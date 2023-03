[The Orchard Japan]

名古屋のmolly、2023年第1弾シングル「ジャスミン」を本日配信リリース、MVを公開した。







今作「ジャスミン」のMVは、昨年春リリースした1st ミニ・アルバム『moment』収録の先行曲「逢いの唄」で、mollyが元来持つ暖かさを見事に映像に収めてくれた瀧澤雅敏監督と2作目のタッグとなった。



春先、街で出会う独特な香りの白い花、「ジャスミン」には<愛想が良い>という花言葉がある。

この楽曲「ジャスミン」は、VO.近藤芳樹が壁にぶつかり、知らぬ間に愛想を取り繕い自分自身を見失ないそうになった時、続ける事、無理に周りに合わせない事が大切だと気がついた、未来の自分への誓いの歌である。

瀧澤監督によって、光あふれる未来と暖かさが見事に映像化された。



2月初旬の天候に恵まれた日、早朝から静岡県伊東市まで山を越え、海沿いをドライブ。

風光明媚な市内を一望する伊東市役所の屋上から撮影をスタート、伊東商店街の八百屋さん、喫茶店「わかば」、

中華料理「金華」等々、街中いたるところで地元の皆さんの暖かさに触れ、宇佐美漁港では言葉を失うほど美しい

夕焼けの中で撮影を行った。



以下、監督 瀧澤雅敏氏のコメント

「同じ高さの目線で、隣りにいてくれているような温もりと軽快なリズムが心地良くて、ミュージックビデオも良い意味で軽くて、等身大の優しさが感じられる映像にしたいと思いました。静岡県伊東市の街並みはとても長閑で、都会の喧騒から外れてゆっくり時間が流れているような風景が楽曲に合っていました。撮影当日はあまり決めずに、メンバーの自然体の表情を撮りました。ぜひ肩に力を入れずに、アイスクリーム片手に見てくれたら嬉しいです。」



2023年11月11日にはmolly初のワンマン<molly town vol.2>を名古屋地元、ホームのライブハウス、新栄RAD SEVENで行う事が決定している。



※molly『ジャスミン』 MV







※molly『ジャスミン』 配信リンク⇒https://orcd.co/molly_jasmine





※digital single 『ジャスミン』

3月8日リリース

収録曲;M1.ジャスミン M2.アナタMAGIC (モノブライト・カバー)



※molly 初ワンマン公演

<molly town vol.2>

11月11日(土) 新栄 RAD SEVEN

チケット発売中:e+ https://eplus.jp/sf/detail/3806300001

OPEN18:00/START18:30 チケット代:前売り2,000円(ドリンク代別)



※molly プロフィール

日本の中心、地元<名古屋>をこよなく愛する3人組バンド。'19年春に活動スタート、メンバーチェンジを経て現体制となり、現在は新たにサポートベースを迎えて活動を続けている。

感情がそのまま溶け込んだ繊細な歌声と、瞬間を謳歌するエネルギーで聴くものを惹き込むライブが魅力。

幸せな距離感で側にいてくれるバンド。名古屋のライブハウスを中心に果敢に活動中。



molly are 近藤芳樹(vo.g) ハイスクール・ジュニアやますけ(g) 谷田七海(dr)

molly official HP: http://molly.jp/

Twitter: @molly2227

Instagram: @molly__2227

TikTok: @molly.bandjpn

YouTubeChannel: https://youtube.com/channel/UClglQmLSesT4XUisrRdkARQ



※瀧澤雅敏 プロフィール

1979年 愛知県名古屋市生まれ。

OMB、Tokyo No.1を経て、2021年 オクナックに参加。

Hey! Say! JUMP、MAN WITH A MISSION、夜の本気ダンス、新しい学校のリーダーズなどのMusic VideoやLIVE映像を演出。企業映像や番組演出などジャンルを問わず幅広く活動中。



