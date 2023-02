[株式会社ビームス]

事前応募から抽選で選ばれた40名様限定のインストアライブを実施。さらに、同内容の無料ライブ配信が『スペースシャワーTV公式LINE』にて決定しました。









株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)は、“アーティストのB面を探る音楽と映像の実験場”をコンセプトに掲げた、ビームスとスペースシャワーTVによる共同プログラム「PLAN B」によるインストアライブ『#PLANB_FOCUS SPECIAL LIVE』を「ビームス メン 渋谷」にて2月16日(木)に開催いたします。



「PLAN B」は2016年7月に映像配信コンテンツとしてスタートし、2021年よりインスタグラムをプラットフォームに、アップカミングなアーティストのB面から、彼らの音楽性やクリエイティブの源に迫っていくコンテンツ「#PLANB_FOCUS」を始動しました。



今回、「#PLANB_FOCUS」に登場した3組のアーティストによるインストアライブ『#PLANB_FOCUS SPECIAL LIVE』を、事前応募の中から抽選で選ばれた40名様を限定でご招待し、「ビームス メン 渋谷」にて2月16日(木)に開催いたします。ライブパフォーマンスには、Cody・Lee(李)、 Grace Aimi、MIZの出演が決定し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露します。



また、スペシャルライブの模様を『スペースシャワーTV公式LINE』にてライブ配信が決定。会場にご来場いただけない方も視聴出来る無料ライブ配信となりますので、どなたでも次世代を担うアーティストの一夜限りのスペシャルライブをご覧いただける機会です。是非ご覧ください。



※会場でのライブのご観覧は、事前応募にご当選された方のみ可能です。(観覧応募は2月9日(木)23:59をもって終了いたしました。)

※ライブ配信の視聴には、事前の登録が必要です。詳細は下記「配信URL」よりご確認ください。

※ライブや配信の内容は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



【ライブ配信概要】



イベント名 :『#PLANB_FOCUS SPECIAL LIVE』

配信先 :スペースシャワーTV公式LINE

配信URL :https://live.line.me/channels/52/upcoming/22424916

配信日時 :2月16日(木)20:30 開始

視聴 :無料生配信

出演 :Cody・Lee(李)、 Grace Aimi、MIZ※順不同

ビームス公式サイト:https://www.beams.co.jp/news/3416/





PLAN B 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/planb_mag/)でも、ライブやアーティストに関する情報を発信しています。





【出演アーティスト】



■Cody・Lee(李)







高橋響(Vo.Gt.) 尾崎リノ(Vo.Ag.) 力毅(Gt.) ニシマケイ(Ba.) 原汰輝(Dr.)



2018 年、大学の友人同士で結成。東京を拠点にライブ行い、ロックファンの口コミからジワジワと注目を集める。2020年、自主レーベル『sakuramachi records』(高橋の出身地・岩手県の地名から命名)立ち上げ、2021年に現体制に。

YouTubeでのミュージックビデオ公開を契機に、アメリカ・台湾をはじめ世界中のユーザーから支持され、コメント欄は常に様々な言語のメッセージが飛び交う。2022年に入りニューヨークを拠点にするコレクティブ88rising から『ROOKIE CLASS OF 2022』としてフックアップされるなど評価の声が一気に高まる中、 5月にメジャーデビューし、渋谷O-EASTを含む全国7都市を回るワンマンツアーは全会場ソールドアウト。日本でFUJI ROCK FESTIVAL’22など大型ロックフェスにも多数出演する一方、台湾でも『Emarge Fest. -浮現祭-』に招聘されるなど、活動の幅をワールドワイドに広げる。

メンバー5人の強い個性が奏でるバンドサウンドで聴く者の心に生活の風景を描く、ロックシーンからのブレイク候補筆頭格。



Instagram: @codylee_official(https://www.instagram.com/codylee_official/)

Twitter:@C_D_Y_L(https://twitter.com/c_d_y_l)

YouTube:Cody・Lee(李) official (https://www.youtube.com/c/CodyLeeofficial)



PLAN B Instagramコンテンツ「#planb_codylee」(https://www.instagram.com/explore/tags/planb_codylee/)





■Grace Aimi







2000年生まれ沖縄県出身で、バイレイシャル、バイリンガル。人々の心を根源的に揺さぶるパワーをもった歌声が魅力のZ世代ポップシンガー。

YouTubeにて実弟と共にGracie & Gabeとして活動をスタート。ウクレレに合わせて歌った数々のカヴァー楽曲動画がSNS上で話題となり、デビュー前にしてチャンネル登録者数は10万人超え、累計再生数は1000万回以上を記録している。2020年8月31日、AwichやkZmなどジャパーニーズヒップホップを牽引するラッパーたちのプロデュース・ワークで絶大な支持を得てきたChakiZuluをパーマネントなプロデューサーに迎え、本名のGrace Aimi名義のデビュー曲『EternalSunshine』をリリース。同曲はSNSを中心に数々のヒットチャートやバイラルチャートにランクイン。海外メディアやアーティストからのオファーが殺到する。2021年2月、UNIVERSAL MUSIC /+81 MUSICより2ndSingle『Open』、3rd Single『My Eyes』、3には『True Feelings』をリリースし、同時にUS - Capitol Recordsとのパートナーシップが発表され、その世界照準の活動に注目が集まっている。5月中旬には、ソウルフルな歌声とヒップホップ風のリズムをマッチさせ、声の幅広さを感じさせる最新作『Rainbow』をリリース。同月21日にはこれまでの集大成として1st EP『Picnic』をリリース。8月には待望のニューシングル『What’s Perfect?』をリリースし、11月にはデビューアルバム『If』をリリース。



Instagram: @graceaimiofficial(https://www.instagram.com/graceaimiofficial/)

Twitter:@GraceAimi(https://twitter.com/graceaimi)

YouTube:Grace Aimi Official(https://www.youtube.com/channel/UCNKoCfbVlLjDhNwrEMgzRrQ)



PLAN B Instagramコンテンツ「#planb_graceaimi」(https://www.instagram.com/explore/tags/planb_graceaimi/)





■MIZ









MONO NO AWAREの八丈島出身、玉置周啓(Vo.)と加藤成順(Gt.)によるアコースティックユニット。

聞き手のある場所の思い出、匂い、音にリンクするような楽曲をコンセプトに制作している。ある音楽を聴いて、風の吹く草原を思い浮かべる人もいれば、かつて住んでいたアパートを思い出す人もいる。それは、耳にした場所が旅先なのか、平日の最終バスなのかというのも関係しているかもしれない。だから、MIZは、さまざまな土地を訪れて写真を撮ってもらったり、もっと誰かの生活に寄り添うような空間で演奏をしてみたりする。

そうすれば、僕らの音楽を聴いて思い浮かぶ映像が、めくるめく変わっていくと思うのです。



Instagram: @miziraz(https://www.instagram.com/miziraz/)

Twitter: @miziraz(https://twitter.com/miziraz)

YouTube:MIZ(https://www.youtube.com/@miziraz)



PLAN B Instagramコンテンツ「#planb_miz」(https://www.instagram.com/explore/tags/planb_miz/)





■PLAN B







アーティストの[B面]を探る、音楽と映像の実験場。

それが、BEAMSとスペースシャワーTVとの共同プログラム「PLAN B」。

PLAN Bが求めるのは、アーティストのいつもの姿=A面ではなく、新たなる側面=B面。現在の音楽シーンを彩るユース・クリエイターたちによる、見たことのないコラボレーション・プログラムだ。

番組の企画書は白紙。僅少な時間と予算を除けば、自由度は無上。これを制約と捉えるか、無法地帯と捉えるか?すべてはアーティストの手に委ねられている。

今しかできない表現へと挑む先に見えるものとは、一体……?

HP:http://www.beams.co.jp/special/plan_b/

Instagram:@planb_mag(https://www.instagram.com/planb_mag/)

Twitter:@MagPlanb(https://twitter.com/magplanb)



