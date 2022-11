[株式会社カヤック]

様々な社会課題に向き合う「Rethink PROJECT」(JTの地域社会への貢献活動)の一環として、株式会社カヤック(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:柳澤大輔)がIT起業家の関口舞氏と共同で運営する、SNS誹謗中傷体験・トラブル裁判例共有サイト「TOMARIGI(とまりぎ)」。このたび、SNS運用・インフルエンサーPRのためのプラットフォーム「COCO PARK」を運営する株式会社on the bakery(本社:東京都港区、代表取締役:井戸 裕哉、以下「on the bakery」)が、「TOMARIGI」の協賛企業となりました。これを機に「TOMARIGI」とon the bakeryは、共同でオンラインセミナー『炎上・誹謗中小への対策方法を弁護士先生に聞いてみよう!』を11月16日に無料開催いたします。



SNSを使ったいじめや誹謗中傷が後を絶たない中、炎上問題、誹謗中傷問題に詳しいレイ法律事務所の山本健太弁護士を招き、SNSの誹謗中傷に遭った際の対処法や未然に防ぐ方法、そして万が一自身の発信が炎上した場合の対策方法を考えます。













背景



先日10月27日に発表された文部科学省の調査によると、昨年度のいじめの件数は過去最多の61万件を超え、中でもSNSなどインターネットを使ったいじめの件数は前年度比およそ3000件増の2万1900件と、過去最多となりました。インフルエンサーに対するSNSでの誹謗中傷問題も連日ニュースで報道され、SNSトラブルが深刻化しています。このような状況下、「SNSトラブルに遭った際どうしたらよいのか」といった具体的な対処を学び、考えるためのセミナーを開催いたします。講師には、炎上問題、誹謗中傷問題を多く扱い、故・木村花さんの母・木村響子さんと一緒に、ネット上の誹謗中傷問題に対する取り組みも行うレイ法律事務所の山本 健太弁護士をお迎えします。「TOMARIGI」とon the bakeryは、互いのノウハウやプラットフォームを活かしながら、今後もSNSトラブルで悩む人たちに向けて、心の拠り所となる機会を提供していきます。





セミナー内容











※タイトルに「インフルエンサー向け」と記載がありますが、SNSを運用し炎上対策を行いたい企業様、SNS誹謗中傷の対策を知りたい方、どなたでもご参加いただけます。







登壇者プロフィール











TOMARIGI

関口 舞(セキグチ マイ)



webサービスクリエイター。インスタ1年まとめサービス #bestnine、精密性格診断エムグラム診断などをプロデュース。

自身の誹謗中傷被害をきっかけに、SNSトラブルの裁判例・体験談共有サイト「TOMARIGI」を立ち上げ。Abema TV等でコメンテーターも務める。







第二東京弁護士会所属

山本 健太(ヤマモト ケンタ)



著名人・スポーツ選手等の契約問題、炎上問題、誹謗中傷問題の他、スポーツにおけるハラスメント問題等を扱う。これらの経験を活かし、メディアにも多数出演。

現在、木村花さんの母・木村響子さんと一緒に、ネット上の誹謗中傷問題に対する取り組みも行っている。









株式会社on the bakery

代表取締役

井戸 裕哉(イド ヒロヤ)



新卒で野村證券に3年間ほど営業を経験した後、ベンチャー企業にてWebマーケティングコンサルタントに転身。その後、動画マーケティング会社においてYouTuberを起用したプロモーションのセールスから、同社独自の分析ツールの営業組織立ち上げ、2021年には営業部門全体を見る部長職を担う。

2021年11月より、株式会社on the bakeryを経営。SNS・インフルエンサーの業界全体の発展に貢献するため「COCO PARK」を開発・提供している。





タイムスケジュール



登壇者ご挨拶・概要説明 :20:00~20:10

セミナー本編 :20:10~20:50

質疑応答 :20:50~21:00







“TOMARIGI”とは









SNSトラブルの裁判例・体験談共有サイト。全て無料で利用でき、主に「裁判例紹介」「トラブル対処法」「みんなの体験談広場」の3つから構成されています。「裁判例紹介」では、誹謗中傷被害にあったとき、過去の裁判例のなかから自分が言われた言葉と似た裁判事例を探し、裁判所がどう判断したのかを確認することができます。「トラブル対処法」では、次のアクションの手がかりを知ることができ、「みんなの体験談広場」では、SNSでのつらい体験を書くことで、他の人と共有し合える場所です。「TOMARIGI」はJT(日本たばこ産業株式会社)による社会課題と向き合うプロジェクト「Rethink PROJECT」の一環として、活動を開始しました。



公式サイト:https://tomarigi-sns.jp/





===“TOMARIGI”への企業協賛について===



TOMARIGIでは、引き続きTOMARIGIの活動にご賛同いただける協賛企業を募集しています。TOMARIGIは、SNSとの深い関わりを持ち、多様性が認められる社会の実現を目指す株式会社カヤックと、数々のWebサービスを生み出しながらよりよいSNSの発展を願う株式会社プールサイドが運営しています。SNSでの誹謗中傷やSNSいじめ、個人情報や写真の無断掲載など、SNSトラブルで逃げ場のない辛さを抱える人に、ひとりでも多く役に立つことを願っています。



お申込み方法:TOMARIGI運営委員会の下記アドレスよりご連絡ください。

tomarigi-info@kayac.com





インフルエンサー向けアプリ“インフルエンサーフォース”とは









案件管理アプリ「インフルエンサーフォース」は、インフルエンサーが無料で登録・利用できるサービスです。





と考えている方に、ぴったりのアプリです。



▼インフルエンサーフォースの3つの特長▼

案件管理が初めてでも、簡単に操作できます。







公式サイト:https://www.lp.influencerforce.me





レイ法律事務所 概要







芸能人・インフルエンサー・スポーツ選手等の契約問題・権利問題を多く扱う。

また、各弁護士のメディア出演経験を踏まえ、メディア戦略法務の先駆者集団として、

多くの著名人・企業・フリーランスの炎上案件、誹謗中傷問題に対応しています。









株式会社on the bakery概要







SNS運用・インフルエンサーPRのためのプラットフォーム「COCO PARK」を運営。代表自身が、YouTuberを起用したプロモーションセールス経験、動画SNS業界における企業との共催企画の実績を活かし、インフルエンサープロモーションの業界全体の発展に貢献するため「COCO PARK」を開発しました。世界中の企業とクリエイターの共存共栄をかなえるプラットフォームの実現を目指しています。











株式会社カヤック概要







固定概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行なっています。







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-15:46)