FALL/WINTER 2023は10月14日(土)発売



世界有数の男性誌『Esquire(エスクァイア)』をルーツに、よりハイエンドで唯一無二の世界観を表現するクラスマガジン『Esquire The Big Black Book(エスクァイア・ザ・ビッグ・ブラック・ブック)』(発行:株式会社ハースト婦人画報社 本社:東京都港区、代表取締役社長:二コラ・フロケ)は、FALL/WINTER 2023を発売します。表紙を飾るのは、俳優、アーティストとして、国内のみならず海外へと活躍の場を広げている山下智久さん。撮り下ろしファッション撮影&インタビュー合計10ページに渡り、輝きを増し続ける彼の魅力に迫ります。

今号の特集は「慈しみ思いやる、日本のこころ_クリエイティブの神髄」。歴史と伝統が育み、日々進化を遂げている日本の手仕事の現場や使い手、またそこに深く関わる人々を、衣・食・住、そして茶の湯の世界に訪ねます。







慈しみ思いやる、日本のこころ_クリエイティブの神髄







世界に誇る手仕事が今なお脈々と息づく日本。歴史と伝統が育んだ手仕事は、一方では日々進化を遂げ、その新しい姿は、世界からさらなる注目を集めている。そうした手仕事の現場や使い手、あるいは深く関わる方々を衣・食・住そして茶の湯の世界に訪ねてみた。







醸成と進化── 軽井沢カルチャーの “いま” とは?







個性が積み重なっての軽井沢の別荘文化なのではないだろうか。そこに集う人が気に入るような店で街が成り立っている。その人が大切にしているライフスタイルを表すような建築が点在する。日本における別荘の発祥の地にあって、いま注目すべき「新しい」別荘では、どのような文化がはぐくまれようとしているのか。軽井沢とゆかりの深い文化人の別荘を継承した新しい住人を「森岡書店」代表で作家の森岡督行さんと訪ねた。

インスピレーショナルな日本の進化型スポット







未来予測が難しいとされる転換期の現代、ビジネスに創造性が求められる今こそ固定観念にとらわれず、日常から離れた場所での意識改革や念願だった夢を実現する好機ではないだろうか? 最前線のリーダーたちのインタビューをもとに、彼らが先導する進化型スポットに注目する。

確かな審美眼を持つウェルドレッサーの愛用品と定期購読がセットに







イタリアはもとより世界中の紳士に愛される、フィレンツェ生まれのシェービングブランド「ポロラーソ」。敏感肌でも使えるミルクタイプのローション「アフターシェーブバーム」と『エスクァイア・ザ・ビッグ・ブラック・ブック』定期購読(2年・4冊)がセットになって数量限定発売。今月号限定、売り切れ次第終了なのでお早めに。

■FALL/WINTER 2023の主なコンテンツ

・慈しみ思いやる、日本のこころ_クリエイティブの神髄

・Top Runner 山下智久インタビュー

・醸成と進化―軽井沢カルチャーの“いま”とは?

・インスピレーショナルな日本の進化型スポット

・今日的エレガンスを宿す、静謐なる装い

・ル・マン24時間レースを追って





『Esquire The Big Black Book(エスクァイア・ザ・ビッグ・ブラック・ブック)』FALL/WINTER 2023

【発売日】2023年10月14日(土)

【販売価格】 1,400円(税込)

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP https://elleshop.jp/web/commodity/000/334900218701/







1933年にアメリカで誕生した『Esquire』をルーツとし、よりハイエンドで唯一無二の世界観を表現するために創刊されたのが『Esquire The Big Black Book』です。2006年に創刊したUS版のほか、世界各国で出版され成功を収めています。日本版のエディトリアルではファッションをはじめ、クルマ、時計、ワインなど選び抜いたパーマネントコレクションをお届けするほか、世界をより良くするために行動しているパワーエリートのインタビューも豊富。奉仕の精神を持ち、ノブレスオブリージュを実践する真の紳士へ向けた内容にて展開しています。

