~ミッキー&フレンズをデザインした定番の壁掛けカレンダーやシンプルでオフィスでも使いやすいディズニーデザインの手帳など幅広く展開~



ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、2024年版のカレンダーや手帳をディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jpにて8月8日(火)より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。





▶ 特集ページ:http://disneystore.jp/schedule-calendar/2023/





























毎年好評のカレンダーや手帳が、今年もバリエーション豊かなラインナップで登場します。

カレンダーは、定番のミッキー&フレンズデザインの壁掛けカレンダーをはじめ、マグネットクリップがついた壁掛けタイプのデザインやキャラクターがとびだすポップアップデザインもラインナップ。また手帳は、オフィスでも使いたくなるようなシンプルで大人可愛いデザインを中心に取り揃えており、定番で使いやすいマンスリー手帳のほか、書き込みスペースがたっぷりあるブロックタイプなど使用用途にあわせてお選びいただけます。さらに、ステーショナリーメーカー「デルフォニックス」と共同企画のロルバーン ダイアリー Lからはプーさんやドナルドダックなどがやさしいタッチで描かれたおしゃれなデザインが新登場します。



[画像掲載商品]

1. 壁掛けカレンダー(ポップアップデザイン) 2,530円/

壁掛けカレンダー(マグネットクリップ付き) 2,200円

2. 手帳 2,750円/ 【デルフォニックス】ロルバーン ダイアリー L 1,980円



[商品一部抜粋]







