2023年第一弾シングルとして2月27日に「Mood V5」をリリースした韓国No.1バーチャル・アーティストAPOKIが、シンガポールの人気ファッションブランド“CHARLES & KEITH”とのコラボレーションを発表。話題のメタバースThe Sandbox内で新たにローンチするCHARLESKEITHHAUSにてスペシャルゲストとして登場し、2023春夏の新作を身にまとい約2週間のパフォーマンスパーティーを行う。最新シングル「Mood V5」のMusic Videoではソニー・ホンダモビリティ株式会社が今年1月に米国「CES 2023」で発表したばかりの新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」のプロトタイプが登場していることで注目度が高まっているAPOKI。そして今回、シンガポール発でMZ世代からの人気も高いCHARLES & KEITHの新たな試みとなるバーチャルワールドへの進出に伴い、バーチャルK-PopアーティストのパイオニアであるAPOKIが特別パフォーマーとして大抜擢された。







“APOKI”は「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」のバーチャルK-POPアーティスト。K-POP仕込みの歌やダンスと、技術を駆使した美しい映像、親しみの持てるファッションとキャラクターを兼ね備えた最先端バーチャル・アーティストであり、世界中に480万人以上のSNSフォロワー数を誇る。2022年6月にはアメリカのバーチャル・インフルエンサー情報サイト“Virtual Humans”が報じた“韓国のバーチャル・インフルエンサーTop10”において第一位を獲得している。

(https://www.virtualhumans.org/article/the-top-10-virtual-influencers-in-korea)



作品ごとに最先端CGで描かれるMusic Videoにも注目が集まるAPOKIだが、2023年第一弾シングルとして2月27日にリリースした「Mood V5」のMusic Videoでは、ソニー・ホンダモビリティが2023年1月米国ラスベガスで開催された「CES2023」で発表した新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」のプロトタイプがいち早く登場したことで注目がさらに集まっている。



今やバーチャルK-Popアーティストのパイオニアとして目まぐるしく活動する彼女が今回大抜擢を受けたのが、シンガポール発の人気ファッションブランドCHARLES & KEITHとのコラボレーション。同社は2023年春夏キャンペーンにて、新たにメタバースへの参画を発表し、バーチャルワールドへの扉を開く。バーチャル不動産を提供し、名だたるファッションブランドや人気アーティストなどともパートナーシップを交わすThe Sandbox上で2023年3月13日から27日までCHARLESKEITHHAUSをオープンするのだ。このハウス上では新作コレクションにインスパイアされた空間が演出され、ファッション好きの人々にエンターテインメントを提供する。



CHARLESKEITHHAUS内では様々なアクティビティが予定されており、参加者は新作に関するクイズや宝探しなどを楽しむ事ができ、ルーフトップでは訪れたビジター達が直に新作をチェックできるランウェイも繰り広げられる。この期間中APOKIはスペシャルゲストとしてルーフトップパーティーを開催する。新作コレクションに身を包んだAPOKIが、自身のヒットシングルを披露予定。また今回特別に用意されたAPOKIのコインを集めるコイン・ハントも楽しみな要素の一つ。ルーフトップでのAPOKIはボクセル化(細かな立方体で構成されること)され、そのお茶目な姿も愛らしい。



CHARLES & KEITHは「APOKIは韓国で最も話題に上がるバーチャル・アーティストです。世界中にファンがいる彼女は、自分の内面を表現しながらファンにインスピレーションを与えています。私たちはAPOKIと一緒に、CHALRES&KEITHのThe Sandboxデビューが注目されることを楽しみにしています。」と語る。



世界的にも類をみないファッショナブルなバーチャル・アーティスト APOKI。メタバース・クイーンとして、その躍進は続く。



【APOKIプロフィール】



「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」で、韓国初、そしてNo.1のバーチャルK-POPアーティスト。2019年2月よりYouTube、TikTokを中心にK-POPやグローバルヒット曲のダンス・歌カバーで注目を集め、世界中のSNS総フォロワー数は440万人を超える。2021年2月 「Get It Out」でデビュー。以降、オリジナル曲をリリースし、愛らしいルックス、抜群のファッションセンス、そして圧倒的な歌唱力とキレの良いパフォーマンスでグローバルな人気を獲得。2022年8月には米国のレジェンド・ラッパー E-40 を迎えた「West Swing feat.E-40」をリリース。韓国・日本・北米を中心にスマッシュヒットとなった。2023年2月27日リリース「Mood V5」のミュージック・ビデオでは、ソニー・ホンダモビリティの新ブランド「AFEELA(アフィーラ)」のプロトタイプがいち早く登場したことで注目が集まっている。



【APOKI リリース情報】



2023年2月27日(月)

Digital Single「Mood V5」

配信URL:https://orcd.co/moodv5

MV :







【APOKIオフィシャルグッズ情報】

APOKI ONLINE STORE開設!

2/27(月)12:00~3/12(日)23:59

期間限定でオリジナル・アパレル販売中!

https://items-store.jp/apoki/



【APOKI OFFICIAL SNS】

■公式YouTube:https://www.youtube.com/c/APOKITV

■公式Instagram:https://www.instagram.com/imapoki/

■公式TikTok:https://www.tiktok.com/@apoki.vv?



【CHARLES&KEITHとは】

CHARLES&KEITHはスタイリッシュな都市生活者が求める精選されたコレクションを提供しているファッションブランド。1996年にチャールズ・ウォンとキース・ウォンによって設立され、活躍する女性たちに喜びと自信を届ける事を目的として多機能的で洗練されたトレンドに合わせたフットウェアデザインを提供している。本格的なフットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリー、コスチュームジュエリーを展開。Experimental(実験的)、Desirable(魅力的)、Curated(洗練された)、Modern(現代的)という4つのブランドバリューに導かれ、女性たちを日々祝福しインスパイアすることを目指す。世界中で600以上の実店舗を有するCHARLESKEITH.COMはアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパにも進出している。



【The Sandboxとは】

The SandboxはAnimoca Brandsの子会社であり、昨今のバーチャル不動産の成長を促す最も分散的なバーチャルワールドの一つである。Warner Music Group, Ubisoft, The Rabbids, Cut the Rope, Tony Hawk, Gucci Vault, The Walking Dead, Invincible, Snoop Dogg, Adidas, Deadmau5, Steve Aoki, SM Entertainment, The Smurfs, Care Bears, and Atariなど大手ブランドとの提携も多く手掛ける。世界中のモバイルで4000万以上のインストールを超えるThe Sandbox IPを構築することで、The Sandboxメタバースは実体感のある3D世界やゲーム体験を創造可能にし、創造物を安全に保持、取引、収益化する為にプレイヤーとクリエイターに向けて分散的で直感的なプラットフォームを提供している。



The Sandbox メディアページ: https://medium.com/sandbox-game

Twitter: https://twitter.com/TheSandboxGame

Facebook: https://www.facebook.com/voxedit

Telegram: https://t.me/sandboxgame

Discord channel: https://discordapp.com/invite/vAe4zvY



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/10-20:16)