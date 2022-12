[パーソルキャリア株式会社]

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瀬野尾 裕、以下パーソルキャリア)は、Great Place to Work(R) Institute Japanが実施する2022年12月度の「働きがいのある会社」認定において「働きがい認定企業」に選出されたことをお知らせします。







■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。



■「働きがいのある会社」として評価されたポイント





安心して働ける環境がある

経営・管理者層は適切に採用している

お互いに思いやりのある会社である



https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1201_923.html



■パーソルキャリアの「はたらきがいのある会社」作りへの取り組み

<評価ポイント1.安心して働ける環境がある>

ワークライフサポートとして、フルリモートワークやフレックス制により、社員一人ひとりの置かれている状況に“より適した“はたらき方を実現することで、限られた時間を有効活用し、自律的に仕事を進められる環境を整備しています。また、子育てをする社員への産休・復帰ガイダンス、次世代育成休暇などのライフイベントサポートも充実させています。

<評価ポイント2.経営・管理者層は適切に採用している>

採用において、入社後にエンゲージメントが高い状態で活躍してもらえるよう、当社のミッションに込めた想いを採用サイトやSNSなどを通じ、丁寧に社外に向けて発信しています。また、新卒・中途問わず入社時には、社長及び役員が直接、グループと当社の経営理念・ビジョン・ミッション・事業方針等を伝えています。

<評価ポイント3.お互いに思いやりのある会社である>

当社では、同じ方向を目指して協力し合える組織作りを行っています。具体的には、経営および管理職層と社員のコミュニケーションの活性化、そして顧客や組織にとってよいと思うことを社員自らが積極的に提案・実行するボトムアップの組織風土・文化作りを大切にしています。これにより、社員一人ひとりが高いプロ意識を持ち、お互いの発想やアイディアを称え合い、さらにはお互いの力を引き出しあえる関係性を強固なものとすることで、目標達成に向けて協力し合える職場環境を実現しています。



■パーソルキャリア株式会社 執行役員 兼 人事本部長 喜多 恭子 コメント

-人々に「はたらく』を自分のものにする力を-これが、私たちパーソルキャリアの掲げるミッションです。私たちははたらく一人ひとりの可能性を信じ、自身の仕事、ひいては生き方を自らの意思で選択しハンドリングできる、キャリアオーナーシップを持った人であふれる社会の実現に向けて挑戦し続けています。

本ミッションの実現に向けては、私たち自身がキャリアオーナーシップを体現できていることもまた同様に、重要と考えています。そこで、学びや能力開発の提供機会、多様な社員が活躍できるDiversity, Inclusion & Equalityな組織作り、そしてヘルスリテラシー向上を目的とした健康経営を特に重要なテーマとして位置付け、さまざまな取り組みを行っています。

属性や能力・スキル、価値観の異なる社員一人ひとりが自らのなりたい姿を描き、未来を選択できるような会社にしていくこと。そして、多様な個々が相乗し合うことでイノベーションが生まれる組織文化作りを行うことで、社会にポジティブなインパクトを与えられるよう引き続きまい進してまいります。



■Great Place to Work(R) Institute Japanとは

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japanを運営しています。

URL:http://www.hatarakigai.info/



■パーソルキャリア株式会社について< https://www.persol-career.co.jp/ >

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて:https://www.persol-career.co.jp/mission_value/detail/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/18-20:40)