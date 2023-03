[ANYCOLOR株式会社]

ANYCOLOR株式会社(本社:東京都港区 代表取締役:田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ ペットと仲良しボイス」を2023年3月24日(金)18時から、にじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにて販売を開始いたします。











2023年3月24日(金)18時から「にじさんじ ペットと仲良しボイス」の販売を開始!



にじさんじから新たにコンセプトボイスの「にじさんじ ペットと仲良しボイス」が登場!

2023年3月24日(金)18時から2023年4月9日(日)23時59分までの期間、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp/)と、NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com/)にて「にじさんじ ペットと仲良しボイス」の販売をいたします。



キービジュアルセット、キービジュアルの各ライバーボイスには、もれなくPC&スマートフォン用壁紙付き。ぜひボイスと合わせてお楽しみください。



にじさんじ ペットと仲良しボイス



・ライバーボイス:各1,000円(税込)

・キービジュアルセット(周央サンゴ、空星きらめ):2,000円(税込)



※キービジュアルセットには、 キービジュアルの2名(周央サンゴ、空星きらめ)のボイスに加え、 キービジュアルのPC&スマートフォン用壁紙のおまけ付き!

また、キービジュアルの2名のボイスにも、本人単体の壁紙と集合壁紙の特典付き!

※コンプリートセットは販売いたしません。



■ 参加ライバー

朝日南アカネ、天ヶ瀬むゆ、天宮こころ、家長むぎ、五十嵐梨花、石神のぞみ、戌亥とこ、海妹四葉、えま★おうがすと、オリバー・エバンス(Japanese ver.&English ver.)、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、鏑木ろこ、倉持めると、来栖夏芽、黒井しば、郡道美玲、弦月藤士郎、小清水透、桜凛月、椎名唯華、四季凪アキラ、獅子堂あかり、静凛、シスター・クレア、渋谷ハジメ、白雪巴、周央サンゴ、健屋花那、鈴鹿詩子、鈴木勝、瀬戸美夜子、セラフ・ダズルガーデン、ソフィア・ヴァレンタイン(Japanese ver.&English ver.)、空星きらめ、鷹宮リオン、東堂コハク、轟京子、長尾景、奈羅花、成瀬鳴、西園チグサ、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、葉山舞鈴、春崎エアル、樋口楓、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、フレン・E・ルスタリオ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星川サラ、本間ひまわり、魔界ノりりむ、町田ちま、魔使マオ、物述有栖、森中花咲、矢車りね、雪城眞尋、夢月ロア、夢追翔、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、ルイス・キャミー、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、ローレン・イロアス、渡会雲雀

※五十音順



※English ver.表記のある商品は英語での収録商品となります。



■ 「にじさんじ ペットと仲良しボイス」 イラストレーター

ne-on 様(https://twitter.com/neoneooon09)





販売概要



【販売サイト】

・にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/s/niji/

・NIJISANJI EN Official Store:https://nijisanji-store.com/



【販売期間】

2023年3月24日(金)18時 ~ 2023年4月9日(日)23時59分

※今後再販される可能性があります。



新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ:#にじさんじペットと仲良しボイス





【にじさんじプロジェクトについて】





「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



<リンク一覧(にじさんじプロジェクト)>

公式サイト:https://www.nijisanji.jp/

Twitter:https://twitter.com/nijisanji_app

YouTube:https://www.youtube.com/c/nijisanji

TikTok:https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

にじさんじオフィシャルストア:https://shop.nijisanji.jp/

にじさんじ FAN CLUB:https://fanclub.nijisanji.jp/





【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



<リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)>

コーポレートサイト:https://www.anycolor.co.jp

最新情報:https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報:https://www.anycolor.co.jp/recruit

Twitter:https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube:https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当

Email:pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名:ANYCOLOR株式会社

本社:東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者:代表取締役CEO 田角 陸



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)