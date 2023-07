[株式会社セキド]

「一度は飛ばしてみたい!」「自分でもフライトできるの?」「最新モデルで久しぶりに空撮したい」そんな思いを叶える人気ドローンイベント



日本初のDJIドローン正規販売代理店である株式会社セキド(本社:東京都港区、代表取締役:大下貴之)では、2023年7月24日(月)10時30分より、神奈川県横浜市にてDJI(ディージェーアイ)の最新空撮ドローンをフライト体験できる無料イベント「DJI New Pilot Experience(ニュー パイロット エクスペリエンス)」を開催いたします。ドローンを始めてみたい方におすすめの本イベントは、スペックや機能の解説だけでなく、「何から始めたらいいか分からない」「実際に飛ばすにはどうしたらいいの」というお困りごとにも対応しますので、ドローンはまったく初めてという方も安心です。趣味の空撮や業務で使ってみたいという方から、とにかく一度飛ばしてみたいという方まで、ぜひお気軽にご参加ください。













ドローンフライトの興奮を体感する人気イベントが復活



より多くのユーザーにドローンフライトの興奮を体感していただくため、2015年から続くセキドの人気ドローンイベント「DJI New Pilot Experience」が復活しました。ドローンは初めてという方から、実際に試してみてから購入を検討したい方、最新モデルの性能を確認して空撮を再開したいという方まで、最新ドローンが気になる全ての方にドローンパイロット体験を楽しんでいただけるイベントです。Webサイトや動画でもわかるスペックや機能の解説だけでなく、実際にフライトするから実感できるドローンの魅力や、空撮を楽しむために必要な知識や準備の概要までお伝えする、ドローンの「プロ」セキドの原点とも言える DJI New Pilot Experience をぜひお楽しみください。







ドローンの購入を検討している方に向けて、限定特典付きで本格空撮モデル「DJI Mavic 3(マビック スリー)」と、最も手軽に始められる超小型モデル「DJI Mini 2 SE(ミニ ツー エスイー)」の即売会も開催いたします!購入前に不安なことやフライトに向けて必要な準備など、インストラクターに相談しながらじっくりご検討ください。









【無料ドローン体験会/即日販売会】DJI New Pilot Experience in 横浜 概要



開催日 : 2023年 7月 24日(月)



開催時間:

午前の部 10:30 ~ 12:00(受付時間:10:20~)

午後の部 14:00 ~ 15:30(受付時間:13:50~)





会場 :

セキド DJI 横浜ドローントレーニングセンター

〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-2

横浜市金沢産業振興センター

※有料駐車場あり





参加費用: 無料



募集人数: 各部20名(定員に達し次第締め切り)



対象者 :

・これからドローンを始めたい方

・ドローンの購入を検討している方

・ドローンは知っているが難しそうだと思っている方

・ドローンのフライトにブランクのある方/しばらく遠ざかっている方

・空撮を使って現在のお仕事に活かしたい方

※エントリーユーザー向けのイベントです



デモ内容:

・デモフライト(インストラクターによるDJIドローンのフライト実演)

・ドローン操縦体験会(参加者による実際のフライト体験)

・DJI製品体験コーナー(最新のDJIドローンやスタビライザーの体験)

・ミニセミナー(ドローンに関係するルールについて)



お持ちいただく物:

マスク(ご用意できない方は受付にお申し付けください)

※一部内容は屋外で実施します。サングラス、日焼け止めなど必要に応じてお持ちください。



お申し込み/詳細:

https://sekido-rc.com/?pid=157587696







セキド DJI 横浜ドローントレーニングセンターでドローン体験会を定期開催



セキドでは、8月以降も横浜市金沢区のセキド DJI 横浜ドローントレーニングセンターにて、ドローン体験会を定期開催いたしますので、ご都合に合わせてお申し込みください。



[DJI New Pilot Experience in 横浜]

・2023年 8月 28日(月) 午前/午後

https://sekido-rc.com/?pid=162321275

※8月以降の開催予定は詳細が決まり次第、セキドオンラインストアにて募集を開始いたします。







体験/展示対象製品



[フライト体験対象製品]

・DJI MAVIC 3 PRO(マビック スリー プロ)





5.1K対応4/3型CMOS Hasselbladカメラと3倍/7倍、2の望遠カメラを持つ3眼カメラシステムにより、今までにない自由な空撮が可能になり、創造性を発揮しながら撮影することができます。

https://sekido-rc.com/?pid=174110405





・DJI MINI 3 PRO(ミニ スリー プロ)





超小型、軽量249gのエントリーモデル。1/1.3インチCMOSセンサー搭載で4K/60fps、4800万画素RAW/HDR動画の撮影に対応。3方向の障害物センサーで安全性も向上し、最大飛行時間が47分と性能面も大幅に強化。縦向き撮影でSNSでも大活躍です。

https://sekido-rc.com/?pid=168029981





・DJI MINI 2 SE





ドローン空撮をもっと手軽に楽しんでいただくため、高画質な12MP 写真や2.7K/30fps動画対応カメラと3軸ジンバル、プロのような動画が自動で撮れるクイックショットを備えながら、最大31分の飛行時間と安定したホバリングやガイド付きフライトアプリ、自動の離着陸/帰還機能など、初めてでも安心して使える性能を厳選したドローンです。

https://sekido-rc.com/?pid=172717012





[デモフライト/展示対象製品]

・DJI INSPIRE 3(インスパイア スリー)





専用設計の8K対応フルサイズセンサーカメラを搭載し、思い通りの撮影を実現する飛行性能や、作り込みと効率化を両立するための高精度なリピート自動撮影、3軸ジンバル、可動式ランディングギアなど、オンリーワンの機能を満載しています。

https://sekido-rc.com/?pid=173981620





・DJI GOGGLES 2(ゴーグル ツー)





フルサイズセンサーカメラと交換可能な単焦点レンズを3軸ジンバルスタビライザーに搭載しています。ドローンによる航空写真測量用に設計され、精度と効率をまったく新しいレベルに引き上げます。

https://sekido-rc.com/?pid=174211274





・DJI MINI 3





折りたたみ設計で重量 249g以下の手のひらサイズで携帯性抜群の DJI Mini 3 は、最新の映像技術を採用した 1/1.3型CMOSセンサー、4K/30fps/12MP対応カメラを搭載し、何気ない日常から週末のレジャー、出会いを楽しむロードトリップまで、すべての瞬間をとっておきの映像で記録します。

https://sekido-rc.com/?pid=171853558





・DJI MAVIC 3





20MPの静止画と 5.1K/50fps動画が撮影可能な 4/3型CMOSセンサーの Hasselblad L2D-20c カメラに加えて、1/2型CMOSに7倍ズーム相当の単焦点レンズと4倍デジタルズームを合わせた望遠カメラの2つを搭載した空撮ドローンのスタンダード。

https://sekido-rc.com/?pid=167094615





・DJI AIR 2S(エアー ツーエス)





1インチCMOSセンサーを搭載し、動画解像度 5.4K/30fpsを実現した小型空撮ドローンの人気モデル。HDRや高解像度、正確な色表現で薄暗い環境を美しく捉え、10ビット Dlog-M カラープロファイルにより印象に残る映像を撮影します。

https://sekido-rc.com/?pid=167283225





・DJI製カメラ・スタビライザーなど





業界最先端の撮影技術でプロの映像制作をサポートする、様々なカメラやスタビライザーを展示します。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1973301





●【無料ドローン体験会/即日販売会】DJI New Pilot Experience in 横浜 7.24 詳細/申し込み

https://sekido-rc.com/?pid=157587696







ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー/イベント開催中







セキドでは、より多くの方にドローンを使った撮影や業務効率の改善を実現していただくため、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。



・今後開催予定の無料セミナー/イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470





【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

これまでに 1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ 21,000名以上のお客様にご参加頂いております。



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



<プレスリリースに関するお問い合わせ>

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間(平日11:00~17:00)

TEL:042-505-9298 FAX:042-505-6588



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/07-14:16)