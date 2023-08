[株式会社W TOKYO]

「駿府城夏まつり2023」にて EXILE TETSUYA presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」開催!



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2024年1月13日(土)にツインメッセ静岡 北館大展示場にて『SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、SDGs推進 TGC しずおか 2024)』を開催いたします。

本日2023年8月20日(日)、SDGs推進 TGC しずおか 2023を皮切りにスタートし、SDGs推進 TGC しずおか 2024にパワーアップして再上陸することが決定している「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト(※)」の一環として、静岡市にて実施した駿府城夏まつり2023にて、EXILE B HAPPYのメンバーが登場し、

EXILE TETSUYA presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」を実施しましたのでお知らせいたします。







■大歓声の中、EXILE B HAPPYのメンバーとして活動しているEXILE TETSUYA、小森隼、関口メンディーが登場!

「晴れって最高のパワー!最高の思い出を作りましょう!」真夏に相応しい熱いパフォーマンスを披露!

「駿府城夏まつり2023」にて、本日2023年8月20日(日)に開催をしたEXILE TETSUYAがプロデュースするダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」には3,368名が来場。新ユニット「EXILE B HAPPY」のリーダーでもあるEXILE TETSUYA、メンバーであるGENERATIONSの小森隼、そして7人目のメンバーとして8月12日(土)に発表されたGENERATIONSの関口メンディーに加え、EXPGからB HAPPYSのKIDSが一緒にステージを盛り上げました。あらゆる世代の方々が一体となってダンスを楽しみ、身体を動かしながら、SDGs目標「3.すべての人に健康と福祉を」を推進し、静岡の夏を熱く盛り上げました!



ワークショップはEXILEの代表曲『Choo Choo Train』からスタートしました。EXILE TETSUYAが登場すると、会場からは割れんばかりの歓声が上がり、「TGC(W TOKYO)との取り組みを、駿府城夏まつり2023にてコラボをさせていただき、盛り上げにきました!晴れって最高のパワー。静岡の皆さん最高です!」とコメントしました。そして、2曲目の『WON’T BE LONG』で小森隼がジョイン。会場はさらに大歓声に包まれ「後ろの方までしっかり見えています!最高の思い出を作りましょう!」と盛り上げました。さらに、「あのヒーローが来ています!みんなで呼んでみよう!」とEXILE TETSUYAが促し、会場にいる全員で「メンディーマン!」と叫ぶと、関口メンディーが客席エリアから猛ダッシュで登場し、その早すぎるダッシュと距離の近さに会場は大熱狂!そして「一緒にMANDY MAN体操してください!」と呼びかけ、全力でパフォーマンスすると会場は歓喜に包まれました。









盛り上がりがピークに達したワークショップの中盤には、公の場では2回目のパフォーマンスとなる「EXILE B HAPPY」の新曲『MORNING SUN』を披露しました。先日行われた、SDGs推進 TGC しずおか 2024の記者発表会でEXILE TETSUYAが「僕たちのかっこいいダンスではなく、全員参加型で、みんなで体を動かし、どっちがステージなのか分からないような場を作っていきたい。」とコメントした通り、みんなが真似しやすいようサビの振りをレクチャー。3人が客席まで駆けつけ、みんなで一緒に踊る場面も見られました。そして、今回も客席前方にはキッズエリアを設置。EXILE TETSUYAは「キッズが多くてめちゃくちゃ嬉しい」と話すと、『Going Crazy』『to the STAGE』『NOW or NEVER』では、来場者がタオルを振り会場の盛り上がりは最高潮をみせ、ワークショップはクライマックスへ。ラストは『銀河鉄道999』の曲に乗せ、3,368名が一体となり作り出すウェーブとジャンプでステージを締めくくりました。最後に、小森隼は「最高の一言に尽きる。EXILE B HAPPYで初となるお祭りとのコラボ。(今回のように)EXILE B HAPPYとして日本全国に和を繋げていきたい。青空の下で最高の思い出となりました!」とコメントすると、関口メンディーが「このようなイベントで素敵な思い出を作れることが幸せ。幸せをどんどん増やしていきたいです。」と続け、EXILE TETSUYAは「これからも皆さんと楽しい時間を共有できるよう頑張っていきたい。今日は幸せな光景がみれて嬉しいです。暑い中本当にありがとうございました!」と来場者へ感謝の思いを述べました。







【EXILE TETSUYA presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」概要】

開催日時:2023年8月20日(日)開演15:00 終演15:40

会場:駿府城公園(静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1)「駿府城夏まつり2023」めいんすてーじ

参加人数:3,368名

参加料金:無料

出演者:EXILE TETSUYA、小森隼(GENERATIONS)、関口メンディー(GENERATIONS) 他



【 SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要 】

全て2023年8月20日(日)現在の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称:SDGs推進 TGC しずおか 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:SDGs推進 TGC しずおか 2024)

開催日時:2024年1月13日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

会場:ツインメッセ静岡 北館大展示場(〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)

公式サイト:https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2024/





チケット:

【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

指定席:先行販売:8,500円(税込)、一般販売:9,000円(税込)/ お土産袋・LEDルミトン付

【先行販売第一弾】2023年9月9日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC PREMIUM会員先行:2023年 9月 9日(土)10:00~ 9月22日(金)23:59

TGC CARD先行:2023年 9月23日(土)10:00~ 9月29日(金)23:59

TGC公式LINE会員先行(第一弾):2023年 9月30日(土)10:00~10月20日(金)23:59

【先行販売第二弾】2023年10月21日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)

【一般販売】2023年11月4日(土)10:00から ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

サンデーフォークプロモーション静岡 TEL:054-284-9999(月~土 12:00~18:00)



ゲストモデル:嵐莉菜、アリアナさくら、池田美優、景井ひな、鈴木ゆうか、なえなの、菜波、新沼凛空、村瀬紗英 他 ※50音順

ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催: 東京ガールズコレクション実行委員会

共催:静岡県、静岡市

後援:国連の友Asia-Pacific

プラチナパートナー:株式会社シャンソン化粧品

公式メディア:girlswalker

演出:DRUMCAN

企画/制作:株式会社W TOKYO





LINE:@TGC_LINE / X(Twitter):@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGCしずおか / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV







(※)<W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは>

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という3つの軸で活動しています。









