シン三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、楽天市場 公式店舗「SINSANKAI」にて、メッシュ式ネブライザー「yuwell M110」の販売を、2023年11月2日に開始しました。メッシュ式ネブライザー「yuwell M110」は、8mlの大容量薬液カップを搭載。カップ傾斜がの底は傾斜がついた設計なので薬液を無駄なく霧状にして放出します。大小の吸引マスクを用意しているので、お子さまも大人の方も使えます。動作音は50dB以下、寝ている赤ちゃんへの吸引も可能です。本体重量はわずか97gと超軽量、コンパクトで持ち運びやすいネブライザーです。

また本製品は「日本医療機器認証」を取得しているため安心してご購入いただけます。







○薬液を霧状にして吸引

お子さまも安心してご使用できます。

○傾斜がついた薬液カップ

薬液を無駄なく霧状にして放出します。

○重さはわずか97g

軽量・コンパクトで持ち運びに便利。

○50dB以下の静音設計

寝ている赤ちゃんにも吸引ができます。

○大小のマスクを付属

2サイズのマスクがあるのでお子さまから大人までご使用いただけます。

○安心の品質

本製品は「日本医療機器認証」を取得、安心してご購入いただけます。



製品仕様







販売名:メッシュ式ネブライザー M103

一般的名称:超音波ネブライザー

寸法:160 × 76 × 150mm

重量:約97g(電池含まず)

電源:5V/1A(単3形アルカリ乾電池×2個)

乾電池寿命:連続約60分

噴霧粒子径:MMAD約3.7㎛

噴霧能力:0.2mL/分以上

適正薬剤量:約0.5~8mL

保管/輸送環境条件温度:温度 -40℃~55℃ 湿度:10%~93%



運営会社





-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp

◇楽天SINSANKAI https://www.rakuten.co.jp/sinsankai

◇Twitter https://twitter.com/afustore_jp

◇Instagram https://www.instagram.com/afustore_jp/

◇Facebook https://www.facebook.com/afustore.jp

◇YouTube https://www.youtube.com/c/afustore





