[Foot Locker atmos Japan合同会社]

幻の未発表音源の限定アナログとTシャツを販売





この度、原宿から世界へ発信するスニーカーセレクトショップ「atmos」より、渋谷に店舗を構える老舗レコードショップ「Manhattan Records」とタッグを組み、伝説のラッパーBig Lの幻の未発表音源の限定アナログとTシャツのカプセルコレクションを発売致します。



Lord Finesse率いるクルーD.I.T.C.の一員でありながら、1999年に24歳の若さで凶弾に倒れたNYハーレム出身の伝説的ラッパー Big L。享年から24年の時を経て、未発表音源“Now or Never”が史上初のオフィシャル・シングルリリースが実現。数量限定となる12”アナログは全世界でManhattan Records独占流通となります。

そんなオフィシャル・シングルのリリースを記念して、渋谷・原宿のカルチャーを築き上げてきたManhattan Recordsとatmosがタッグを組み、カプセルコレクションと題しTシャツを販売致します。





今作は、リリースする“Now or Never”のジャケット、アートワークデザインに用いられた、Big L本人のフィッシュアイのフォトとテキストデザインを落とし込んだ「Photo T-Shirts」、レコードディスクのラベルデザインをフロントに落とし込みながら、今回特別に作成した「Manhattan Records × atmos」のボックスロゴをバックに配した「Vinyl T-Shirts」の2デザイン。どちらもブラック、ホワイトの2色展開となっております。









本商品は9月8日(金)よりatmos-tokyo.com、atmos各店(一部店舗除く)、Manhattan Recordsオンライン、Manhattan Records実店舗にて販売。(12” アナログのみ他レコード店舗でも販売)



また本コレクションのリリースを記念して、発売日の9/8(金)にatmos BLUE表参道店にてローンチパーティを開催致します。入場無料となっておりますので、是非atmos BLUE表参道店に足をお運び下さい。



そして発売日当日よりatmos BLUE表参道店、 Manhattan Records両店舗にてTシャツとレコードをセットでご購入の方に、「Manhattan Records × atmos」オリジナルトートバッグを配布させて頂きます。





数量限定となりますのでお早めにお買い求め下さい。(無くなり次第終了)



【Big L “Now or Never” Launch Party】イベント詳細

日程:2023年9月8日(金)

時間:19:00-21:00

場所:atmos BLUE表参道店

DJ: DJ MURO / DJ HAZIME

※入場無料







【 Big L × Manhattan Records × atmos Capsule Collection 特集ページ】

https://www.atmos-tokyo.com/lp/atmos-manhattan-records-big-l





【PRODUCT】















atmos × Big L × Manhattan Records Photo T-shirts

(アトモス×ビッグエル×マンハッタンレコード フォト ティーシャツ)

No: MA23F-TS072

Color: BLACK / WHITE

Price: 6,600円 (税込)

Size: M, L, XL, XXL

Release: 2023年9月8日(金)

















atmos × Big L × Manhattan Records Vinyl T-shirts

(アトモス×ビッグエル×マンハッタンレコード ヴァイナル ティーシャツ)

No: MA23F-TS073

Color: BLACK / WHITE

Price: 6,600円 (税込)

Size: M, L, XL, XXL

Release: 2023年9月8日(金)







Big L “Now or Never” 12”Record

(アトモス x ビッグエル ナウオアネバー 12インチレコード)

Cat# : MR139-001

Price: 3,080円 (税込)

仕様 : 12”シングルレコード / フルカラージャケット/国内プレス *限定300枚

トラックリスト :

A1 : Now or Never

A2 : Now or Never - Instrumental

B1 : Tonight’s The Night Freestyle -1993







Release: 2023年9月8日(金) ※8/30よりManhattan Recordsオンラインにて予約開始

■12”アナログ 予約/購入ページ はコチラ

https://manhattanrecords.jp/NOW+OR+NEVER+(12INCH)/product/0/4582695060539/?cat=&swrd=





【NOVELTY】



Manhattan Records × atmos Original Tote Bag

配布条件:Tシャツとレコードをセットでご購入の方対象

配布日時: 2023年9月8日(金) ※無くなり次第終了

配布場所: atmos BLUE表参道店、 Manhattan Records両店舗





About atmos

URL: https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos(アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About Manhattan Records

URL: https://manhattanrecords.jp/

1980年に創業、渋谷レコードカルチャーの聖地として知られるマンハッタンレコード。Hip Hopを中心に新譜から中古、アパレル、グッズまで豊富なラインナップに世界中のDJやアーティスト、レコードコレクター達が集う。



About Big L

URL: https://www.instagram.com/bigl_139/?hl=ja

Big L (本名 Lamont Coleman。1974-1999)

ニューヨーク州ハーレム出身、1999年2月15日に24歳の若さで凶弾に倒れた伝説的ラッパー。Lord Finess率いるクルーD.I.T.C.の一員として、’91からMCとして活動を開始。95年にメジャーデビューアルバム『LIFESTYLEZ OV DA POOR & DANGEROUS』は各方面で高い評価を受ける中、地元ハーレムのストリートで凶弾に倒れる。死後にRawkusからリリースされた2ndアルバム『THE BIG PICTURE』 はゴールドディスクを達成。その巧みな言葉選びと矢継ぎなフロウに見られる超人的なラップスキルは、死後何年も経った今でも多くのラッパーから崇められ最も偉大なMCの一人に挙げられる。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/30-19:16)