[学校法人 日本教育財団]

8/26(土)に開催。豪華ゲスト陣によるエキシビション、試遊イベントも開催!



『日本ゲーム大賞2022 アマチュア部門』で日本一に輝き、IT・デジタルコンテンツ業界の各分野で活躍するスペシャリストを育成する専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)は、e スポーツプロジェクトにも取り組んでいます。先日開催した『VALORANT HAL CUP vol.1』をはじめ、これまで数多くのe スポーツ大会を企業とともに実施。またe スポーツのトッププロデューサーから業界動向を学ぶ特別講義も実施するなど、e スポーツを通じてこれからのゲーム、エンタテインメント業界で活躍する人材を育成しています。







ストリートファイター6公式サイト https://www.streetfighter.com/6/ja-jp





新たな取組みとして、このたび、HAL東京の総合校舎コクーンタワーにて、「“STREET FIGHTER 6 (ストリートファイター6)" Road to TOKYO GAME SHOW 2023」を 8/26 に開催致します。このイベントは、MSI(エムエスアイコンピュータージャパン株式会社)協賛の元、株式会社カプコンの人気ゲームで e スポーツタイトルとしても採用されている「STREET FIGHTER 6 (ストリートファイター6)」の試遊会およびHAL東京学生NO.1を決める大会です。

予選から決勝ラウンドに進出する学生4名には、東京ゲームショウ2023にてインテル株式会社が出展するブースでのイベント制作現場で職業体験をすることができる権利を獲得することができます。

また、優勝者には株式会社HORI からリリースする「STREET FIGHTER 6 ファイティングスティックα」が贈呈されます。





14:00~15:45予定: どなたでも無料で自由参加!





最新機能・テクノロジーを満載した最高峰のMSIゲーミングノートPCでSTREET FIGHTER 6 (ストリートファイター6) が試遊できる!





450人が収容できるHAL東京 “コクーンホールA”に設営された特設ステージにて、どなたでも参加可能な

「STREET FIGHTER 6 (ストリートファイター6)」の試遊イベントが開催!







15:45~16:00予定: eSports界隈にも数多くのファンを持つ注目の女性DJ KAGuLAによるDJプレイタイム!選曲テーマはもちろん格闘ゲーム!!









DJ KAGuLA

幼少より様々な楽器やダンスをしていた経験を活かし、2011年12月よりDJ活動をスタート。



Bass Musicを軸に様々なジャンルを織り交ぜるスタイルで、都内のナイトクラブで活躍。

見た目からは想像できない男勝りなサウンドと他に類を見ない選曲センスを武器に国内外のTOP DJと共演を果たす。

また、SUMMER SONIC、electroXを始め国内の大型フェスでもその名を轟かせる。





出産、育児で暫し休業した後、現在はKICK OFFのメンバーとして活動。

ゲーム大好き『かぐママ』としても自らゲーム配信を行うなど、e-Sports(ゲーム音楽)とDJを掛け合わせた活動にも今後注目が集まる。







16:00~17:00予定: 今回イベントの目玉として豪華ゲスト陣がHAL東京に来場!





人気ストリーマー/プロ選手による、エキシビションマッチとトークショーの開催も決定!







GUEST: こく兄

ゲーミングチーム REJECT 格闘ゲーム部門プロデューサー兼 REVIZE 所属ストリーマー「こく兄」氏!

GUEST: 九条ねぎ

ストリートファイター公式イベントにて、春麗のコスプレで人気を博す「九条ねぎ」氏!

GUEST: トラボ

TeamWE-R1所属 ストリートファイター6 プロゲーマー 「トラボ」氏!

(ストリートファイターV シーズン2~4 LP世界ランキング1位 / JeSUプロライセンス所持 / oreRevo実況解説)





以上の3名が参加し、エキシビションマッチとトークショーも開催決定!





17:00~18:00予定: HAL東京の選抜学生による“STREET FIGHTER 6 (ストリートファイター6)” 決勝トーナメント!





>> 東京ゲームショウ2023

https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2023/jp/





*以上、14:00~18:00まで、全てのイベントの観覧はどなたでも無料でご参加いただけます。



なお同日は、HAL東京グループ校東京モード学園、首都医校と共催する職業体験イベント「コクーンタワーサマーフェス」を開催しています。

ゲーム・アニメからファッション、メイク、医療、スポーツ分野の16の仕事体験ができます。

詳細や申し込みはこちらから

https://www.nkz.ac.jp/cocoontowerfes





(制作)SoulZ Crew

eスポーツチーム「SCARZ」を運営する株式会社XENOZと、国内および海外で数多くの音楽エンターテイメント業務を20年に渡り手掛けるSUGARBITZ Co.,Ltd.が共同プロデュースする、eスポーツ・エンターテインメントプロジェクト「SoulZ」。

ここ近年で熱狂的な盛り上がりを見せているeスポーツ×エンターテインメント(=音楽)の融合を、世界が熱望するワールドワイドな総合的エンターテインメントイベントへ発展させることを目標としている。

《SoulZ Official Site》 https://soulz.jp/



(協賛)MSI

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーの一社です。最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。 https://jp.msi.com/





【 イベント詳細 】

◆大会タイトル:HAL東京 “STREET FIGHTER 6” Road to TOKYO GAME SHOW 2023

◆ゲームタイトル: 「STREET FIGHTER 6」(C)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

◆開催日時: 2023年8月26日(土) 14:00開始予定

◆入場:無料 どなたでもご参加いただけます

◆会場:HAL 東京:総合校舎 コクーンホールA / 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-3

◆GUEST:こく兄(REJECT) / 九条ねぎ / トラボ(TeamWE-R1) / DJ KAGuLA

◆協賛:MSI(エムエスアイコンピュータージャパン株式会社)

URL:https://jp.msi.com/

◆制作:SoulZ CREW





