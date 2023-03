[The Orchard Japan]

ミュージックビデオではバンド仲間も集結!



Riju、最新シングル「Hurry×Hurry」が2023年3月25日(土)に配信決定した。絶対に遅刻できない大切なデートの朝!寝坊したところから始まる物語。「Hurry×Hurry」のミュージックビデオは同日20:00~ YouTubeプレミア公開される。







先月、SHIBUYA TAKE OFF 7で行われた二十歳のバースデイライヴを超満員で大成功させて、今もなお、路上ライヴ(新宿、川崎ほか)を積極的に行い、ついにTikTokのフォロワー数が1万人を超えるなど、SNSはもちろんライヴ動員数も確実に増えている。そんなRijuの最新曲「Hurry×Hurry」の配信リリースがさっそく決定した。ミュージックビデオも同日20:00にプレミア公開される。







最新曲「Hurry×Hurry」(読み ハリーハリー)とは、デートの朝、主人公が寝坊したところから物語が始まる。寝癖もそのままに恋人との待ち合わせ場所へ、とにかく急いで行かなくちゃ。都会の喧騒の中を慌てて一人駆け抜けてゆくハラハラドキドキな軽快なサウンドに、今回はいつもライヴハウスでも一緒になるバンド仲間 Guitar : つじかほ (Faulieu.)、Bass : Matsurina(GЯeeD)、Drums:美森(Faulieu.)も参加しての完成となった。ミュージックビデオでの息の合ったパフォーマンスにも注目してほしい。





新曲リリース、YouTubeプレミア公開、そして今後のライヴ活動、期待のRijuにこれからも目が離せない。





■Riju official YouTube チャンネル

2023年3月25日(土) 20:00~

「Hurry×Hurry」MVプレミア公開(無料/通知予約受付中)



▶︎ https://youtu.be/MCp4e_HjBuQ



■デジタルシングル情報



2023年3月25日(日) 配信リリース

「Hurry×Hurry」

作詞/作曲 Riju 編曲 HISASHI KONDO

▶︎ https://orcd.co/hurryhurry



■プロフィール Riju

現役女子大生 シンガーソングライター O型

東京都在住。2003年2月5日生まれ。

幼少期よりピアノとダンスを習い始め、ギターで作詞作曲を行う。

現在、The Orchard Japanより精力的に楽曲リリース中。

みずがめ座、かなりのチーズマニア。

最新インフォメーションはこちらから https://www.sonymusic.co.jp/PR/Riju



