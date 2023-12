[鑫三海株式会社]

鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)が運営する、“驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする”AFU(アフー)ストアは、ジャンプスターターと空気入れの機能を一体型にした「APJS-03」の販売をクラウドファンディングサイト GREEN FUNDINGで2023年12月5日に開始しました。本製品はジャンプスターターとしてクルマのバッテリー上がりを解消するだけでなく、タイヤの空気の充填にも使えます。また出先でスマホの充電がなくなったらモバイルバッテリーとして、夜間の作業ではLEDライトを照らして使用することもできる多機能な一台です。







ジャンプスターター「APJS-03」

クラウドファンディングサイトGREEN FUNDING

商品販売ページ>>https://greenfunding.jp/afustore/projects/7718





〈車のトラブルを解決!〉



出先でクルマのバッテリーが上がってしまった…!

そんな時に本製品があればクルマのバッテリーへすぐに給電を開始します。



〈タイヤの空気圧チェック〉



クルマを出発する前のタイヤ空気圧チェックもAPJS-03にお任せ。

空気圧低下による走行中の事故を未然に防ぎます。





〈モバイルバッテリーとしても使用可能〉



アウトドアやドライブ中、スマホなどの電源が切れてしまったときに、モバイルバッテリーとして使うこともできます。



製品名:ジャンプスターター兼空気入れ

型番:APJ03

サイズ:170 × 130 × 55mm

重さ:900g

許容動作温度:0-40℃

ピーク電流:850A

バッテリー容量:12,000mAh

充電時間:4時間

Type-C入力:5V/9V-2A

生産地:中国



【GREEN FUNDINGの先行販売について】

本商品は、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGの限定販売商品です。支援者には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。



商品の詳細・ご購入>>https://greenfunding.jp/afustore/projects/7718

価格:26,800円(税込)⇒ 先着100名様限定【37%OFF】16,980円(税込)~



販売期間:2023年12月5日 ~ 2024年1月25日 まで

目標金額:200,000円





◆AFUストア since 2017

「驚きと感動のある世界水準の良品で、みなさまに豊かな暮らしをお届けする」

AFUストアはこのミッションを胸に2017年にブランドをスタートしました。これまでに、発熱アウターの先駆けとなったWarm Geek、軽さを極めた電動アシスト自転車のCarbon Age、グローバルブランドPHILIPSのポータブル電源などを紹介し、ユニークで魅力ある商品の多くが皆さまからご好評をいただいております。AFUストアはこれからも、最高のサービスと品質でみなさまに満足を提供していきます。



-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

