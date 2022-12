[CS 日テレ]

タイBLドラマ「SOTUS The Series」主演二人のファンミーティングの様子と、独占インタビューもお届け!







株式会社CS日本(東京都港区)は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、「Krist Singto Fan meeting in Japan~The Precious Memories~<日テレプラス版>」を来年

1月27日(金)22:00から日本初放送いたします。



世界でタイBLドラマ旋風を巻き起こし、伝説となった「SOTUS The Series」で主演を務めたKrist Perawat (クリス・ピーラワット)と Singto Prachaya(シントー・プラチャヤー)。

最近では、俳優・音楽とマルチに活躍し、初のミュージカル舞台「The Romantic Comedy Fantasy Musical」(ลิขิตรักชิงบัลลังก์)に出演したばかりのKristと、タイ人として初めて日本で公式ファンクラブを設立し、初単独写真集の発売したSingto。

そんな二人からの、とびきりのクリスマスプレゼントとして、ファン待望の2人きりファンミーティングが12月17日に開催されました。

日本をはじめ、世界のファンの皆様のために準備したさまざまな企画を、日テレプラス独占インタビューも加えてお届けします。乞うご期待下さい!

※放送は12/17(土)1部公演となります。



◆放送情報

「Krist Singto Fan meeting in Japan~The Precious Memories~<日テレプラス版>」

1月27日(金)22:00スタート



★スカパー!番組配信でも視聴可能・・・スカパー!放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを

契約していると、放送と同時にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも

視聴できます。



【出演】Krist Perawat (クリス・ピーラワット)、 Singto Prachaya(シントー・プラチャヤー)

【公演日時】2022年12月17日(土)

【公演会場】パシフィコ横浜 展示ホール



◆日テレプラス番組ページ

https://www.nitteleplus.com/program/krist_singto/



◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ:https://www.nitteleplus.com

スカパー!(Ch.300)、スカパー!プレミアム(Ch.619)

J:COM(Ch.757)ほか全国CATV

ひかりTV(Ch.555)、auひかり



◆会社情報

会社名:株式会社CS日本(通称:CS日テレ)

代表取締役社長:正力 源一郎

所在地:東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階



企業プレスリリース詳細へ