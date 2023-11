[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

旬のいちごを贅沢にアレンジしたスイーツと相性の良いピスタチオのマリアージュを楽しめる



ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ(所在地:東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人:宮田 宏之)では、ニューヨークラウンジなどの5店舗とインルームダイニングにて、旬のいちごを贅沢に使ったスイーツとピスタチオのマリアージュを楽しめる苺づくしのアフタヌーンティーを1月5日から3月末日の期間限定で提供いたします。また、N.Y.ラウンジブティックでは、ホテル内のラウンジで提供しているアフタヌーンティーの一部のアイテムをBOXに詰め合わせ、テイクアウトのアフタヌーンティーを販売いたします。







「ストロベリー&ピスタチオ アフタヌーンティー」は、旬のいちごをふんだんに使ったスイーツとピスタチオがアクセントになったスイーツやスコーンを楽しめ、隣接するフレンチレストランから苺をアレンジした本格的なセイボリーを揃えました。

スイーツは、苺のパンナコッタにピスタチオのクリーム、苺の果肉とレモンのジュレを重ねたベリーヌをはじめ、苺の果汁を感じるくちどけの良いいちごムース、芳醇な苺とピスタチオをトッピングした食べ応えのあるタルト、苺のコンフィチュールの仄かな酸味とベイクドチーズの濃厚な味わいを楽しめるプティガトー、苺のクリームまたはパッションクリームをサンドした濃厚な味わいのマカロンをラインナップ。さらに、スペシャルディッシュとしてフレッシュな苺をたっぷり使ったスープに、ヨーグルトのエスプーマを添えて別皿でお届けいたします。



スコーンは、苺とピスタチオ風味の2種類を、クロテッドクリーム、フランボワーズジャムとマーマレードを添えて提供いたします。

セイボリーは、バジルの風味をきかせた人参のポタージュ、キッシュ・ロレーヌ、ローストビーフと苺をサラダ仕立てにした一品、ベリーを添えた鶏のパテアンクルートなどをご用意。また、東京湾の景色が一望できるテラスを併設するフレンチダイニング マンハッタンでは、自家製のバンズを合わせた熟成牛のミニハンバーガーや、苺がアクセントになったビーツのブランマンジェなどオリジナルのセイボリーが付いたアフタヌーンティーをご堪能いただけます。

イタリアンダイニング ジリオンとファインダイニング ラ・プロヴァンスでは、アフタヌーンティースタイルのデザートが付いたランチ&ディナーコースをご用意し、シーンやお好みに合わせてお選びいただけます。

フレッシュな苺の瑞々しさと苺の絶妙な甘味と酸味のバランス、ピスタチオの濃厚な味わいをご堪能いただける苺づくしのアフタヌーンティーをお楽しみください。



<概要>

【期間】2024年1月5日(金)~3月31日(日)

【場所】ストロベリー&ピスタチオ アフタヌーンティー

ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ(1F)

ハドソンラウンジ(1F)

レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン(6F)

インルームダイニング

ストロベリー&ピスタチオ アフタヌーンティー付きランチ&ディナーコース

ラ・プロヴァンス(1F)

イタリアンダイニング ジリオン(1F)

テイクアウト ストロベリー&ピスタチオ アフタヌーンティーセット

ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック(1F)



【メニュー内容】

<プティガトー>

*印はニューヨークラウンジ、ハドソンラウンジ、マンハッタン、インルームダイニングのみで提供

・いちごのスープ ヨーグルトエスプーマ(*)

・いちごとピスタチオのべリーヌ(*)

・いちごムース

・いちごとピスタチオクリームのタルト

・マカロンフレーズ or マカロンパッション

・いちごとベイクドチーズのケーキ

<スコーン>

※ニューヨークラウンジ、ハドソンラウンジ、マンハッタン、インルームダイニングで提供

・いちご、ピスタチオ

・クロテッドクリーム、フランボワーズジャム、マーマレードジャム



<セイボリー(ニューヨークラウンジ、ハドソンラウンジ、インルームダイニング)>

・人参のポタージュ バジルの香り

・キッシュ・ロレーヌ

・鶏のパテアンクルート ベリーのアクセント

・ローストビーフとイチゴのサラダ仕立て

・エビとアボガドのトルティーヤ







<セイボリー(マンハッタン)>

・春野菜のプレッセ ストロベリーソースと共に

・ブランダードとオニオンキッシュ ピスタチオのアクセント

・ビーツのブランマンジェ ストロベリーとサーモンのマリネ

・マンハッタン特製ハンバーガー

・カブのポタージュ 芽キャベツと紅芯大根を浮かべて



《店舗別の内容》 *料金は消費税込み、サービス料別

ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ(1F)





ゆったりとしたソファが配されたラグジュアリーな空間で優雅なティータイムをお過ごしいただけます。セイボリーは隣接するフレンチレストランよりお届けいたします。

【提供時間】 11:30~19:00(L.O.)

【料金】 平日¥6,380/土日祝¥7,480

【内容】 乾杯酒(ロゼスパークリングワイン)、プティガトー6種、スコーン2種、セイボリー5種

[ドリンク]クラシックティー、ハーブティー、フレーバーティー、コーヒー、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティーなど計26種



ハドソンラウンジ(1F)





暖炉、バーを併設するスタイリッシュな雰囲気の中で、非日常なひとときをお過ごしいただけるホテルのシンボルラウンジです。ノンアルコールスパークリングやワインなどコールドドリンクも充実しています。セイボリーは隣接するフレンチレストランよりお届けいたします。

【提供時間】 11:30~19:30(L.O.)

【料金】 平日¥6,050/土日祝¥7,150

【内容】 プティガトー6種、スコーン2種、セイボリー5種

[ドリンク]コーヒー4種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、クラシックティー2種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、ジュース3種、ノンアルコールスパークリングワイン2種、ノンアルコールワイン2種(計25種)



レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン(6F)





自然光が降り注ぎ東京湾を一望するダイニングで、レインボーブリッジや海辺の景色を眺めながらランチ&ティータイムをお過ごしいただけます。セイボリーはマンハッタンオリジナルのメニューを5種類ご用意。併設するテラスでのアフタヌーンティーは海外にいるような気分を味わえます。

【提供時間】 11:30~14:30(L.O.)

【料金】 平日¥6,380 /土日祝¥7,480

【内容】 プティガトー6種、スコーン2種、セイボリー5種

[ドリンク]コーヒー4種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、クラシックティー3種、ハーブティー4種、フレーバーティー4種など計24種



ファインダイニング ラ・プロヴァンス(1F)





南フランスの邸宅をイメージした店内で、5種の味覚を楽しめるアーティスティックな前菜「パレット・アート・オードブル」をはじめとする前菜2品、選べるメインディッシュ、アフタヌーンティースタイルのデザートをお楽しみいただけます。

【提供時間】11:30~14:30(L.O)/17:30~20:00(L.O.)

【料金・内容】

*すべてのコースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など(10種)が付きます。

- ランチコース(平日限定) *乾杯酒(ロゼスパークリングワイン)付き ¥5,940

前菜2品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(プティガトー4種、プティフール各種)

- ランチコース ¥6,380~

前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(同上)

- ディナーコース *乾杯酒(シャンパン)付き ¥9,460

前菜3品、メインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(同上)



イタリアンダイニング ジリオン(1F)





スタイリッシュなニューヨークスタイルの店内で、彩り豊かなアンティパストミスト10種を三段のティースタンドに盛り付けたオードブルと、季節のスープ、6種類から選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルのデザートをお楽しみいただけます。

【提供時間】11:30~14:30(L.O.)/17:30~20:00(L.O.)

【料金・内容】

*すべてのコースにハーブティーまたは コーヒー、紅茶など(10種)が付きます。

- ランチコース *乾杯酒(ミガキいちごスパークリングワイン)付き ¥5,940~

ハイティースタイルオードブル、スープ、選べるパスタ、アフタヌーンティースタイルデザート(プティガトー4種、プティフール各種)

- ディナーコース *乾杯酒(ミガキいちごスパークリングワイン)付き ¥8,580

ハイティースタイルオードブル、スープ、選べるパスタ、選べるメインディッシュ、アフタヌーンティースタイルデザート(同上)



インルームダイニング(客室)





レインボーブリッジを臨むベイビュールームまたは隅田川を臨むリバービュールームにて、季節のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

【提供時間】11:00~19:30 (L.O.)

【料金】 平日¥6,050/土日祝¥7,150

【内容】 プティガトー6種、スコーン2種、セイボリー5種、ドリンク(コーヒー、紅茶・ハーブティーなど8種)



ザ・ショップ N.Yラウンジブティック(1F)





ホテルロビー階にあるケーキショップにて、テイクアウトのアフタヌーンティーを販売しております。

【営業時間】11:00~19:00

【料金・内容】

ストロベリー&ピスタチオ アフタヌーンティーBOX ¥3,996

[スイーツ]いちごムース、いちごとピスタチオクリームのタルト、マカロンフレーズ、いちごとベイクドチーズのケーキ

[スコーン]いちごスコーン、ピスタチオスコーン、メープルホイップバター、オレンジジャム

[セイボリー]キッシュ・ロレーヌ、鶏のパテアンクルート ベリーのアクセント、ローストビーフとイチゴのサラダ仕立て、エビとアボガドのトルティーヤ

[紅茶] ルピシア「アフタヌーンティー」ティーバッグ 2.5g×1個

ストロベリー&ピスタチオ プティフールBOX ¥3,456

上記と同じ内容のスイーツ、スコーン、紅茶が付きます。





【お問合せ・ご予約】 0570-000222(ナビダイヤル)

https://www.interconti-tokyo.com/dining/plan/sp-aft-strawberry_pistachio_2024.html





【「ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ」について】

上質なインテリアの中にゆったりとお掛けいただけるソファ席を配した華やかな店内では、見た目にも鮮やかな美食を提供します。一角に設けられたデザート工房「アトリエ・デセール」で仕上げられるアフタヌーンティーやパフェ、パンケーキなどのスイーツの他、サンドイッチやハンバーガー、各種御膳など、軽食からしっかりしたお食事までさまざまな用途に対応できるバラエティ豊かなメニューをご用意しております。各種アルコールも取り揃えておりますので、夜はバーラウンジとしてもお楽しみいただけます。





【「ハドソンラウンジ」について】

2020年6月27日グランドオープンの「逢う・集う・囲む」をコンセプトにした開放的かつダイナミックなラウンジ&バー。天井高5mの「火を囲む暖炉のあるラウンジ」を空間の中心とし、7mのカウンターを持ち光と影が演出するアーティスティックで魅惑的なバーエリア「アンバー」と、ソファー席や洛中洛外図を設置し、ライブラリーの落ち着いた雰囲気を醸し出すエリア「ザ ライブラリー」、会食や接待、ミーティングにもご利用いただけるプライベートルーム「ライト」「エジソン」を完備した、人と人の交わる、当ホテルの新たなシンボルラウンジです。





【「ファインダイニング ラ・プロヴァンス」について】

南フランスの伝統的な料理を現代風にアレンジした“モダン・フレンチ”をお楽しみいただけます。常に食材がもつ味わいを最大限に引き出す事を意識し、美味なる料理を導き出す事を目指し料理に取り組んでおります。中世プロヴァンスの貴族の別荘をイメージさせる落ち着いたダイニングで洗練されたお料理とサービスをご提供いたします。ビジネスのご会食や接待、ご家族の大切な記念日などにご利用いただける個室も備えております。





【「イタリアンダイニング ジリオン」について】

新鮮な野菜やオリーブオイルをふんだんに使い、素材の味わいを引き出したヘルシーイタリアンをコンセプトに、自家製生パスタをはじめ、スペシャリティ フルコースやアラカルトなど多彩なメニューをお楽しみいただけます。デザートは隣接するデザート工房「アトリエ・デセール」より、できたてをお届けいたします。記念日や誕生日などの特別な日、また大切なビジネスのご会食や接待にもご利用いただける個室やラウンドテーブルエリアもご用意しております。





【「レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン」について】

東京を代表するレインボーブリッジ、東京スカイツリー、隅田川の夜景をお楽しみいただけるダイニングエリアでは〈N.Y.グリルフレンチ〉のコーススタイル、テラスエリアでは〈シャンパンバー〉と2つのハイセンスなエリアをご用意しておりますので、お客様のその日の気分、目的にあわせてご利用いただけます。









【「ザ・ショップ N.Y.ラウンジブティック」について】

ロビーフロアにあるザ・ショップ N.Y.ラウンジブティックでは、専属のパティシエが手掛けるスイーツや焼き菓子、ホテルオリジナルのタオル、アロマエッセンスなどのお土産品を販売しております。アフタヌーンティーセットやお弁当、パーティーセットなどのテイクアウト&デリバリー商品も揃えております。また、オンラインショップでは内祝いなどの贈り物におすすめの商品をラインナップ。全国へ発送を承ります。





<ホテル概要>

世界初にして最大の国際的な高級ホテルブランドであり、世界で最もエキサイティングな地域に200 以上のホテルを展開するインターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツに属する当ホテルは、豊かな歴史・伝統と、日本の精神と文化の調和が織りなすアイコニックなラグジュアリーウォーターフロントホテルです。

寛ぎを追求した客室からは、夜のライトアップが美しいレインボーブリッジをはじめとする東京湾を見渡せるベイビュー、又はリトルマンハッタンと称されるビル群と豊かに流れる隅田川を臨むリバービューの景観をお楽しみいただけます。個性豊かな7つのレストラン、ラウンジ&バー、東京ベイを臨む宴会場、フィットネスルームなどを有し、様々な目的に合わせてご利用いただけます。また、都心のビジネスエリアや銀座などのショッピングゾーン、歴史ある増上寺や浜離宮庭園、東京のシンボル「東京タワー」などの観光地、東京国際空港(羽田空港)へ好アクセスの立地にあります。

https://www.interconti-tokyo.com/



<インターコンチネンタル(R) ホテルズ&リゾーツについて>

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R)を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



<プレスリリース PDFデータ>

https://prtimes.jp/a/?f=d53012-578-6e0b5abdd2733226ab32365e5784c475.pdf



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/27-16:16)