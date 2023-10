[株式会社ハースト婦人画報社]

働く女性をエンパワーするインターナショナルファッション誌『ハーパーズ バザー』(発行:株式会社ハースト婦人画報社 本社:東京都港区 代表取締役:ニコラ・フロケ)は、俳優の八木莉可子さんをカバーに迎えた12月号を10月19日(木)に発売します。





八木莉可子さんが『ハーパーズ バザー』12月号カバーに登場!







メキシコへの賛歌を奏でるディオール2024年クルーズ コレクションを、俳優・八木莉可子がエフォートレスに着こなし、カバーに登場しました。Netflixドラマ『First Love 初恋』のヒットでユニバーサルにその名を波及した八木さん。熱気あふれるメキシコシティの街並みを背景に見せる、みずみずしくも堂々たるたたずまいは、現地のオーディエンスをも圧倒しました。インタビューではファッションへの思いや今後の活動について語っています。



インタビュー抜粋

「なりたい人間像に近づくため、つねに吸収しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合いたい。俳優として挑戦したいことは、あまり言葉を発さない役。非言語的で身体的な芝居に挑戦してみたいです。」



また、YouTubeではスペシャルムービーを公開。臆することなくドレスからスリーピース・スーツまで着こなす姿は必見です。(10月19日 10時公開)

https://www.harpersbazaar.com/jp/fashion/fashion-pr-stories/a45313046/dior-2310-hbp/

増刊特別版のカバーにジャクソン・ワンが登場!







香港出身のK-POPスターであり、ルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めるジャクソン・ワン。2010年に当時16歳で参加したオーディションで一躍世間の注目を集め、その2年半後にGOT7のメンバーとしてデビューしました。自身でファッションブランドやレコードレーベルを立ち上げるなど、世界が注目してやまないポップアイコンとして各国を飛び回る多忙な日々を送っています。インタビューではもっともうれしい瞬間や今後取り組んでみたい仕事についてなど語っています。

NEW BASIC 今、ベーシックが新しい







今着たい秋冬のトラッドなルックと、ベーシックなヴィンテージをミックスしたリアルモードな着こなしから自分に合うベーシックが見つかるヒントまで、秋冬のかけ算スタイルをモデル・りょうがフレッシュに着こなし多角的にお届けします。

New COAT, New Me 冬のコートスタイル白書







世界的ガールズグループTWICEのツウィがエッセンシャルコートを華麗にまとい、着こなしや小物合わせでトレンドを取り入れ、冬のマスターピースをモードアップさせるスタイリングを提案します。インタビューでは今一番大切にしている時間や理想の女性像について語っています。

THE PLEASURE OF READING 読書の愉悦







第169回芥川賞を受賞した作家の市川沙央さん、編集部でも人気の柚木麻子さん寄稿によるエッセイ、また、それぞれユニークな視点を持つ識者たちによる選書を紹介します。あらゆるコンテンツが望むまま即時に入手できる今こそ、本を吟味して活字を愉しむ、優雅な時間を作ってみてはいかがでしょうか。

『ハーパーズ バザー』12月号





【発売日】2023年10月19日(木)

【販売価格】800円

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP

https://elleshop.jp/web/commodity/000/334900231201/

『ハーパーズ バザー』12月号 増刊特別版





【発売日】2023年10月19日(木)

【販売価格】800円

【販売書店】ネット書店を含む全国の書店とELLE SHOP

https://elleshop.jp/web/commodity/000/334900218901/

『ハーパーズ バザー』について





1867年にニューヨークで創刊、現存するなかで最も歴史あるファッション誌『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』。数々の才能を輩出し、さまざまなレジェンドを生み出し続け、現在、世界30の国と地域で発行されています。そのDNAを引き継ぐ日本版では、心を豊かにするラグジュアリーなファッション、感性と知性を刺激するカルチャーやあらゆる世代の女性たちのライフスタイルに必要なエッセンスを、斬新なビジュアルと読み応えのあるテキストで発信しています。また、女性をエンパワーする企画や特集、多様性やジェンダー、サステナビリティなどの問題にフォーカスした記事をお届けし、よりよい明日のために共に考え、共にアクションを起こしてまいります。

社会を動かす女性をもっと美しく-

日本版創刊10周年となる2023年、日本を新しい時代へと導く女性たちの“精神”と“才能”を世界に伝える媒体として、さらにパワーアップしてまいります。

公式サイト:www.harpersbazaar.com/jp 公式Instagram:@haroersbazaarjapan

公式Twitter:@HarpersBazaarJP 公式Facebook:@HarpersBazaarJapan

公式Youtube:@Harper’s BAZAAR Japan

ハースト婦人画報社/ハースト・デジタル・ジャパンについて





株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100%子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE(エル)』、『25ans(ヴァンサンカン)』、『Harper’s BAZAAR(ハーパーズ バザー)』、『Esquire(エスクァイア)』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP(エル・ショップ)』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made (ハーストメイド)』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions(ハースト データ ソリューションズ)』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。



