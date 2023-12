[株式会社ドコモ・アニメストア]

5,500作品以上のアニメが見放題(※)の「dアニメストア」( https://animestore.docomo.ne.jp/ )では、サイン入り豪華レアアイテムが抽選で当たる冬の特大プレゼントキャンペーンを実施いたします。

※2023年9月1日時点、一部個別課金あり





冬の特大プレゼントキャンペーン:https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001767



<概要>

応募期間:2023年12月15日(金)12:00~2023年12月29日(金)11:59

応募条件:dアニメストア会員かつ、各賞ごとの応募条件を満たしている方がご希望の賞品にご応募できます。

いくつでもご応募いただけますが、重複当選はありません。

各賞ごとに応募条件が異なりますのでご注意ください。

※施策に関わる景品等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。



<プレゼント提供作品>

・陰の実力者になりたくて!2nd season

・盾の勇者の成り上がり Season 3

・聖女の魔力は万能です Season2

・帰還者の魔法は特別です

・とあるおっさんのVRMMO活動記

・ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~

・ひきこまり吸血姫の悶々

・豚のレバーは加熱しろ

・君のことが大大大大大好きな100人の彼女

・デッドマウント・デスプレイ

・新しい上司はど天然

・TVアニメ『MFゴースト』

・でこぼこ魔女の親子事情

・SHY

・オーバーテイク!

・オチビサン

・Paradox Live THE ANIMATION

・はめつのおうこく

・私の推しは悪役令嬢。

・経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。

・最果てのパラディン 鉄錆の山の王

・16bitセンセーション ANOTHER LAYER





【A賞】「陰の実力者になりたくて!2nd season」サイン入り台本×1名さま



応募条件:本作の第1話~第11話まで全て視聴した方

サインを入れている方

アルファ 役:瀬戸麻沙美

ベータ 役:水瀬いのり

ガンマ 役:三森すずこ

デルタ 役:ファイルーズあい

イプシロン 役:金元寿子

ゼータ 役:朝井彩加

イータ 役:近藤玲奈





【B賞】「盾の勇者の成り上がり Season 3」サイン入り台本×1名さま



応募条件:本作の第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

岩谷尚文 役:石川界人

ラフタリア 役:瀬戸麻沙美

フィーロ 役:日高里菜

リーシア 役:原奈津子





【C賞】「聖女の魔力は万能です Season2」サイン入り台本×1名さま



応募条件:本作の第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

小鳥遊 聖 役:石川由依

アルベルト・ホーク 役:櫻井孝宏

ヨハン・ヴァルデック 役:江口拓也

ユーリ・ドレヴェス 役:小林裕介

ジュード 役:八代 拓





【D賞】「帰還者の魔法は特別です」サイン入り台本×2名さま



応募条件:第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

デジール・アルマン 役:寺島拓篤

プラム・シュナイザー 役:藤原夏海

アゼスト・キングスクラウン 役:瀬戸麻沙美







【E賞】「とあるおっさんのVRMMO活動記」サイン入りポスター×3名さま



応募条件:本作の第1話~第11話を全て視聴した方

サインを入れている方

アース 役:石川界人

田中大地 役:浪川大輔

フェアリークィーン 役:上田麗奈

ツヴァイ 役:畠中 祐

ミリー 役:岡咲美保

龍ちゃん 役:井澤詩織





【F賞】「ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~」サイン入りポスター×3名さま



応募条件:第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

ミーア・ルーナ・ティアムーン 役:上坂すみれ

アンヌ・リトシュタイン 役:楠木ともり

ティオーナ・ルドルフォン 役:高尾奏音







【G賞】「ひきこまり吸血姫の悶々」サイン入り台本×1名さま



応募条件:本作の第1話~第9話を全て視聴した方

サインを入れている方

テラコマリ・ガンデスブラッド 役:楠木ともり

ヴィルヘイズ 役:鈴代紗弓

サクナ・メモワール 役:石見舞菜香

ネリア・カニンガム 役:ファイルーズあい

アマツ・カルラ 役:島袋美由利





【H賞】「豚のレバーは加熱しろ」サイン入り台本×1名さま



応募条件:本作の第1話~第9話を全て視聴した方

サインを入れている方

豚 役:松岡禎丞

ジェス 役:楠木ともり









【I賞】「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」キャストサイン入りB2番宣ポスター×2名さま



応募条件:本作の第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

愛城恋太郎 役:加藤 渉

花園羽香里 役:本渡 楓

院田唐音 役:富田美憂

好本 静 役:長縄まりあ

栄逢凪乃 役:瀬戸麻沙美

薬膳楠莉 役:朝井彩加





【J賞】「デッドマウント・デスプレイ」サイン入りポスター×1名さま



応募条件:本作の第13話~第22話を全て視聴した方

サインを入れている方

四乃山ポルカ 役:榊原優希











【K賞】「新しい上司はど天然」サイン入りポスター×3名さま



応募条件:本作の第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

白崎優清 役:梅原裕一郎

桃瀬健太郎 役:西山宏太朗









【L賞】「TVアニメ『MFゴースト』」サイン入りポスター×2名さま



応募条件:第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

片桐夏向 役:内田雄馬

西園寺恋 役:佐倉綾音









【M賞】「でこぼこ魔女の親子事情」サイン入り台本×3名さま&サイン入りポスター×3名さま



応募条件:本作の第1話~第12話を全て視聴した方

サインを入れている方

アリッサ 役:古賀 葵

ビオラ 役:水樹奈々

ギリコ 役:大地 葉

ルーナ 役:関根明良





【N賞】「SHY」キャストサイン入り番宣ポスター×2名さま



応募条件:第1話~第11話を全て視聴した方

サインを入れている方

シャイ/紅葉山テル 役:下地紫野

小石川惟子 役:東山奈央









【O賞】「オーバーテイク!」サイン入り台本×2名さま



応募条件:本作の第1話~第11話を全て視聴した方

サインを入れている方

浅雛 悠 役:古屋亜南

眞賀孝哉 役:小西克幸

小牧錮太郎 役:畠中 祐

春永早月 役:河西健吾

徳丸俊軌 役:八代 拓

蜜澤亜梨子 役:上田麗奈





【P賞】「オチビサン」サイン入り台本×1名さま



応募条件:本作の第1話~第8話を全て視聴した方

サインを入れている方

ナゼニ 役:岡本信彦

パンくい 役:井澤詩織









【Q賞】「Paradox Live THE ANIMATION」サイン入りポスター×2名さま



応募条件:本作の第1話~第10話まで全て視聴した方

サインを入れている方

朱雀野アレン 役:梶原岳人

西門直明 役:竹内良太

矢戸乃上珂波汰 役:小林裕介

翠石依織 役:近藤孝行





【R賞】「はめつのおうこく」サイン入り台本×2名さま



応募条件:本作の第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

アドニス 役:石川界人

ドロカ 役:和氣あず未

クロエ 役:白石涼子

ヤマト 役:日野 聡

ユキ 役:遠野ひかる



★「はめつのおうこく」特集ページにて、キャストインタビュー&キャストトーク映像を公開中!

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001751





【S賞】「私の推しは悪役令嬢。」サイン入りポスター×2名さま



応募条件:本作の第1話~第11話を全て視聴した方

サインを入れている方

レイ=テイラー 役:芹澤優

クレア=フランソワ 役:奈波果林

ミシャ=ユール 役:愛美

レーネ=オルソー 役:長谷川育美



★「私の推しは悪役令嬢。」特集ページにて、悪役令嬢クレア様のツンデレシーンを公開中!

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001752





【T賞】「経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。」サイン入り台本×3名さま

応募条件:第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

加島龍斗 役:花江夏樹

白河月愛 役:大西沙織



★「経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。」特集ページにて、dアニメストア限定スペシャル企画を公開中!

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001746





【U賞】「最果てのパラディン 鉄錆の山の王」本作のサイン入り台本2種×各2名さま

※台本の話数はお選びいただけません。ご了承の上ご応募ください。

応募条件:第1話~第10話を全て視聴した方

サインを入れている方

ウィル 役:千葉翔也

メネル 役:村瀬 歩



★「最果てのパラディン 鉄錆の山の王」特集ページにて、ウィルの魔法のことばシーンを公開中!

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001748





【V賞】「16bitセンセーション ANOTHER LAYER」サイン入りポスター×3名さま

応募条件:第1話~第11話を全て視聴した方

サインを入れている方

秋里コノハ 役:古賀葵

六田守 役:阿部敦

上原メイ子 役:堀江由衣

下田かおり 役:川澄綾子



★「16bitセンセーション ANOTHER LAYER」特集ページにて、コノハの美少女愛&守のPC-98愛シーンを公開中!

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001756





※敬称略

※視聴条件は、過去半年以内に視聴している方も含めます



★プレゼント詳細や応募方法、規約については、特集ページをご覧ください。

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00001767



(C)逢沢大介・KADOKAWA刊/シャドウガーデン

(C)AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S3 Project

(C)橘由華・珠梨やすゆき/KADOKAWA/「聖女の魔力は万能ですII」製作委員会

(C)A Returner's Magic Should Be Special Animation Partners

(C)椎名ほわほわ・アルファポリス/とあるおっさんのVRMMO活動記製作委員会

(C)餅月望・TOブックス/ティアムーン帝国物語製作委員会2023

(C)小林湖底・SBクリエイティブ/ひきこまり製作委員会

(C)2023 逆井卓馬/KADOKAWA・アニプレックス・BS11

(C)中村力斗・野澤ゆき子/集英社・君のことが大大大大大好きな製作委員会

(C)成田良悟・藤本新太/SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会

(C)いちかわ暖(秋田書店)/新しい上司はど天然製作委員会

(C)しげの秀一・講談社/MFゴースト製作委員会

(C)ピロヤ・COMICメテオ/でこぼこ魔女製作委員会

(C)実樹ぶきみ(秋田書店)/SHY製作委員会

(C)KADOKAWA・TROYCA/オーバーテイク!製作委員会

(C)Moyoco Anno/NHK・豆粒町内会

(C)Paradox Live THE ANIMATION

(C)2023 yoruhashi/マッグガーデン・「はめつのおうこく」製作委員会

(C)いのり。・愛中出版・一迅社/わたおし製作委員会





===

dアニメストア

◆ご利用料金:月額550円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。



【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中(2014年11月8日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテイメント→dアニメストア】

※2023年7月7日時点



