデーは、官民連携で始まった“週末を豊かに過ごそう”というキャンペーンです。コロナ禍により実施する企業が減少していましたが、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが2023年5月8日から「5類」に移行したことを受け、様々なイベントが復活の兆しを見せています。

「ポール・スチュアート 青山本店」は2020年11月にオープンしました。コロナ禍でのオープンだったため、店舗内にバー「The Copper Room」が併設されているという認識がないお客さまも多く、バーの認知拡大を目指しています。また、コロナ禍でも来店をしてくれたお客さまや外苑前の近隣住民のお客さまに向けて、“毎週金曜日に店舗に足を運ぶと特別な体験が出来る”という目的付けと来店促進を狙いとしています。



「Paul Stuart Aoyama Premium Friday」









金曜日限定のオリジナルカクテルのご提供

ポール・スチュアート 青山本店内にあるバー「The Copper Room」にて、店舗のコンセプトである「 New One Only One Modern Classic 」をテーマに、“どこにもない、今までにない”プレミアム感のあるオリジナルカクテルを金曜日限定でご用意しております。5月は希少なジャパニーズウィスキーの「山崎」「白州」をオリジナルレシピのモヒートにしてご提案いたします。

6月以降も季節や旬の果実などに合わせたオリジナルカクテルを提供予定です。



・山崎モヒート(山崎ノンビンテージ × ミント + ライム)¥2,750(税込)

・白州モヒート(白州ノンビンテージ × ミント + ライム)¥2,750(税込)



【モヒートご提供スケジュール】

5月26日(金) 18:00 ~ 24:00

※BAR TIME のみのご提供となります。



Special JAZZ EVENT

ストア中央回廊 「コリドー」にて、JAZZ Quartet(サックス・キーボード・ベース・トランペット)によるジャズミュージックの生演奏を行います。





【演奏スケジュール】

5月26日(金) 19:00~(約30分間)

※イベント開催中は特別なスパークリングワインをサービスいたします。



「Paul Stuart 青山本店」店舗概要







■店舗名称:ポール・スチュアート 青山本店

(Paul Stuart 青山本店)

■住所:東京都港区北青山2丁目14-4

ジ アーガイル アオヤマ 1階

■電話番号:03-6384-5763

■売場面積:約325平方メートル

■営業時間:11:00~20:00

※併設のBAR 「The Copper Room」

18:00~24:00

■オープン日 : 2020年11月7日



■商品構成 : ウエア、アクセサリー、服飾雑貨



■ショップコンセプト:“New One , Only One , Classic & Modern ”をキーワードに、

「ポール・スチュアート」の伝統と革新を伝える “何処にもない此処だけのPaul Stuart “をコンセプトとし、

日本で初となる本格的なBar を併設した、世界中から選りすぐりのファッションを集めるスペシャリティストア



ブランド公式サイト https://www.paulstuart.jp/

ブランド公式インスタグラム https://www.instagram.com/paulstuartjapan/



