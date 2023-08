[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

営業がやるべきことは多岐にわたり、リソース不足を抱えている企業も多いのではないでしょうか?そこで、本セミナーでは、提案の質とスピードを加速させるために、どのようにサポート体制を作るとよいのか?をお伝えするセミナーを開催します。ぜひご参加ください。



セミナーについて





▼開催概要



開催日時:2023年9月8日(金)13:00~14:00

開催方法:Zoom ※お申込みされた方にメールにてリンクを共有いたします

参加料:無料

所要時間:60分

お申込みフォーム:https://help-you.me/20230825_salesoptimization/

※当日は13:00までにZoomにお入りください。

※質問コーナーも設けておりますので、申込時or当日、お気軽に質問をお持ち込みください。



▼開催趣旨

\営業チームのマネージャー必見/

最強の営業チームを作る!提案の質とスピードを加速させる方法

営業において最も重要なことは、顧客のニーズと目標を理解し、それに対応する製品やサービスを提供すること。単に製品を売るだけでなく、顧客との信頼関係を築くことも大切です。営業がやるべきことは多岐にわたるため、リソース不足を抱えている企業も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は最強の営業チームを作る、提案の質とスピードを加速させる方法をお伝えするセミナーを開催します。営業リスト作成、名刺情報登録、営業メールのひな形作成、リサーチ、提案資料作成、一つの取り組みには時間がかかる場合も少なくありません。本セミナーでは、実際に同社で外部人材を活用し営業を効率化させた秘訣を公開します。



HELP YOU営業の久保は新卒で証券会社に入社したのち、個人事業主としてIFAや通訳案内士として活動。その後転職エージェントとしての勤務を経て、現在はオンラインアウトソーシング「HELP YOU」(運営:株式会社ニット)にて営業チームのリーダーを務めています。

また、HELP YOU営業の山口は、医療系人材企業にて営業・キャリアアドバイザーとして勤務。その後人材ベンチャー企業にて勤務。家族との時間を大事にしつつ、自分のキャリアも捨てない働き方を求め、現在フルリモート営業として活動しています。

彼らはHELP YOUの営業としてどのように成果を出したのか、その方法を詳しくお伝えします。最強の営業チームを作り上げる過程や役割分担など、営業活動の品質と効率を向上させるヒントを学ぶことができますのでぜひご参加ください。



セミナーの内容





▼イントロダクション

▼営業が抱える課題

「商談や顧客対応に時間を掛けたいが、雑務に追われている」

「営業資料がイケていない」

「事務の人はいるが、その人のマネジメントが大変…」など

▼HELP YOUの営業活動の進め方

▼最強の営業チームを作る!提案の質とスピードを加速させるチーム作り

▼質疑応答



※内容は変更する可能性があります



こんな人におすすめ





・提案の質とスピードを上げたい営業部のマネージャー

・営業メンバーが業務過多で疲弊している状態を改善したい方

・営業件数をたくさん対応したいが少数精鋭なので時間がない方

・攻めの営業をしたいが人手が足りず、進められていない方

・いつか組織コンディションを改善したいと思っている方

・ひとり経営者で営業も自分でやらなくてはいけない方 など



登壇者







<株式会社ニット カスタマーサクセス リーダー:久保 智>

大学卒業後に証券会社に就職。個人や法人のお客様向けに資産運用のアドバイスを行う。その後、個人事業主として活動開始。転職エージェントでは企業の採用と個人の転職をサポート。株式会社ニットでは、HELP YOUの営業からカスタマーサクセスまで、顧客の幅広い業務提案を行う。ライフスタイルは国内外問わず、365日ホテル生活を行い、自分に合った拠点を模索中。

当社では、カスタマーサクセスとしてお客様の伴走役として、顧客満足度向上や、既存顧客からの新規案件の創出に力を入れて活動しています。







<株式会社ニット 営業:山口 正太>

大学卒業後、医療系人材企業にて営業・キャリアアドバイザーとして勤務。その後人材ベンチャー企業にて勤務。家族との時間を大事にしつつ、自分のキャリアも捨てない働き方を求め、株式会社ニットにジョイン。フルリモート営業として活動。子どもが生まれたことを機に始めたカメラにとことんハマり、副業として写真撮影や動画編集なども行う。

当社では、営業として新規案件の獲得から、商談までを一気通貫で担当しています。インサイドセールスをHELP YOUメンバーに依頼しながら、自身はフィールドセールスに注力した営業活動を行っています。



参考資料:「営業事務」サービスの活用事例









HELP YOU資料

「営業事務」サービスの活用事例

https://help-you.me/dl/?dl=https://help-you.me/wp1/wp-content/uploads/2023/08/71e23415b36767b1b7d5dda25be48b94.pdf







オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/











<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



