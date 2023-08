[株式会社W TOKYO]

TGC北九州を盛り上げる事前イベント『TGC KITAKYUSHU 2023 KICK OFF EVENT』小倉駅の中心「JAM広場」にて開催!~ 2023年8月20日(日)15:30~17:00 ~



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年10月7日(土)に西日本総合展示場新館にて『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 北九州 2023)』を開催いたします。本日2023年8月20日(日)に、1日15万人が訪れる小倉駅の中心「JAM広場」にて、TGC北九州の新たな歴史の幕開けを盛り上げる事前イベント「TGC KITAKYUSHU 2023 KICK OFF EVENT」を開催しましたのでお知らせいたします。





■なこなこカップルが、TGC北九州のテーマカラー水色と、門司港カラーを取り入れたペアルックで登場!

事前イベントは、SNS総フォロワーが330万人を超える今一番勢いのある大人気カップル動画クリエイターで、Z世代を中心に熱い支持を得ているなこなこカップルが、「JAM広場」を埋め尽くす大観衆を前に、ペアルック感のある衣装でウォーキングを披露し開幕!衣装について「今回は2人でペアルック感のある衣装にしました。後は、TGC北九州のテーマカラーが水色なので、それぞれデニムアイテムで水色を取り入れました。(なごみ)」「僕の衣装は基本的になごみに任せていて、普段の私服もなごみに意見を聞きながら選んでいます。後は、僕は兵庫県出身なんですけど、神戸と似た港町の雰囲気がある門司港が大好きなので、門司港の赤レンガをイメージしたカラーも取り入れてみました。(こーくん)」と、普段の熱々なエピソードを交えながら紹介した2人。なごみは「本当に北九州が大好きで、昨年のTGC北九州に続いてまたこの地で、こうしてイベントに出演することができて嬉しいです。」、こーくんは「前に2人で門司港に旅行をしたこともあって、北九州は(昨年のTGC北九州を含め)今回で3回目ですね。相変わらず皆の熱気がすごくて、また北九州に来れて嬉しいです。」と北九州への愛を語りました。

2年連続で出演が決定したTGC北九州について、なごみは「やっぱり熱狂がすごいです。後は、前回のTGC北九州も前日に来てご飯を食べたんですけど、歩いていたら優しく声をかけてくれる人が本当に多くて、暖かいイメージがあります。」と、北九州市のイメージについて、こーくんは「お魚をいっぱい食べてるイメージがあって、頭がいい人が多いんだろうなあと思ってます(笑)」とコメントしました。

最後にTGC 北九州 2023に向けて「とにかくまずは、またこの場所に来れて本当に嬉しくて、ご飯も楽しみたいなと思うんですけど、今回もこーくんと2人で、カップルらしく頑張りたいと思います。(なごみ)」「本当に楽しみで、今日も楽しみで昨日から寝不足が続いてるんですけど(笑)2人で頑張りたいと思います!(こーくん)」と意気込みを語りました。





さらに、TGC 北九州 2023のペアチケットや、新日本三大夜景にも選ばれた夜景を一望できる『皿倉山の鉄道乗車券』をはじめ、北九州市の中でも人気の工場夜景スポットを巡る『工場夜景ナイトクルーズ乗船券』、関門海峡や門司港レトロの街並みを見渡せる絶景ポイント『門司港レトロ展望室入場券』がセットになった北九州夜景めぐりペアチケット、日本でも有数の高級茶として名高い「八女茶」を楽しめるティーバッグや博多織タンブラー、小石原焼のフリーカップセットをはじめとした福岡県産品、TGC 北九州 2023のプラチナパートナー株式会社クレイツの、潤いを閉じ込めながら巻くことができる最新モデル「9012カールアイロン」、世界のセレブたちに長年愛されているヘアオイル「MOROCCANOIL」などが当たる抽選会も実施しました。





■夢の舞台への切符は誰の手に!?TGC KITAKYUSHU 2023 キッズモデルオーディション公開最終審査を実施!

応募総数約150名!TGC 北九州 2023に出演する地元・福岡県在住のキッズモデル8名が決定!



TGC北九州の新たな歴史の幕開けを記念して、北九州市の「福岡のキッズに、ランウェイを歩く機会を。」という想いのもと、地元・福岡県在住の5~12歳(※応募時の年齢)のキッズを対象に募集をした「TGC KITAKYUSHU 2023 キッズモデルオーディション」には、約150名ものキッズが応募!審査を通過した15名のキッズが公開最終審査に参加し、1日15万人が訪れる小倉駅の中心「JAM広場」にて、ウォーキングを披露。ついに、TGC 北九州 2023に出演する8名のキッズモデルが決定!福岡県産の花束が贈呈されました。

会場が暖かい空気に包まれる中、「応援してくれて、本当にありがとうございました。笑顔でTGCに出ます!」など、合格を喜ぶキッズモデルたちに、なこなこカップルより「TGCは毎回本当に緊張するので、こんなに小さな子たちが頑張っているのを見て、自分たちも頑張らなきゃと思いました!ランウェイは緊張しながらも楽しかった思い出ばかりなので、皆も頑張ってください!(なごみ)」「可愛すぎて、子供の運動会を見ているような気持ちになりました。自分の子供ができたらTGC北九州のオーディションに出します!(笑)僕はいつも、ランウェイもなごみに任せていて、2人で歩いているので心強いのですが、皆今日は1人でポーズを決めて、すごく堂々としていて、刺激をもらいました。これからが本番で、TGCのランウェイはもっと長いので、これからたくさん練習して、存分に楽しんで欲しいですね。おめでとう。(こーくん)」と応援メッセージが送られました。さらに武内和久 北九州市長も駆けつけ「本日、最終合格者に選ばれた皆様、おめでとうございます。私も娘が6歳なのですが、皆さんの堂々たる姿に非常に驚きました。TGC 北九州 2023のステージでの、素晴らしいパフォーマンスを楽しみにしたいと思います。頑張ってください!残念ながら本日選ばれなかった皆様も、次の機会に輝かれることを期待しています。TGC北九州を皮切りに、北九州、ますます熱く盛り上げていけたらと思います!」とコメントし、地元・福岡のキッズたちが、夢の舞台への切符を掴む瞬間を見届けました。

8名のキッズモデルは、TGC 北九州 2023における北九州市のステージに登場する予定です。キッズモデルと人気モデルが共演する夢のステージにご期待ください。







■イベント名称:TGC KITAKYUSHU 2023 KICK OFF EVENT

■日程:2023年8月20日(日)15:30~17:00

■会場:小倉駅JAM広場(北九州市小倉北区浅野1-1-1)※小倉駅3階南北公共通路内(JR九州改札前)

■入場料:無料

■スペシャルゲスト:武内和久(北九州市長)、なこなこカップル ※50音順

■主催:北九州市都心集客推進委員会

■共催:東京ガールズコレクション実行委員会

■企画/運営:LUMS FUKUOKA





全て2023年8月20日(日)現在の情報となります。

今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。



イベント名称:CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:TGC 北九州 2023)

開催日時 :2023年10月7日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

会場 :西日本総合展示場新館(〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/kitakyushu/2023/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

指定席:先行販売:8,500円(税込)、一般販売:9,000円(税込)/ お土産袋・LEDルミトン付

【先行販売第二弾】2023年8月12日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)、

ローソンチケット先行、チケットぴあ先行、イープラス先行、楽天チケット先行

【一般販売】2023年8月26日(土)10:00から ※売切次第終了

●ローソンチケット:http://l-tike.com/

●チケットぴあ:https://t.pia.jp/

●イープラス:http://eplus.jp/

●楽天チケット:http://r-t.jp/

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA TEL:092-712-4221(月~金 12:00~16:00)







■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。



■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



LINE:@TGC_LINE / X(Twitter):@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGC北九州 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-09:46)