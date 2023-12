[合同会社ライアットゲームズ]

Riot Games, Inc.(米国)の日本法人である合同会社ライアットゲームズ(港区六本木、社長/CEO:藤本 恭史)は、PCオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」(League of Legends)において、166体目となる新しいチャンピオン「夢想家、フェイ」を日本時間 12月7日(木)に実装したことをお知らせします。







新チャンピオン『夢想家、フェイ』







陰鬱な雰囲気を持つ絵描きのフェイは、天才的な芸術を創造することでアイオニアの犯罪者に対処し、その犠牲者の慰めとなっている。複雑な過去を持ち、溢れ出る想像力と、ある島の寺院に対する喪失感に悩まされている。それらは強烈で感傷的な夢想として表出する。フェイは自分自身の悩みを和らげるためにこの夢想を共有し、フェイの芸術家としての精神を破滅させつつも、解放した人物であるジンのもとへ向かっている。絵筆とパレットを手にし、終止符を打つための…あるいは破滅を受け入れるための旅を始める。



“芸術、生命、そして死…僕が見たもの、すべてが明らかになった”



フェイは『リーグ・オブ・レジェンド』史上初となる10個のスキルを備えたチャンピオンであり、かつてないゲームプレイの可能性を秘めています。

フェイの基本スキルは3つの魔導書に基づいており、同じ魔導書に設定されているスキルは、クールダウンを共有しています。また、これらの魔導書にはそれぞれ独自の芸術的題材が設定されており、スキルの効果はその題材を反映したものになっています。

「題材: 厄災」は無慈悲で破壊的な自然の力、「題材: 静謐」は活気と生命力、「題材: 苦悩」は強力な行動妨害効果に焦点を当てています。フェイは多種多様なスキルを備えていますが、この芸術家の可能性を最大限に引き出すためには、状況に応じて最適なものを選ばなくてはなりません。



・スキル紹介

https://www.leagueoflegends.com/ja-jp/event/hwei-abilities-rundown/



・チャンピオンバイオ

https://universe.leagueoflegends.com/ja_JP/story/champion/hwei/



・チャンピオン開発エピソード

https://www.leagueoflegends.com/ja-jp/news/dev/champion-insights-hwei/



・チャンピオントレーラー

https://youtu.be/gFhtWrLeMnQ?si=Nu94QAZsw_uBqdqH



・チャンピオンテーマ

https://youtu.be/kIbxTFleowY?si=peC10LnzTxIaNAe0

Riot Games(ライアットゲームズ)について







ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。LoLが誕生から10年が過ぎ、私たちは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルの開発を行っています。また、Riot Forge(ライアットフォージ)は様々なデベロッパーがライアットのIPを用いて『Ruined King』などのゲームを制作したり、ルーンテラを舞台にした新たな冒険を生み出したりすることを可能にしました。また、音楽やコミック、ボードゲーム、さらにはエミー賞を受賞したアニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じ、ルーンテラの世界をさらに深く掘り下げています。

毎年開催されるリーグ・オブ・レジェンド World Championship(Worlds)には世界12の国際リーグのEsportsトップチームが参加します。Worldsは世界中で最も広く視聴されているEsportsトーナメント大会であり、名実ともに世界最大のゲーミング&スポーツイベントとなっています。

ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで4,500人を超えるライアター(従業員)が働いています。ライアットは3年連続でGreat Place to Work(働くのに最高の職場)の認定を受けており、これまでにもFortune誌の“働きたい企業ベスト100”や“テクノロジー分野の企業ベスト25”、“ミレニアル世代が選ぶ職場ベスト100”、“フレキシブルな職場ベスト50”など、数多くの企業ランキングリストに選出された実績があります。



リーグ・オブ・レジェンドについて







2009年10月に米国でサービスを開始、2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが1億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲーム。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ(通称MOBA)と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競う。RTS(リアルタイムストラテジー)のテンポと迫力にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eSportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されている。毎年行われるeスポーツ最高峰の世界的祭典「League of Legends World Championship(WCS)」は視聴者数9,960万人を記録するなど大きな注目を集める。多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音楽、などゲーム以外のコンテンツも魅力で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ活動も各地で行われている。



