Pontaポイントがおトクにたまる・つかえる電子マンガ書店を構築予定



and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木 倫治、以下and factory)と、株式会社ロイヤリティ マーケティング(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:長谷川 剛、以下LM)は2022年12月、「Pontaアプリ」を含むPontaオウンドメディア傘下の電子マンガ書店構築を目指し、業務提携契約を締結いたしました。













【協業の目的】



and factoryは「日常に&(アンド)を届ける」というミッションの元、マンガアプリを主軸に様々なエンタメコンテンツの開発・運営を行ってきました。LMは、共通ポイントサービス「Ponta」を運営し、1億人超のPonta会員へ、日常消費から生活インフラ、ネットサービスまで、Pontaポイントがたまる・つかえるサービスの提供を行ってまいりました。

今回の取り組みでは、「Pontaアプリ」を含むPontaオウンドメディアから利用できる電子マンガ書店を構築することで、より多くの方にマンガをお楽しみいただけるようになります。また、「Ponta」のコンセプトである「便利・おトク・楽しい」における「楽しい」サービスを発展させるべく、今後もエンタメコンテンツの拡充に向けて、両社で取り組みを推進します。





【両社で目指したい絵姿】



「Pontaアプリ」をはじめとするLMのオウンドメディアから利用できる電子マンガ書店を構築します。ポイントをためて、つかえる新しいサービスを展開することで、Pontaポイントの魅力を高め、Ponta会員の体験価値の向上を目指します。また、当サービスでのPontaポイント還元施策など、おトクにPontaポイントをためられるキャンペーンを積極的に実施していくことで、さらなるサービスの活性化を図ってまいります。





【両社が本事業に取り組む意義】



現在、Pontaは提携店舗約26万店、約1億1,034万人の会員を有するサービスです。国内最大級の会員数を基盤に、and factoryがマンガアプリの開発・運営で培った運用力で、ポイント経済圏のさらなる活性化を目指します。

また、and factory運営のマンガアプリでは20代~30代の若年層が中心となっています。より幅広い年代のユーザーが利用するPontaのオウンドメディアにコンテンツを提供することで、既存のマンガアプリマーケティングではリーチできない様々な年代の方にマンガサービスをお届けしてまいります。





・共通ポイント「Ponta」について

LMが運営する「Ponta」は、2010年3月からサービスを開始し、現在1億人以上の会員数を有する共通ポイントサービスです。「便利・おトク・楽しい」をコンセプトに、日常消費から生活インフラ、ネットサービスを含め、全国の約26万店舗でご利用いただけます。



・and factoryについて

and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。



【会社概要】

・and factory株式会社

代表者 代表取締役社長 青木倫治

所在地 〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28

住友不動産青葉台タワー9F

設立 2014年9月16日

資本金 551百万円(2022年 8月末現在)

従業員数 117名(2022年 8月末現在)

証券コード 7035



・株式会社ロイヤリティ マーケティング

代表者 代表取締役社長 長谷川剛

所在地 〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-18-14

恵比寿ファーストスクエア 7階

設立 2008年12月1日

資本金 23億8,157万8千円(2022年 11月末現在)

従業員数 288名(2022年 10月1日現在)



