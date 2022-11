[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]







このたびルイ・ヴィトンは、フットボール界のスーパースター、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドを、写真家アニー・リーボヴィッツが捉えた最新ブランド広告キャンペーン「Victory is a State of Mind」(ビクトリー・イズ・ア・ステート・オブ・マインド)を発表しました。



フットボール界の3人のレジェンド、ペレ、マラドーナ、そしてジネディーヌ・ジダンを起用した2010年のキャンペーンから十数年──アニー・リーボヴィッツが再び、現代のフットボール界を象徴するレジェンド2人を捉えました。2人は、フットボールフィールドから遠く離れた場所で、ルイ・ヴィトンのダミエのアタッシュケースを即席のチェス盤に見立て、ゲームに興じています。



最新ブランド広告キャンペーン「Victory is a State of Mind」は、11月19日より全世界で展開されています。



お問合せ先: ルイ・ヴィトン クライアントサービス T 0120 00 1854





