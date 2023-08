[学校法人 日本教育財団]

『日本ゲーム大賞2022 アマチュア部門』で日本一に輝き、IT・デジタルコンテンツ業界の各分野で活躍するスペシャリストを育成する専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)は、eスポーツプロジェクトにも取り組んでいます。

先日開催した『VALORANT HAL CUP vol.1』をはじめ、これまで数多くのeスポーツ大会を企業とともに実施。またeスポーツのトッププロデューサーから業界動向を学ぶ特別講義も実施するなど、eスポーツを通じてこれからのゲーム、エンタテインメント業界で活躍する人材を育成しています。







新たな取組みとして、このたび、プロeスポーツチーム「FENNEL」と産学連携パートナーシップを締結いたしました。

HAL東京公式eスポーツチーム「HAL Gaming」のコーチに、『VALORANT Challengers Japan 2023 Split1 Playoff Finals』でチームを優勝に導いたFENNELのEuler(おいらー)コーチが就任!今後、高校生を対象としたeスポーツ大会『VALORANT HAL CUP vol.2』の企画・運営から、FENNEL選手が参加するオフラインイベントを共同開催するなど連携してまいります。



本学は「eスポーツに熱狂を。」をモットーに活動を広げるFENNELとともに、eスポーツシーンの盛り上げと、これからのエンタテインメント業界を牽引する人材の育成に貢献してまいります。



<HAL×FENNEL TOPICS>

Euler氏がHAL東京公式eスポーツチーム「HAL Gaming」コーチに就任!

Euler氏

2022年にはVCT Game ChangersにてFENNELホテラバを率い、東アジア優勝を果たし世界大会へと導く。また2023年VCJ Split1においても日本一に輝くなど国内トップレベルのVALORANTコーチ。現在はFENNEL VALORANT部門のヘッドコーチとして、悲願のインターナショナルリーグ出場に向けてチームを牽引している。





HAL東京公式eスポーツチーム「HAL Gaming」概要





チームメンバーとして活動希望する学生のうち、条件をクリアした20名が大会参加メンバーとして登録。約40名がチームに所属し、定期的に大会メンバー入れ替え選を行い、チーム全体のレベルアップを目指す。大手ゲーム企業でクリエイターとして活躍していたHALの花山教官(元Aiming)が顧問に着任し、各種大会に参戦予定。

・公式WEBサイト: https://www.hal.ac.jp/tokyo/esports



株式会社Fennel(フェンネル) https://fennel-esports.com/









2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



専門学校HAL(東京・大阪・名古屋) https://www.hal.ac.jp







専門学校HALは、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構え、ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、IT分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追究し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むケーススタディ、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100%を実現しています。



