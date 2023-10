[株式会社TSIホールディングス]

株式会社TSI(本社:東京都港区 代表取締役社長:下地毅)が展開するゴルフウエアブランド「マスターバニーエディション」は、ワーナー・ブラザーズ コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカを始め、世界中で愛されるワーナー・ブラザースのアニメーション「ルーニー・テューンズ」のメインキャラクターであるバッグス・バニーとコラボアイテムを10月6日より全国直営店舗及び、公式オンラインショップにて発売いたします。



2023年のうさぎ年を祝して、作品に登場するクールで大胆不敵なキャラクターのバッグス・バニーとコラボレーションの第2弾は、前回に続いて、ニンジンをゴルフクラブに持ち替えたバッグス・バニーアイコンを主役に、シックなモノトーンカラーでゴルフグッズをクールに彩ります。



遊び心あるアイテムは、大人のゴルフシーンを一層楽しいものにしてくれること、間違いなし!

今年しか手に入らない限定アイテムをお見逃しなく。



MASTER BUNNY EDITION× Bugs Bunny コラボアイテム





「ルーニー・テューンズ」の世界観が詰まった、遊び心溢れるウエアとアクセサリーの数々



左:YAMAGATA RYOMA PRO

KNIT 758-3270031(010)¥35,200

HI NECK SHIRT 758-3266031(010)¥17,600

PANTS 758-3231031(010)¥30,800



右:WAKIMOTO HANA PRO

PARKA 759-3262032(020)¥26,400

HI NECK SHIRT 759-3266034(031)¥18,700

SKIRT 759-3234032(010)¥28,600

SOCKS 758-4186002(020)¥3,080





TOTE BAG 758-3281011(030) W430×H385×D200 ¥20,900

CART BAG 758-3281012(030) W240×H250×D130 ¥14,300





REVERSIBLE HAT 758-3287015(030,010)¥7,480

VISOR 758-3287013(030)¥6,600



HI NECK SHIRT 758-3266033(031)¥18,700



BALL CLEANER 758-3284013(010)¥10,450





BALL 758-3284017(4個セット)¥3,850



MASTER BUNNY EDITIONとは









プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウエア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウエアを求めて、2010年春に『MASTER BUNNY EDITION』誕生。

『勝って、魅せる。』をブランドコンセプトに、“勝ちたい気持ちをつくる服”を提案。



■MASTER BUNNY EDITION公式サイト

https://www.masterbunnyedition.net/



■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ

https://store.tsigs.com/pearlygates/mbe/



■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/



―会社概要―

株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

事業内容 : 商業(卸売業、小売業)

URL:https://www.tsi.inc/



