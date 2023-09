[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

開催期間:2023年9月22日(金) ~ 11月5日(日)



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は2023年9月22日(金)より、GiGOグループのお店におきまして、現在サービス中の美少女RPGゲーム『放置少女~百花繚乱の萌姫たち~』(スマートフォンアプリ及びブラウザ版)(以下、『放置少女』)とコラボレーションした当社限定のキャンペーンを開催いたします。







【放置少女×GiGOキャンペーン概要】





■キャンペーン名:放置少女×GiGOキャンペーン2023

■開催期間:2023年9月22日(金)~ 2023年11月5日(日)

■対象店舗:全国の当社アミューズメント施設

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■キャンペーン内容

対象のクレーンゲームへ700円投入されたお客さまに描き起こしイラストを使用したSNS風クリアカードを

1枚進呈いたします。(全10種)



※数に限りがございます。先着順でなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。



【GiGOグループのお店限定プライズ】





キャンペーンに合わせて、描き起こしイラストを使用したGiGOグループのお店限定の景品が登場いたします。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。



■9月22日(金)登場景品









【放置少女オリジナル物販販売】







■場所:GiGO 秋葉原5号館 / GiGO MALL(https://shop.gigo-mall.com )

■期間:2023年9月22日(金)~2023年11月5日(日)

※数に限りがございます。先着順でなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい



【ノベルティ付きドリンク概要】







対象店舗にて、ドリンクを1点ご購入につき、オリジナルコースター(全10種)をランダムで1枚

進呈いたします。



■商品名:ノベルティ付きドリンク

■販売期間:2023年9月22日(金) ~ 11月5日(日)

■販売価格:500円(税込)

■販売店舗:GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ、GiGO 仙台、GiGO 秋葉原2号館、GiGO 池袋1号館、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO 金山、GiGO 難波アビオン、GiGO イオンモール岡山、GiGO 広島本通、GiGO 福岡天神、GiGO アミュプラザくまもと(以上 全11店舗)



※ノベルティの絵柄はお選び頂けません。予めご了承ください。

※コースターの数には限りがございます。先着順でなくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。



【SNSキャンペーン】





キャンペーンの開催を記念してTwitter(X)にてフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。

『GiGOグループのお店 公式アカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO )』をフォローの上で、

該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で11名さまに以下のいずれかの賞品が当たります。



・「オリジナルAmazonギフト券1万円分」

・ポップキュンサイン&コメント付きプリモアート

実施日時:2023年9月19日(火)~9月24日(日)

応募規約:https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html



【権利表記】





(C)C4 Connect Inc.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



【『放置少女』とは】





絆を紡いで物語を進めよう!

遊び方は簡単、仲間との同盟戦ややりこみ要素も満載、もちろん「放置」するだけでも楽しめる。

乱世の英雄たちを集め、キミの戦略で勝利を掴め!

さまざまな時代の名人たちが美少女になって大活躍。細やかで美しいイラスト、魅力的なボイスも多数収録。

さらに、6周年の節目に、ゲーム画面がリニューアルされ、新機能も登場。

『放置少女forブラウザ』はダウンロード不要、パソコン等の大画面で気軽にプレイ!

強くて魅力的な美少女たちとの絆を深めて、一緒に冒険に出よう!

さあ、今すぐ放置少女の世界へ飛び込もう!



【各種公式サイト】





●キャンペーン特設サイト:https://tempo.gendagigo.jp/cp23/houchishoujo/

●放置少女公式Twitter:https://twitter.com/houchishoujo

●放置少女公式HP:https://hcsj.c4connect.co.jp/home

●ブラウザ版:http://web.c4connect.co.jp

●APP:https://app.adjust.com/6qnq46s_5lq6o91



