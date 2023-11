[株式会社ポジティブドリームパーソンズ]

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:宮下 慶輔、以下PDP) が運営する葉山 森戸海岸に佇むコンパクトデザインホテル「SCAPES THE SUITE(スケープス ザ スィート)」にてクリスマス期間限定の特別なプランをご用意いたしました。









クリスマス限定メニュー







2023年のクリスマスは、国産牛や熟成三崎鮪中トロや三崎黒潮の金目鯛などの厳選食材と、三浦の大地でたくましく育った地野菜を中心に葉山のエッセンスを加えて仕上げた全10品のコースです。圧倒的なロケーションで、大切な方とかけがえのないひと時をお過ごしください。



<メニュー 一例>

前菜 熟成三崎鮪中トロ 藁 三浦ビーツ

三崎港で上がった三崎鮪の1番上質な部位「中トロ」を1週間以上熟成させた後に藁で燻しました。

スープ 三崎黒潮金目鯛 甲殻類 こぶみかん

神奈川ブランドにも認定されている三崎黒潮金目鯛を甲殻類から取ったスープと共に。

魚 九絵 法蓮草 浅利

冬に最も身に脂がのる高級魚「クエ」を低温調理で旨味をぎゅっと閉じ込め、クエのアラで取った出汁と浅利のだし汁と一緒に。

肉 奥久慈軍鶏 モンバジャック

国産牛フィレ フォアグラ 黒トリュフ

メインディッシュは奥久慈の軍鶏を2種の調理法と国産牛フィレ肉・フォアグラ・トリュフを使ったロッシーニ風の豪勢な2皿でご用意しました。



■ディナー

価格:¥16,500~(税・サービス料込み)

日程:12月17日~25日

下記日程は部制です。

12月23日,24日3部制 1部17:00~、2部18:30~、3部20:00~

12月25日2部制 1部17:30~/18:00~、2部18:30~



■ランチ

価格:¥9,800~(税込み)

日程:12月1日~25日



■予約サイト https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014007601/12178



施設概要







SCAPES THE SUITE(スケープス ザ スィート)という名前は、景観を意味する「ランドスケープ」と日常からの開放を意味する「エスケープ」から派生し誕生しました。ゲストルームは4室、全てスィートルームです。都心から一時間の場所にありながら、正面に富士山を望み、どこか情緒を感じさせる景観の中で、“大人の感受性を刺激する”空間とサービスを提供するホテルです。

一年を通して変化する葉山の景色を39色の色彩で表現し、月ごとに割り振られたイメージカラーを元にした四季折々の葉山の美しさを表現したコース料理をご提供しています。旬の食材を通して葉山の四季を味わいながら、葉山の美しい彩りもお愉しみいただけます。



SCAPES THE SUITE(スケープス ザ スィート)

住所 神奈川県三浦郡葉山町堀内922-2

TEL 046-877-5730

営業時間 【レストラン】

ランチ:11:30~15:00(L.O.13:30)

カフェ:14:00~17:00(L.O.16:00)

ディナー:17:30~21:00(L.O.20:00)

テイクアウト:11:30~21:00

公式WEBサイト https://www.scapes.jp/hotel.html

施設内設備 客室(4室)、レストラン(28席)、ライブラリー、ジャグジー、アネックス、チャペル、バンケット

アクセス

【電車】 ・品川からJR横須賀線で逗子まで50分

・横浜からJR横須賀線、湘南新宿ラインでJR逗子駅まで30分

・逗子駅から専用車または逗子駅よりバスにて森戸海岸下車

(バス所要時間約15分/バス停より徒歩2分)

【車】 ・逗子I.C.から逗葉新道 葉山、鎌倉方面へ向かいSCAPESまで15分



・運営会社概要

■社名:株式会社ポジティブドリームパーソンズ

■設立: 1997年7月1日

■ファウンダー:杉元 崇将

■代表取締役社長:宮下 慶輔

■本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南ビル4F

■従業員数:996名(2023年6月1日現在)

■事業内容:ホテル/レストラン/ウェディング/宴会施設/フラワーショップの運営・企画およびコンサルティング事業

■WEBサイト:https://www.positive.co.jp/

■公式アカウント:Facebook( https://www.facebook.com/PositiveDreamPersons )

Twitter( https://twitter.com/pdp_kandou )

YouTube( https://www.youtube.com/positivedreampersons )

Instagram( https://www.instagram.com/positivedreampersons_inc/ )



