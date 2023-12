[株式会社TORICO]

株式会社TORICO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安藤拓郎)は、2024年1月12日(金)~2月12日(月)の期間【マンガ展 渋谷】にて、【「佐原先生と土岐くん」ドラマ&原作 ポップアップストア at マンガ展 渋谷 】を開催いたします。









『胸キュンが止まらない!!』

鳥谷コウ先生が描く、体育教師×ヤンキーのもどかしすぎるラブコメディ【佐原先生と土岐くん】が実写ドラマ化!

それを記念し、マンガ展 渋谷にてポップアップストアが開催決定しました!!



爽やかイケメン体育教師の佐原先生を岐洲匠、喧嘩っぱやいがピュアなヤンキーの土岐くんを八村倫太郎(WATWING)が演じます!



ドラマの場面写真や特大サイネージ・ポスター、衣装展示など内容盛りだくさん✧˙⁎

ドラマ&原作のオリジナルグッズの販売に加え、原作の複製原画展示もご覧いただけます!



もどかしくもキュンとする2人と作品の世界観をマンガ展 渋谷で味わいましょう(ハート)



▼イベントページ▼

https://www.manga10.com/event/2512



ドラマ情報





▼ドラマ「佐原先生と土岐くん」公式HP▼

https://www.mbs.jp/sahatoki/



~放送スケジュール~

●MBS(毎日放送) 2023年11月30日(木)より毎週木曜深夜1:29~

●テレビ神奈川 2023年11月30日(木)より毎週木曜深夜1:00~

●群馬テレビ 2023年12月5日(火)より毎週火曜深夜0:30~

●とちテレ 2023年12月6日(水)より毎週水曜深夜1:00~

●テレ玉 2023年12月7日(木)より毎週木曜よる11:00~

●チバテレ 2023年12月7日(木)より毎週木曜よる11:00~



~配信情報~

TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり(全8話)



~キャスト情報~

佐原一狼役/岐洲匠

土岐奏役/八村倫太郎(WATWING)



~原作情報~

鳥谷コウ「佐原先生と土岐くん」(KADOKAWA 刊)



あらすじ:

胸キュンが止まらない!! 体育教師×ヤンキーのもどかしすぎるラブコメディ!!



喧嘩っぱやいヤンキーの土岐くんは見かけによらずピュア男子。

そんな彼は体育教師兼担任の爽やかイケメン佐原先生(ゲイ)に好意をよせていて…。



青すぎる直球片想いのゴングが鳴り響く――!!





開催スケジュール





<マンガ展 渋谷>

2024年1月12日(金)~2月12日(月・祝)

OPEN 10:00 / CLOSE 21:00



会場





マンガ展 渋谷

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F



入場





【入場無料】

マンガ展 渋谷:展示&グッズ販売



展示





1.佐原一狼(岐洲 匠)・土岐奏(八村倫太郎)スタンディパネル



2.ドラマ「佐原先生と土岐くん」場面写真の展示

放送中のドラマより1話~最新話の名シーンの数々を写真パネルとしてご覧いただけます。

展示スケジュールは下記をご確認ください。

前半/2024年1月12日(金)~2月1日(木):1 話~5 話の場面写真展示

後半/2024年2月2日(金)~2月12日(月・祝):6 話~8 話の場面写真展示



3.ドラマ「佐原先生と土岐くん」特大ポスター&特大サイネージ



4.ドラマ「佐原先生と土岐くん」衣装展示

ドラマ内に出てくる佐原一狼(岐洲 匠)・土岐奏(八村倫太郎)の衣装をご覧いただけます。

※お写真の撮影は可能ですが展示品にはお手を触れないようにお願い致します



5.佐原一狼(岐洲 匠)・土岐奏(八村倫太郎)直筆サイン入りウェルカムボード展示



6.原作コミック「佐原先生と土岐くん」複製原画展示



7.鳥谷コウ先生直筆サイン入りウェルカムボード展示



販売商品





【書籍】

・「佐原先生と土岐くん」



後日解禁情報





【ドラマ&原作】

オリジナルグッズの情報は続報をお楽しみに!



概要





「佐原先生と土岐くん」ドラマ&原作 ポップアップストア at マンガ展 渋谷



【主催】株式会社TORICO

【協力】鳥谷コウ/ KADOKAWA/「佐原先生と土岐くん」製作委員会

【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact

【リアルタイム情報】X(旧Twitter) マンガ展/TORICO @manga10_torico



(C)鳥谷コウ/KADOKAWA

(C)「佐原先生と土岐くん」製作委員会・MBS



