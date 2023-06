[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)では、6月16日(金)~7月9日(日)の期間、アーティスト・横溝美由紀の新作をご紹介する作品展を開催いたします。開催を記念して、2021年に出版された作品集『MIYUKI YOKOMIZO』にオリジナルのドローイングが付属した特別版を販売いたします。









特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/34019-1700230602.html



概要



アーティスト・横溝美由紀は、これまでに「目には見えないもの / 不確かなもの」を主題としたインスタレーションを多数発表してきました。この6月には東京都内の3か所で個別に横溝作品の展示が企画されており(※)、銀座 蔦屋書店のアートブックフロアで開催する新作展「invisibility」は、その一会場となります。本展では、近年取り組んでいる平面作品「still water」シリーズを中心に、キャンバス作品、ドローイング作品、テーブルピースインスタレーション作品を展示・販売。いずれも「時間 空間 光」を重視したミニマルな作品によって構成されます。これまでも展示場所の特性を活かしたインスタレーションを得意としてきた横溝が、「知の集積地」である書店で開催することを意識し、多角的な視点から空間へアプローチします。交わる視線の先に立ち現れる、新たな光景を会場にてお楽しみください。



※GALLERY RIN 麟(東京・京橋)にて横溝美由紀個展「still water」を開催(6月6日~6月30日)。同じ京橋エリアに位置するアーティゾン美術館にて開催の「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開 セザンヌ、フォーヴィスム、キュビスムから現代へ」においても、横溝の作品群が展示されます(6月3日~8月20日)。



また本展の開催に合わせ、2021年に出版社HeHeより出版された作品集『MIYUKI YOKOMIZO』にオリジナルのドローイングが付属した特別版を、銀座 蔦屋書店の店頭で販売いたします。このドローイングは2017年、東郷青児記念損保ジャパン美術館(現SOMPO美術館)にて発表されたインスタレーションの一部として制作されています。





アーティスト・プロフィール





横溝美由紀(よこみぞ みゆき)



東京都生まれ。多摩美術大学彫刻科卒業。文化庁派遣芸術家在外研修員。

1990年代からプラスチックなど身近にある人工物を使い、時間と空間、光を重視したミニマルなインスタレーションを国内外で発表する。近年はインスタレーションを平面に置き換えたキャンバス作品とインスタレーションを組み合わせた新たな風景の創出を試みている。主な展示に、水戸芸術館「criterium 37」(1998年)、埼玉県立近代美術館「プラスティックの時代」(2000年)、東京都現代美術館「傾く小屋」(2002年)、川村記念美術館「盗まれた自然」(2003年)、国際交流基金「未来への回路―日本の新世代アーティスト」(2004−19年)、ポーラミュージアムアネックス「Landscape – やわらかな地平のその先に」(2021年)などがある。







作品集のご紹介



横溝美由紀『MIYUKI YOKOMIZO』ドローイング作品付き特別版(数量限定)





2021年にHeHeより出版された作品集にオリジナルのドローイングが付属した特別版です。

今回の展覧会の開催に際して、銀座蔦屋書店店頭のみで販売します。ドローイングは2017年、東郷⻘児記念損保ジャパン美術館(現SOMPO美術館)にて発表されたインスタレーションの一部として制作され、横溝美由紀作品集の66-67pに掲載されています。



※数量限定につき、なくなり次第、販売終了となります。

※通常版作品集(ドローイング付属なし・サインなし)の販売もございます。

※付属するドローイングは、2021年に発売した『【特装版】横溝美由紀|MIYUKI YOKOMIZO 』に付属した作品とは異なります。



販売場所|銀座 蔦屋書店店頭

定価|4500円(税別)

判型|B5判変型(230 × 215 mm)/172ページ/ハードカバー(クロス貼り&刺繍)

テキスト|日本語/英語







作品販売について



平面・インスタレーション作品については、6月16日(金)より銀座 蔦屋書店の店頭にて販売いたします。

※一部作品は、6月20日(火)よりアートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」でも販売予定です。https://oil.bijutsutecho.com/gallery/730

※作品はプレセールスにて完売している場合がございます。





展覧会詳細



横溝美由紀作品展「invisibility」



会場|銀座 蔦屋書店書店内 アートブックフロア

会期|2023年月6月16日(金)~7月9日(日)※会期は変更になる場合もございます。

時間|当店Webサイトをご確認ください。

主催|銀座 蔦屋書店

協力|ART OFFICE OZASA、HeHe

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内) /info.ginza@ccc.co.jp

特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/art/34019-1700230602.html





銀座 蔦屋書店



本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。







住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

CCCアートラボ



CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

