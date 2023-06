[エレコム株式会社]

高出力ながら小型軽量で持ち運びに便利



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、GaNを採用し、USB Power Deliveryに対応する、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))×2ポート搭載のAC充電器3モデルを6月中旬より新発売いたします。







GaN(窒化ガリウム)を使ったICを採用することで、高出力ながら手のひらに収まる小型サイズのAC充電器です。USB Power Delivery対応に加え、0.2V単位で出力を調整できる“PPS”にも対応しています。最大出力65W・45W・35Wの3モデルをご用意しています。

USB Type-C(USB-C)×2ポートを搭載しており、スマートフォンなどの端末の同時充電に加え1ポートのみを使った単独充電では、タブレットやノートパソコンの充電も可能です。

65Wモデルではスマートフォンとノートパソコンの同時充電が可能です。45Wモデルではスマートフォンとタブレットの同時充電や、ノートパソコンの単独充電が可能です。35Wモデルではスマートフォン2台の同時充電や、タブレットやノートパソコンの単独充電が可能です。

電源プラグは折りたたみ式で持ち運びが便利なほか、安全性を追求した製品です。高出力ながら小型軽量で持ち運びに便利な本製品を、会社や学校、ご自宅と、いつでもどこでもご活用ください。





USB Type-C(USB-C)×2ポートを搭載、GaN採用のコンパクトなAC充電器



USB Type-C(USB-C)ポートを2ポート搭載したUSB AC充電器です。スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどが充電でき、GaN(窒化ガリウム)を採用しているため、小型で軽量な点が特長です。

充電する機器の組み合わせによって選べるように、最大出力65W・45W・35Wの3モデルをご用意しています。

USB Type-C(USB-C)ポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。

USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。

PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。





▲ 最大出力65Wモデル製品型番:MPA-ACCP4365BK

▲ 最大出力45Wモデル製品型番:MPA-ACCP4245WH

▲ 最大出力35Wモデル製品型番:MPA-ACCP4135WH





その他の共通特長



未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。

耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。

本製品はUSB-IFのテストと同等のテストを弊社独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。

本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(USB-C) - Lightningケーブルや、エレコムのUSB規格認証USB Type-C(USB-C) - USB Type-C(USB-C)ケーブル等をご用意ください。

機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。



▲ 電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能

▲ 軽量コンパクトなので持ち運びも便利









[65Wモデル] スマートフォンとノートパソコンの同時充電が可能な大出力モデル



出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンとWindowsなどのノートパソコンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大65Wとなります。

USB Type-C(USB-C)ポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、スマートフォンからタブレット、高性能なノートパソコンまで幅広く充電できます。

小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。



▲ 製品画像USB Type-C(USB-C)×2ポート仕様

▲ 最大出力65Wの小型軽量タイプ約52mm×38mm×40.5mm/約106g

▲ スマートフォンとタブレット2台同時充電も可能

▲ スマートフォンとノートパソコンの同時充電が可能









[45Wモデル] スマートフォン+タブレットの同時充電や、単独でのノートパソコンの充電が可能



出力端子が2ポートあるので、スマートフォンとタブレットなど2台同時に充電ができます。2ポート同時出力時は合計最大45Wとなります。

USB Type-C(USB-C)ポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、スマートフォンからタブレット、ノートパソコンまで幅広く充電できます。

手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約44mm×38mm×40.5mm)、軽量(約88g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。



▲ 製品画像USB Type-C(USB-C)×2ポート仕様

▲ 最大出力45Wの小型軽量タイプ約44mm×38mm×40.5mm/約88g

▲ スマートフォンとタブレットを2台同時に充電可能

▲ 単独ならノートパソコンの充電も可能









[35Wモデル] スマートフォン2台同時充電や、単独でのタブレット・ノートパソコンの充電が可能



出力端子が2ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンを2台同時充電できます。2ポート同時出力時は合計最大35Wとなります。

USB Type-C(USB-C)ポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75Aと可変し、スマートフォンからタブレット、MacBook Airなどのノートパソコンまで幅広く充電できます。

手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約38mm×36mm×40.5mm)、軽量(約83g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

本製品のUSB Power Delivery最大出力は35Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は35Wです。



▲ 製品画像USB Type-C(USB-C)×2ポート仕様

▲ 最大出力35Wの小型軽量タイプ約38mm×36mm×40.5mm/約83g

▲ スマートフォンなら2台同時充電が可能

▲ 単独ならノートパソコンの充電も可能







環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品



廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)













おもな仕様



■65Wモデル:MPA-ACCP4365BK仕様

ポート形状:USB Type-C(USB-C)ポート×2

外形寸法/重量:幅約52×厚み約38×高さ約40.5mm/約106g

入力:AC100~240V、50/60Hz

出力(単独接続時):USB Type-C(USB-C) 1・2ポート 65W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)、PPS:65W(3.3V~21V/3.25A)、QC:18W(3.6V~6V/3A, 6V~9V/2A, 9V~12V/1.5A)

出力(2ポート同時接続時):USB Type-C(USB-C) 1ポート:45W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)、PPS:45W(3.3V~16V/3A)、QC:18W(3.6V~6V/3A, 6V~9V/2A, 9V~12V/1.5A)、USB Type-C(USB-C) 2ポート:20W(5V/3A, 9V/2.22A)、PPS:20W(3.3V~5.9V/3A, 3.3V~11V/2A)、QC:18W(3.6V~6V/3A, 6V~9V/2A, 9V~12V/1.5A)



■45Wモデル:MPA-ACCP4245WH仕様

ポート形状:USB Type-C(USB-C)ポート×2

外形寸法/重量:幅約44×厚み約38×高さ約40.5mm/約88g

入力:AC100~240V、50/60Hz

出力(単独接続時):USB Type-C(USB-C) 1・2ポート 45W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)、PPS:45W(3.3V~16V/3A)

出力(2ポート同時接続時):USB Type-C(USB-C) 1ポート:25W(5V/3A, 9V/2.25A)、PPS:25W(3.3V~5,9V/3A, 3.3V~11V/2.75A)、USB Type-C(USB-C) 2ポート:20W(5V/3A, 9V/2.22A)、PPS:20W(3.3V~5.9V/3A, 3.3V~11V/2A)



■35Wモデル:MPA-ACCP4135WH仕様

ポート形状:USB Type-C(USB-C)ポート×2

外形寸法/重量:幅約38×厚み約36×高さ約40.5mm/約83g

入力:AC100~240V、50/60Hz

出力(単独接続時):USB Type-C(USB-C) 1・2ポート:35W(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.91A, 15V/2.33A, 20V/1.75A)、PPS:35W(3.3V~11V/3A, 3.3V~16V/2.3A)

出力(2ポート同時接続時):USB Type-C(USB-C) 1ポート:20W(5V/3A, 9V/2.25A)、USB Type-C(USB-C) 2ポート:15W(5V/3A)

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.



製品詳細



<[USB-C×2ポート・65W]>

型番:MPA-ACCP4365BK

価格:¥5,779(店頭実勢価格)¥5,254(税抜)

URL: https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP4365BK.html





<[USB-C×2ポート・45W]>

型番:MPA-ACCP4245WH

価格:¥5,280(店頭実勢価格)¥4,800(税抜)

URL: https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP4245WH.html





<[USB-C×2ポート・35W]>

型番:MPA-ACCP4135WH

価格:¥4,980(店頭実勢価格)¥4,527(税抜)

URL: https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACCP4135WH.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20230613-02/





ご購入はこちら



<MPA-ACCP4365BK>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7BHDMRF

Joshin webショップ:https://joshinweb.jp/mobile/46775/4549550281836.html

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/11477384/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001007859730/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550281836/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550281836.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550281836.html



<MPA-ACCP4245WH>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7B79TQR

Joshin webショップ:https://joshinweb.jp/mobile/46775/4549550281829.html

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/11477383/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001007859729/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550281829/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550281829.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550281829.html



<MPA-ACCP4135WH>

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C7B9VLB8

Joshin webショップ:https://joshinweb.jp/mobile/46775/4549550281812.html

ビックカメラ.com:https://www.biccamera.com/bc/item/11477382/

ヨドバシ.com:https://www.yodobashi.com/product/100000001007859728/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店):https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550281812/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング):https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550281812.html

エレコムダイレクトショップ(本店):https://shop.elecom.co.jp/item/4549550281812.html





企業情報



エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。





会社概要



会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田幸生



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/13-15:16)