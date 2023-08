[ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社]

「ディズニー100」テーマの限定商品を抽選でプレゼント



ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、ディズニーブランドのゲームやその関連商品の情報を発信している「ディズニーゲーム公式ツイッター」にて、「ディズニー創立100周年!プレゼントキャンペーン」を本日より開催いたします。





本キャンペーンでは、2023年8月7日(月) 12:00~8月20日(水) 23:59の期間、「ディズニーゲーム公式ツイッター」アカウント(https://twitter.com/disneygames_jp)をフォローし、本キャンペーン対象の5ツイートを全てリツイートした方の中から抽選で10名様に、「ディズニー100」テーマの限定商品をプレゼントいたします。



キャンペーンならびに各ゲーム情報の詳細は、下記にてご確認ください。



「ディズニー創立100周年!プレゼントキャンペーン」概要

【開催期間】2023年8月7日(月)12:00~2023年8月20日(水)23:59まで



【応募方法】

1. 「ディズニーゲーム公式ツイッター」アカウント(https://twitter.com/disneygames_jp)をフォロー

2. 「ディズニーゲーム公式ツイッター」アカウントが8月7日(月)~8月13日(日)の期間中に投稿する、ハッシュタグ「#ディズニー100ゲームプレキャン」がついた対象投稿5点を全てリツイート

※1.2.の両方を満たしていただく必要があります

※公開アカウントのみが抽選対象となります



【応募規約】

応募規約は下記URL内下部よりご確認ください。

■キャンペーン詳細:https://www.disney.co.jp/games/news/20230807_01



【賞品】

上記応募条件1.2.を満たした方の中から抽選で計10名様に、下記に紹介する「ディズニー100」テーマの限定商品から1点をプレゼントします。



※当選賞品をお選びいただくことはできません



シュタイフ

D100ミッキーマウスプラチナ 1名様



<世界限定>

ディズニー

D100 ミッキーマウス プラチナ

1931年からミッキーマウスを作ってきたシュタイフ。ディズニー100周年を祝い作成したのは、キラキラのパンツを履いたプラチナカラーのミッキーマウスです。胸には、アニバーサリーロゴの特別なチェストタグが付いています。

https://www.steiff-onlineshop.com/SHOP/355936.html



日比谷花壇

【Disney100】ディズニー フラワーフレームアート「ドリーミング」 1名様



ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を祝した商品。100周年を祝してディズニーキャラクターが並んだ限定アートを中心にパステルカラーでカラフルな花々をあしらったフラワーフレームアート。多種多様な色・花も個性豊かで美しくみんなを惹きたて合い素敵な商品に。優しく愛溢れる特別な贈り物です。

https://www.hibiyakadan.com/product.html?pskunumber=TF1649



レゴ(R)

ディズニー キャッスル 1名様



映画でおなじみのキャラクターのミニフィギュア8体が付属したハイクオリティのレゴセットです。シンデレラとプリンス・チャーミング、白雪姫とフロリアン王子、ティアナとナヴィーン王子、ラプンツェルとフリン・ライダーのカップルたちが勢ぞろいし、お子さまのごっこ遊びの世界を鮮やかに彩ります。

映画でおなじみのディズニープリンセスたちをテーマにしたお城の中には、それぞれの物語にちなんだアイテムやディテールが沢山。ディズニー100周年の記念タイムカプセルも付いており、フロアが回転するボールルームで踊ったり、魔法の暖炉を反転させて『眠りの森の美女』でおなじみの呪いの糸車を見つけたり、大人の鑑賞眼を十分に満足させる、驚きと楽しみがつきないディスプレイモデルです。

https://www.lego.com/ja-jp/product/disney-castle-43222



レゴ(R)

ディズニーヴィランズのアイコン 1名様



ディズニーヴィランズの魅力をたっぷりお楽しみいただける大人向けのレゴセットです。『アラジン』と『眠りの森の美女』のVHSケース2本、『リトル・マーメイド』のビデオテープ、『美女と野獣』の本、『不思議の国のアリス』のハートの女王をデザインしたトランプ、『白雪姫』の毒りんご、『ピーターパン』のフック船長の懐中時計などをブロックで組み立てます。驚きのギミックも満載し、ブックエンドとしても使えます。

https://www.lego.com/ja-jp/product/villain-icons-43227



セイコータイムクリエーション

Disney100周年記念限定 掛け時計 FW809B 1名様



ディズニー100周年限定モデル。

ミッキーのシルエットに象られた文字板の中には、ディズニーの歴史を物語るさまざまな映画のワンシーンが詰め込まれたスタイリッシュなデザイン。

球面ガラスに描かれた数字が、移ろう光によって文字板にやさしく影を落とします。

https://www.seikoclock-online.jp/c/character/FW809B



ケイウノ

Disney100 limited Necklace -Steamboat Willie- (K10イエローゴールド) 1名様



『蒸気船ウィリー』をモチーフにロープ部分など細部に至るまで繊細に表現したネックレス

https://www.k-uno.co.jp/onlinestore/products/detail/5187



PEARLY GATES(パーリーゲイツ)

WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTION ロッカーバッグ(ネイビー) 1名様



ディズニー創立100周年を祝して特別な想いをこめ作られた「WONDER / MICKEY SPECIAL COLLECTION」コレクションのロッカーバッグ。

パーリーゲイツのシグネチャーカラーであるダークネイビーカラーとホワイトをベースに、 フロントには本コレクションのオリジナルラベルを配置。安定性の良いマチ底シルエットに加え機能的なポケット収納を装備するなど、シンプルで洗練されたデザインには、ゴルフをはじめ幅広いシーンで活躍する最適な機能が搭載されています。

同シリーズの、カートバッグやポーチなど合わせて使用するのもオススメです。

https://store.tsigs.com/PEARLYGATES/pg-other/0533181300.html?dwvar_0533181300_color=120#start=20



グルマンディーズ

MARVEL / ガラスワイヤレススピーカー (スパイダーマン) 1名様



ディズニー100限定 スパイダーマンデザインのワイヤレススピーカーです。

Bluetoothに対応したオーディオプレイヤーやスマートフォンなどから音楽を再生できます。背面全体がスピーカーになっているため、コンパクトながらもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。

連続再生約5~6時間、充電用のmicroUSBケーブル付属。

https://www.gourmandise.jp/view/item/000000007628?category_page_id=ct3791



グルマンディーズ

STAR WARS / ガラスワイヤレススピーカー (ダース・ベイダー) 1名様



ディズニー100限定 ダース・ベイダーデザインのワイヤレススピーカーです。

Bluetoothに対応したオーディオプレイヤーやスマートフォンなどから音楽を再生できます。背面全体がスピーカーになっているため、コンパクトながらもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。

連続再生約5~6時間、充電用のmicroUSBケーブル付属。

https://www.gourmandise.jp/view/item/000000007629?category_page_id=ct3718



カミオ

「トレーディングクリッター缶バッジ」全種セット&「オーロラアクリルスタンド」全種セット 1名様







『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のキャラクターたちが 「プラチナ」テーマの衣装に身を包んでディズニー創立100周年アートで登場!

100周年のお祝いに相応しいグリッター仕様のキラキラ缶バッジとオーロラ仕様のおしゃれなアクリルスタンドです。

https://crux-onlinestore.com/shopbrand/ct61/



ゲーム情報

『LINE:ディズニー ツムツム』

ディズニー創立100周年を記念した新ツムが今回限定で登場!:

第一弾

【登場期間】2023年8月1日(火)0:00 ~ 8月31日(木)23:59

【新ツム概要】

■Disney100 ミッキー&ドナルド:Disney100テーマでデザインした「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」

2種類のスキルを使えるよ!





■Disney100 白雪姫:Disney100テーマでデザインした白雪姫

フィーバーがはじまり横ライン状にツムを消すよ!





■Disney100 ウッディ:Disney100テーマでデザインしたウッディ

フィーバーがはじまり斜めライン状にツムを消すよ!





第二弾

<予告>「スター・ウォーズ」シリーズ、「マーベル」シリーズからも新ツムが追加登場!



■Disney100 R2-D2 ■Disney100 アイアンマン





ミッションをクリアして、モニュメントを完成させる新イベント「Disney Museum」開催!:

【開催期間】2023年8月3日(木)11:00 ~ 8月31日(木)23:59

ミッションをクリアし、パーツを集めてモニュメントを完成させるイベントです。完成させたモニュメントの数に応じて、ピンズを獲得できます。また、「Disney100 ミッキー&ドナルド」「Disney100 白雪姫」「Disney100 ウッディ」ほか、今月の新ツムを使うとキャラクターボーナスが発生し、有利にミッションを進めることができます。





LINEスタンプ・着せかえ

ディズニー創立100周年を記念した特別な「LINEスタンプ」と「LINE着せかえ」を販売中!:

ディズニー創立100周年を記念した「LINEスタンプ」と「LINE着せかえ」を販売中です。

このためだけに、カリフォルニアのディズニーランドで撮影された写真を使用した、スペシャルなスタンプ・着せかえです。

キャラクターたちがDisney 100をお祝いするために、「プラチナ」テーマの衣装を着ています。

各スタンプ・着せかえの詳細は、下記リンクよりご確認いただけます。

■LINEスタンプ: https://store.line.me/stickershop/product/28845/ja

■LINE着せかえ: https://store.line.me/themeshop/product/018f3080-a7b8-4494-adf0-759a06926fde/ja









『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

Disney100をテーマにした特別な衣装をまとったキャラクターアート商品を販売中!:

Disney100をテーマに、ディズニーアーティストが衣装から描き下ろしたグッズ用新アートが登場しました。本アートは、クラシックなディズニーアニメーションスタイルで、「プラチナ」カラーのジャケットを身にまとったキャラクターたちの特別なアートです。

本アートを使用した各商品は現在販売中です。詳細は下記アニメイトオンラインショップ内特設ページにてご確認ください。

■特設ページ:https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/twistedwonderland_d100/cd/2632/



「LINE プレイ」

「ディズニー100セレブレーション」ガーデンガチャ販売中!:

「ディズニー100セレブレーション」と題して、新作ガーデンガチャを販売中です。ディズニー100のテーマカラーである「プラチナカラー」ベースに、ホログラムやプリズムを取り入れた、豪華アイテムが多数登場します。





なお、『LINE:ディズニー ツムツム』にディズニー創立100周年を記念して登場中の新ツムを初めとする「ディズニー 100」のゲーム関連情報は、ディズニーゲーム公式YouTubeチャンネルで更新中の番組『ディズニーゲームワールド』でも紹介しています。

『ディズニーゲームワールド』は、大倉士門さんが、ゲストと一緒にディズニーゲームの人気作品・過去の名作・最新作など様々なタイトルに関する情報をお届けする番組です。

各動画は下記リンクよりご視聴ください。



■【Disney100新ツム第一弾公式最速プレイ】:https://www.youtube.com/watch?v=4weXuL5w65c

■【Disney100新ツム第二弾公式最速プレイ】:https://youtu.be/T--rmaB7cRA

※まもなく動画公開

■ディズニーゲーム公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@DisneyGamesJP







『LINE:ディズニー ツムツム』について

『LINE:ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム(ぬいぐるみ)」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2022年8月時点で、世界累計9,600万ダウンロードを突破しました。



<ゲーム概要>

タイトル名 :LINE:ディズニー ツムツム

対応端末 :iPhone/Android

対応言語 :日本語/英語/韓国語/スペイン語/タイ語/中国語(繁体字)

サービス地域 :全世界(一部地域を除く)

サービス開始日:2014年1月29日(日本語版)/2014年7月1日(英語版)

価格:無料(アイテム課金)

開発:NHN PlayArt 株式会社

運営:LINE株式会社

著作権表記:(C)Disney

<関連URL>

▼公式サイト https://www.disney.co.jp/games/dtt

▼公式Twitter https://twitter.com/LINE_tsumtsum

▼App Store http://itunes.apple.com/jp/app/id724594093

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM



※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※本サービスは、一部業務をZ Entertainment株式会社と共同で実施しています。





「LINE プレイ」について

「LINE プレイ」は、自分好みに着飾ったアバター(キャラクター)を通じて、他ユーザーとの交流を楽しむことができるアバターコミュニケーションアプリです。



<アプリ概要>

対応端末:iPhone/Android

対応言語:日本語、英語、タイ語、韓国語、繁体字

サービス地域:全世界(中国を除く)

サービス開始日:2012年11月21日

価格:無料(アイテム課金)

著作権表記:(C) LINE Corporation



<関連URL>

▼App Store / Google Play https://lin.ee/15m4XJB/gmel/bg



※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※本サービスは、一部業務をZ Entertainment株式会社と共同で実施しています。



LINEスタンプについて

LINEでは、2011年10月の「LINEスタンプ」登場から、キャラクターが動く「アニメーションスタンプ」をはじめ、声や音が流れる「ボイス・サウンド付きスタンプ」、画面いっぱいにイラストが飛び出す「POPUPスタンプ」、名前やセリフをカスタムできる「カスタムスタンプ」、自由にテキストが変更できる「メッセージスタンプ」など、これまで様々な形式のLINEスタンプを提供してまいりました。現在では全世界で約1,100万※1セット以上のLINEスタンプが発売されており、1日あたりのスタンプ送信数は平均4億3,300万回※2にものぼります。

※1:2021年4月時点 ※2:2019年4月時点



『ディズニー ツイステッドワンダーランド』について

ディズニー作品を彩る悪役たち――ヴィランズ。

彼らの持つ妖しくも美しい魅力にインスパイアされ、漫画家・枢やなが新たな世界を創り出す。

この物語が描くのは、「悪役たち(ルビ:ヴィランズ)」の真の姿――。

リズムとバトルで紡ぐ、ヴィランズ学園アドベンチャーゲーム、ついに誕生。



<ゲーム概要>

タイトル名 :ディズニー ツイステッドワンダーランド

対応端末 :iPhone/Android

ジャンル :ヴィランズ学園ADV(アドベンチャー)ゲーム

原案・メインシナリオ・キャラクターデザイン:枢やな Supported by SQUARE ENIX

企画・配信 :アニプレックス

著作権等表記 :(C)Disney. Published by Aniplex



<関連URL>

▼公式サイト https://twisted-wonderland.aniplex.co.jp/

▼公式ツイッター https://twitter.com/twst_jp/

▼App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1477455989

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aniplex.twst.jp&hl=ja



<著作権等表記>

(C)Disney (C) Disney/Pixar (C) & (TM) Lucasfilm Ltd. (C) 2023 MARVEL



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/07-14:46)